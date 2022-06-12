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Жительница Бахмута передавала оккупантам координаты мест дислокации ВСУ, - Офис Генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

огп

Жительнице Бахмута сообщено о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Следователи установили, что в течение мая - июня 2022 гражданка Украины по собственному желанию сотрудничала с представителем одного из силовых ведомств страны-агрессора. Через интернет-приложение подозреваемая передавала оккупантам координаты мест дислокации военнослужащих и военной техники Вооруженных Сил Украины на территории города Бахмута.

Правоохранителями зафиксировано 14 фактов передачи российским захватчикам данных. Женщина задержана, ей сообщено о подозрении в государственной измене. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Топ комментарии
+31
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12.06.2022 14:24
+24
Поки що тримати під вартою, а після закінчення бойових дій пустити її на розмінування, хоч якась користь буде...
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12.06.2022 14:14
+22
застрелена при попытке к бегству
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12.06.2022 14:18
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Поки що тримати під вартою, а після закінчення бойових дій пустити її на розмінування, хоч якась користь буде...
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12.06.2022 14:14 Ответить
Навіщо харчі витрачати? Зараз потреба у розмінуванні не менша.
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12.06.2022 16:27 Ответить
Да просто показательный расстрел с десяток мразей-гнид-предателей и другим не повадно будет
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12.06.2022 18:02 Ответить
Просто посадить цю тварину в одне з тих місць, яке вона вказала оркам. Всіх вивезти звідти, а її прикувати до рельси і там залишити. І так робити із всіма зрадниками.
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12.06.2022 16:48 Ответить
Золотые слова!
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12.06.2022 18:00 Ответить
Зарядити ii у гаубицю, та вiдправити на Бомбас.
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12.06.2022 14:15 Ответить
Ты посмотри на эту сраку. Таких калибров нет. Разве что по частям
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12.06.2022 14:32 Ответить
На палю!
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12.06.2022 14:17 Ответить
В рабочие лагеря её лет на двадцать, или на поля, для разминирования..
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12.06.2022 16:38 Ответить
da shto s nimi netak ?! kak mozhna navodit raketi na sebe ?
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12.06.2022 14:18 Ответить
ватность - суицидальная секта
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12.06.2022 14:19 Ответить
Может, ее предупреждали, чтоб на время уходила.
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12.06.2022 14:27 Ответить
tak kacapy streljajut kuda papalo - gde garantii shto ******* ee ili rodnju/druzei ?
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12.06.2022 14:49 Ответить
застрелена при попытке к бегству
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12.06.2022 14:18 Ответить
За таке потрібно давати пожиттєве з примусовими роботами, щоб як рабиня без прав пахала на користь держави доки не здохне.
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12.06.2022 14:19 Ответить
На швабру цю суку! 👺😠
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12.06.2022 14:20 Ответить
потка тупа....
на гіляку!
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12.06.2022 14:20 Ответить
А что если пользуясь данными предателей сливать дезу?Нашли предателя и с его контактов сообщили о перемещении или дислокации, кацапы открывают огонь, тем временем у ВСУ уже готовы контрбатарейные радары и арта развернута.
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12.06.2022 14:21 Ответить
кацапы и без всяких "двойных агентов" насыпают куда попало непрерывно, так что засекать можно ********* круглосуточно. Нам просто надо еще ствольной арты 30+км, стволов 300-400 и б\к к ней с газогенераторами. Ну, и еще сотню-полторы AN/TPQ-36. Тогда можно и людей набирать на обучение.
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12.06.2022 14:40 Ответить
это в Херсоне орки под обстрелами за 2 месяца три линии обороны выкопали причем битоном залили ..а зэ-лупа не для того кало-мойским был поставлен
Жириновський про плани росії на Зеленського - YouTube
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12.06.2022 14:22 Ответить
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12.06.2022 14:24 Ответить
ти шо який ров, які паркани, які військові бази, які міни, як тоді хороші рузкі і булбаші потраплять до України щоб побудувати малоросію і голосувати за зедебіла
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12.06.2022 14:28 Ответить
если роторно тарншейным копать то выйдет минимум в раза быстрее говорю о личном опыте копали мы яму роторно траншейную для трубы пластик вода холодная диаметром трубы 70-80 ротор можно поставит 2 метра можно и 3-4 и 1 как где и впридачу сложные участки ковшевые так вот траншею метров 250 прокопал ротор часа за полтора с перекурами.. глубина траншеи полтора метра... а вот кусок где то 3 на 3 метра квадрат вызывали ковшевой обычный Беларусс копали часа 4 ... большой бы экскаватор не прошел бы во дворе и не развернулся бы ковшем и требовалось неспеша аккуратно выкопать ровный квадрат..
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12.06.2022 14:39 Ответить
Перекопати і замінувати не болотисту відкриту місцевість і замінувати при бажанні за тиждень можна справитись з допомоги місцевих команд безкоштовно , державним урядовцем лише потрібно вчасно підвозити пальне
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12.06.2022 14:57 Ответить
Кстати очень хороший пост.
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12.06.2022 15:46 Ответить
Чудернацько. У декого ще лишились питання до влади зеленої шобли. Ще в 2019р. все було зрозуміло.
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12.06.2022 16:29 Ответить
А за 8 років можна було зробити з Криму

острів
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12.06.2022 20:29 Ответить
пусть передаст координаты и посадите ее туда, пущай полетает
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12.06.2022 14:26 Ответить
Строительные магазины рядом есть?...
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12.06.2022 14:27 Ответить
Ці ***** зрадникі та зрадниці не переведуця ніколи, бо дуже м'яке покарання.
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12.06.2022 14:28 Ответить
Мерзенна свиня з целюлітом...
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12.06.2022 14:43 Ответить
про які підозри мова? воєнний час, зліквідувати су ку на місці, "сама вирвала запобіжник в гранаті..."
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12.06.2022 14:47 Ответить
Судитемуть років 8 як Штепу і відпустять. Це патріотів садять. Генерал Марченко приклад.
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12.06.2022 14:50 Ответить
Брать показания на камеру, выяснив связи и т.д., отводить за угол и .......
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12.06.2022 14:52 Ответить
дадут 5 лет условно, лучше было бы хоть ногу отстрелить на долгую память этой ссуке
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12.06.2022 14:59 Ответить
Вбивця.
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12.06.2022 15:01 Ответить
Жінки легко піддаються на пропаганду. Згадайте жіночок, які під танки ЗСУ в 2014-му лягали. Та й Орвел на цей факт звертав увагу.

Ця **** думає, що знає як правильно. А насправді це просто й...ана шмара з сожитєлєм-зеком
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12.06.2022 15:03 Ответить
Її дії ведуть до загибелі людей, навіть сотень або й тисяч, а вона буде насолоджуватися життям - розстріл і крапка.
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12.06.2022 15:30 Ответить
От же ж сволочь. По законам военного времени- шлепнуть.
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12.06.2022 15:48 Ответить
Без ужесточения наказания эта ***** будет продолжаться бесконечно.
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12.06.2022 16:16 Ответить
Все що потрібно знати про так званих мирних мешканців Донбасу.
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12.06.2022 16:57 Ответить
Викохати собі таку целюлітну сраку у 18 років це повний капець...
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12.06.2022 17:06 Ответить
От через таких сук через маразматичних баб і дідів волаючих ще у2014 що вони "мечтали умереть в росии" через імбіцилок завиваючих "путин приди путин введи" через смердючих зрадників ми і маємо тепер цю війну.Зібрати всю цю гниль разом і нехай їх судять родичі наших бійців загинувших на війні
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12.06.2022 17:24 Ответить
Пам'ятаю, в чотирнадцятому році нєкая лєнка теж збирала інформацію про переміщення ВСУ. Даже не затримали.
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12.06.2022 17:54 Ответить
по закону военного часу.... і не треба нічого розслідувати. крапка.
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12.06.2022 19:16 Ответить
 
 