Евросоюз стоит на пороге "исторического решения" по Украине, - фон дер Ляйен

Европейский Союз стоит на пороге "исторического решения" в преддверии саммита 23-24 июня, во время которого будут рассматриваться вопросы предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Надеюсь, что через 20 лет, вспоминая об этих событиях, мы сможем сказать, что поступили правильно", - сказала она.

По словам фон дер Ляйен, главный вызов для ЕС будет заключаться в том, чтобы по результатам саммита наработать общую позицию, "которая будет отражать масштаб этого исторического решения".

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