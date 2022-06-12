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Ракетный удар по Тернопольщине: из-под завалов спасли 12 человек, в том числе двоих детей, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дснс

Двенадцать человек, среди них двое детей, спасли из-под завалов домов работники ГСЧС после ракетного удара в городе Чортков Тернопольской области.

Об этом сообщил во время брифинга начальник Главного управления ГСЧС в области Виктор Маслей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Из-за ракетного удара по Чорткову в результате детонации был поврежден газопровод, возник пожар. Подразделения ГСЧС в кратчайшие сроки его ликвидировали. Также осуществлялись работы на завалах по поиску пострадавших. Спасли 12 человек, из них двое детей. В 00:55 возникла опасность повторного удара поисковые работы приостановили и затем, ориентировочно в три часа, поисковые работы были завершены", - сказал Маслей.

По его словам, сейчас спасатели приступили ко второму этапу ликвидации последствий ракетного обстрела. На местах работают спецслужбы, коммунальщики, волонтеры. Продолжается разбор конструкций, остатков построек.

Как сказал на брифинге начальник областной полиции Александр Богомог, по факту обстрела ракетами Чорткова возбуждено уголовное производство Службой безопасности Украины, полиция оказывает помощь в документировании этого преступления, на месте работают взрывотехники полиции. Место происшествия охраняется, на подступах ограничен проезд транспорта.

Читайте: Ракетный удар по Тернопольщине: Пострадали 22 человека, в том числе 12-летний ребенок
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Топ комментарии
+18
От клятi штати. Паскуди не хотiли будувати зброю, ракети та рити окопи для захисту Украiни.
Не треба вiдповiдальнicть перекидувати на iнших.
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12.06.2022 14:00
+12
Кажучи слова класiка "Я вам ничего не должен." Треба дякувати Байдену за те що вiн робить для нас. Та молитися щоб вiн не передумав.
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12.06.2022 14:13
+10
Протиракети нічого не вирішують, це гра в одні ворота. Як тільки у відповідь на обстріли прилетить десяток "Томагавків" во "Уралвагонзаводу" односторонні обстріли одразу припиняться. Але не видно поки прогресу у цьому напрямку, нажаль.
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12.06.2022 14:08
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До яких пір це буде продовжуватись?
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12.06.2022 13:48 Ответить
Допоки Штати по ленд-лізу не нададуть протиракетні комплексі Петріот.
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12.06.2022 13:50 Ответить
От клятi штати. Паскуди не хотiли будувати зброю, ракети та рити окопи для захисту Украiни.
Не треба вiдповiдальнicть перекидувати на iнших.
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12.06.2022 14:00 Ответить
Протиракети нічого не вирішують, це гра в одні ворота. Як тільки у відповідь на обстріли прилетить десяток "Томагавків" во "Уралвагонзаводу" односторонні обстріли одразу припиняться. Але не видно поки прогресу у цьому напрямку, нажаль.
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12.06.2022 14:08 Ответить
Кажучи слова класiка "Я вам ничего не должен." Треба дякувати Байдену за те що вiн робить для нас. Та молитися щоб вiн не передумав.
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12.06.2022 14:13 Ответить
Нех было мимараньтюм паписсывать и ядреное аружие атбирать.
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12.06.2022 14:54 Ответить
Ты бы поинтересовался кто у Украины отобрал ядерное оружие! Тебе как лишнехромосомному подскажу - кацапы
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12.06.2022 23:01 Ответить
ахаха, ленд ліз це тупо про оплату, а то шо дають - то безкоштовно
сорі, але Швець це повторює сто разів.
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12.10.2022 10:57 Ответить
до останнього асвальта (
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12.06.2022 13:57 Ответить
Чим більше зелені про*обують, тим більше з верховного лайна ліплять "героя". Дякуючи зеленим покидькам, Боневтік купається в славі, а Україна в сльозах і крові. Але ж то таке, до слави ідуть різними шляхами, президент обрав такий, важливо, що нарід біля телеків (звісно це ті, які мають змогу дивитися) шаленіє від щастя.
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12.06.2022 17:14 Ответить
Хєр і з ним з тим ППО - а де ***** бензин?

Зєльона ******* не взмозі бензину завезти щоб дефіціту не було!

Це ж питання ніби то значно простіше ніж зброя? Чи в зеленої шобли пройоб взагалі по всій номенклатурі товарів?
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12.06.2022 23:04 Ответить
 
 