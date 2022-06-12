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Евросоюз стоит на пороге "исторического решения" по Украине, - фон дер Ляйен
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Европейский Союз стоит на пороге "исторического решения" в преддверии саммита 23-24 июня, во время которого будут рассматриваться вопросы предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Надеюсь, что через 20 лет, вспоминая об этих событиях, мы сможем сказать, что поступили правильно", - сказала она.
По словам фон дер Ляйен, главный вызов для ЕС будет заключаться в том, чтобы по результатам саммита наработать общую позицию, "которая будет отражать масштаб этого исторического решения".
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(сарказм)
в Європі поважають закони, а не панятія..
@leusenko1
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3 ч
Зеленський солодке лиже за чужими текстами про статус України кандидата до ЄС, але мета ЗЕ протилежна. Що хоче Бєня - того бажає Вова. Тотальна корупція, закриття патріотичних телеканалів ніяк не координується із євроінтеграцією. Не вірте словам брехуна, дивіться на його справи.
Віками хахлів (саме хахлів, а не Українців) водили за носа (від Хмельницького і Мазепи до Грушевського і Петлюри) та з носом і залишали (і німці, і москалі, і поляки, і мадяри і румуни...).
Думаю, що вчергове щось екзотичне ("історичне" як фрау бовкнула) пообіцяють, цього разу "статус кандидата", з навішаним цілим оберемком приписів, завдань, умов і ультиматумів. А,тим часом москалі зрівняють Україну із землею і знищать на фронтах Цвіт Української Нації. Через 20 років (!) нікому за цей ******* не доведеться відповідати.
Но будут определённые и жёсткие условия для вступления. И квартальной шобле с Беней впридачу они не понравятся. Но виноват в этом будет Порошенко. Примерно так.
Тра' їй нагадати, шо в разі окупації України всі її ресурси повернуться проти Еуропи. І тоді ***** вже не буде кому зупиняти аж до Біскайської затоки