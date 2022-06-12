Поток дождевой воды снес в реку автомобиль в Тернопольской области, погибли три человека, в том числе двое детей, - ГСЧС
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В селе Лищанцы поток дождевой воды снес в реку автомобиль, в результате погибли три человека, среди них - двое детей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"11.06.2022 в 21.40 спасателям поступило сообщение, что в с.Лищанцы Бучацкой ТГ Чортковского района в результате сильного ливня потоком дождевой воды снесло с дороги легковой автомобиль, в котором находились три человека", - говорится в сообщении.
Прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили, что автомобиль, перевернутый на крышу, находится в воде неподалеку от проезжей части дороги, людей в машине не было. Поиски были организованы вдоль русла реки.
Впоследствии, около шести часов утра, в воде обнаружили тело водителя, мужчины 1990 года рождения. В 9.20 в 5 км от места, где был автомобиль, нашли тело девочки, а в 10.11 чуть ниже по течению обнаружили погибшей еще одну несовершеннолетнюю. Обе девочки - 2009 года рождения.
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Дождь не лавина - поток воды нарастает постепенно.
Дождь это не цунами, и не обвал камней - высота воды растёт всегда постепенно. Если есть мозги - люди разворачиваются и уезжают,
а не геройствуют перед двумя сосками.
"В Тернопольской области в результате сильного ливня, потоком дождевой воды снесло с дороги легковой автомобиль, в котором находились отец и двое детей. В результате происшествия все трое погибли, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Тернопольской области".