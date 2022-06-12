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Оккупанты планируют провокационные обстрелы массовых мероприятий ко "дню России" в Херсонской области, чтобы обвинить ВСУ, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсонщина,херсонська

В зоне оперативного командования "Південь" обстановка напряженная, динамичная, но подконтрольная силам обороны. За ночь украинские артиллеристы уничтожили самоходную артустановку, самоходное крупнокалиберное орудие артиллерии "Пион" и 11 рашистов.

Об этом говорится в своде ОК, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что российская армия продолжает укрепление рубежей обороны вдоль линии столкновения и оказывает психологический прессинг на мирное население региона.

"На оккупированной Херсонщине развернута программа празднования так называемого "дня россии" с торжествами и массовыми мероприятиями. В то же время, по имеющейся информации, оккупационные войска готовят провокационные обстрелы таких скоплений людей с последующим обвинением Вооруженных сил Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Как у#бало, просто ад какой-то, нах#й": Оккупанты поражены контратаками украинских защитников на Николаевско-Херсонском направлении. АУДИО

Коллаборанты распространяют фейковую информацию о том, что в Херсоне очередь за паспортами России достигает 4000 человек. На самом же деле только более 20 приспешников оккупационных властей получили так называемые "билеты на побег". Остальные херсонцы сознательно игнорируют принудительную паспортизацию рашистов", - уточняется в сводке.

В течение ночи продолжались обстрелы Куцурубской и Березнегуватской громад Николаевщины. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями уменьшены мощности врага на самоходную артустановку, самоходную крупнокалиберную пушку артиллерии "Пион" и 11 рашистов", - констатируют в ОК.

При этом корабельная группировка вражеского флота продолжает блокировать судоходство и терроризировать мирное население Украины угрозами ракетных ударов, не исключая и проведение десантной операции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение 11 июня на южном направлении уничтожены 13 оккупантов, 1 танк, 5 автомобилей и 3 полевых склада боеприпасов, - ОК "Південь"

В Оперативном командовании призывали сохранять спокойствие и выдержку, не доверять вражеской пропаганде и быть бдительными.
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Топ комментарии
+4
Почему провокация? Украина имеет полное право расстреливать кацапские "шабаши" на своей земле и ни перед кем не обязана отчитываться!

К тому же, граждане Украины не пострадают! Пострадают лишь привезенные из россии подставные подонки, а их не просто не жаль, выживших нужно судить и расстрелять!
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12.06.2022 14:29
+4
Епать-колотить, день расиси на херсонщине.... что хотим, туда и стреляем "праздничным салютом"... Удивлюсь, если этого не произойдет
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12.06.2022 14:55
+3
Ох же ж і провокація! А якщо ЗСУ дійсно в...бошить по вашому "праздніку" - яке кому діло в світі? Похх усім ваші звинувачення, ваше "мнєніє".
Ще у "порткі" собі нагидьте та звинуватьте нас!
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12.06.2022 14:28
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Меткое попадание в окопы оккупантам
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12.06.2022 14:06 Ответить
що за маячня? рахую, що можна дійсно підсипати на ті рогокопитні, раша-фашистські "свята".
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12.06.2022 14:17 Ответить
вважаю*
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12.06.2022 14:34 Ответить
Ох же ж і провокація! А якщо ЗСУ дійсно в...бошить по вашому "праздніку" - яке кому діло в світі? Похх усім ваші звинувачення, ваше "мнєніє".
Ще у "порткі" собі нагидьте та звинуватьте нас!
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12.06.2022 14:28 Ответить
Почему провокация? Украина имеет полное право расстреливать кацапские "шабаши" на своей земле и ни перед кем не обязана отчитываться!

К тому же, граждане Украины не пострадают! Пострадают лишь привезенные из россии подставные подонки, а их не просто не жаль, выживших нужно судить и расстрелять!
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12.06.2022 14:29 Ответить
Генерал Наумов - предатель и вор. Старший лейтенант Баканов - молодец?
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12.06.2022 14:32 Ответить
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12.06.2022 14:33 Ответить
Когда оно издохнет , и его положат на ленина лицом вниз?
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12.06.2022 14:38 Ответить
Епать-колотить, день расиси на херсонщине.... что хотим, туда и стреляем "праздничным салютом"... Удивлюсь, если этого не произойдет
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12.06.2022 14:55 Ответить
Так може і треба врізать по тих подонках, які будуть розмахувать червонобілосиніми тряпками паРаші в Херсоні!
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12.06.2022 15:14 Ответить
Та якось всім і в Україні, і в цивілозованих країнах глибоко *****, я так думаю, на те, що ці виродки "планують".
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12.06.2022 16:09 Ответить
 
 