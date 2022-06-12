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Поток дождевой воды снес в реку автомобиль в Тернопольской области, погибли три человека, в том числе двое детей, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

дснс,тернопільщина

В селе Лищанцы поток дождевой воды снес в реку автомобиль, в результате погибли три человека, среди них - двое детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"11.06.2022 в 21.40  спасателям поступило сообщение, что в с.Лищанцы Бучацкой ТГ Чортковского района в результате сильного ливня потоком дождевой воды снесло с дороги легковой автомобиль, в котором находились три человека", - говорится в сообщении.

Прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили, что автомобиль, перевернутый на крышу, находится в воде неподалеку от проезжей части дороги, людей в машине не было. Поиски были организованы вдоль русла реки.

Впоследствии, около шести часов утра, в воде обнаружили тело водителя, мужчины 1990 года рождения. В 9.20 в 5 км от места, где был автомобиль, нашли тело девочки, а в 10.11 чуть ниже по течению обнаружили погибшей еще одну несовершеннолетнюю. Обе девочки - 2009 года рождения.

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Топ комментарии
+7
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12.06.2022 14:00
+7
Ужасная смерть, бедные люди.
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12.06.2022 14:01
+2
В 30 лет уже можно соображать, что лучше дать задний ход.
Дождь не лавина - поток воды нарастает постепенно.
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12.06.2022 13:40
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В 30 лет уже можно соображать, что лучше дать задний ход.
Дождь не лавина - поток воды нарастает постепенно.
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12.06.2022 13:40 Ответить
Тебе книгу надо написать - Я ****** какой умный, а все вокруг дебилы. Ты видел вообще что может творить поток воды, пусть даже он от дождей?
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12.06.2022 13:55 Ответить
Я вижу, ты такую книгу уже прочитал. И она у тебя настольная.
Дождь это не цунами, и не обвал камней - высота воды растёт всегда постепенно. Если есть мозги - люди разворачиваются и уезжают,
а не геройствуют перед двумя сосками.
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12.06.2022 14:25 Ответить
Ты ответил на вопрос) Хотя я не сомневался, судя по комментам ты профи абсолютно в любой сфере жизни, видимо весьма успешный человечек. ПС Дебил ты конченный, детям по 13 лет было и какое право ты чмо имеешь право их сосками называть? Неговоря уже о том сто это впринципе не этично и не человечно в этой ситуации. Смотри родственники поймают и будут делать больно, причем заслуженно.
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12.06.2022 14:37 Ответить
Заткни пасть.
"В Тернопольской области в результате сильного ливня, потоком дождевой воды снесло с дороги легковой автомобиль, в котором находились отец и двое детей. В результате происшествия все трое погибли, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Тернопольской области".
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12.06.2022 16:05 Ответить
В сообщении на Цензоре про "отца и двух детей" ничего не говорится: "...загинули три особи, зокрема двоє дітей." Так что сам завали пасть.
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12.06.2022 17:01 Ответить
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12.06.2022 14:00 Ответить
Ужасная смерть, бедные люди.
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12.06.2022 14:01 Ответить
 
 