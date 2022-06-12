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Новости За рубежом
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членство в ЕС (773) Евросоюз (15858) Урсула фон дер Ляйен (370)

Евросоюз стоит на пороге "исторического решения" по Украине, - фон дер Ляйен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ляєн

Европейский Союз стоит на пороге "исторического решения" в преддверии саммита 23-24 июня, во время которого будут рассматриваться вопросы предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Надеюсь, что через 20 лет, вспоминая об этих событиях, мы сможем сказать, что поступили правильно", - сказала она.

По словам фон дер Ляйен, главный вызов для ЕС будет заключаться в том, чтобы по результатам саммита наработать общую позицию, "которая будет отражать масштаб этого исторического решения".

Читайте также: Рассчитываем на предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС уже в июне, - Жовква
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Топ комментарии
+15
А скількі років поспіль Україна намогається вішати локшину євроатлантичній спільноті про рехворми та антікорупційну боротьбу!!!)))
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12.06.2022 16:07
+10
Она сказала, что это историческое решение и по прошествии лет они не пожалеют о своём решении☝❗
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12.06.2022 16:05
+9
Олег Леусенко

@leusenko1

·
3 ч

Зеленський солодке лиже за чужими текстами про статус України кандидата до ЄС, але мета ЗЕ протилежна. Що хоче Бєня - того бажає Вова. Тотальна корупція, закриття патріотичних телеканалів ніяк не координується із євроінтеграцією. Не вірте словам брехуна, дивіться на його справи.
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12.06.2022 17:35
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12.06.2022 15:50 Ответить
За словами фон дер Ляєн, головний виклик для ЄС полягатиме у тому, щоб за результатами саміту напрацювати спільну позицію, "яка відображатиме масштаб цього історичного рішення". а де тут Україна і її народ???
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12.06.2022 15:50 Ответить
Урсула
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12.06.2022 15:51 Ответить
венгры как раз таки и не против
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12.06.2022 15:57 Ответить
Угорці не проти, їх не згадували, та й їм самим немає сенсу бути проти. З угорцями буде проблема по НАТО.
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12.06.2022 15:58 Ответить
На венграх тогда президент как на рояле сиграет❗
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12.06.2022 15:58 Ответить
Пшли нахрен, эти венгры.
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12.06.2022 16:47 Ответить
мадяри наложат .. в штани .. разом з ерефією..
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12.06.2022 17:36 Ответить
Венгры наложат в штаны после жесткой беседы с большими дядьками и тетками и навалят вам в штаны ещё ,хрюсские...
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12.06.2022 18:17 Ответить
Надія помирає останньою ...
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12.06.2022 16:00 Ответить
Я навіть не переймаюся цією дуеллю брехунів, жлобів і злодіїв -Брукселі і Києва.
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12.06.2022 19:10 Ответить
zvuchit mnogo obeshajuchi.
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12.06.2022 16:01 Ответить
Она сказала, что это историческое решение и по прошествии лет они не пожалеют о своём решении☝❗
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12.06.2022 16:05 Ответить
меркель тоже не жалеет о своем историческом решении
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12.06.2022 16:24 Ответить
Макрєль сказала: "Нє растанусь с камсамолом, буду вєчно маладой"
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12.06.2022 18:32 Ответить
Сказала, але не сказала ЯКЕ.
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12.06.2022 17:44 Ответить
А скількі років поспіль Україна намогається вішати локшину євроатлантичній спільноті про рехворми та антікорупційну боротьбу!!!)))
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12.06.2022 16:07 Ответить
Це не на часi❗Зараз чекаем коли коррупция поборе сама себе❗Феномен.
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12.06.2022 16:10 Ответить
Європа годує обіцянками,так саме як Україна годує Європу обіцянками,цілком адекватні відносини!!))
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12.06.2022 16:03 Ответить
Хитрожопый рашистский паренёк ,а не пошел бы ты ...работать на такси ,ну и вслед за хрюсским кораблём
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12.06.2022 18:26 Ответить
Історична позиція від Євросоюзу: "ми готові прийняти ще 10-20 млн українських біженців, однак віддайте путіну Південь і Донбас аби ми і далі отримували дешеві енергоресурси з парашиї"
(сарказм)
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12.06.2022 16:04 Ответить
Бензокалонка закрываетсяю так что можете в кремле раслабится и наслаждаться своими достижениями
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12.06.2022 16:20 Ответить
Нет - это тоже история, в которую мы рискуем крепко вляпаться
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12.06.2022 16:09 Ответить
ona skoreje bi oboshlas bez pafosa i molchala togda
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12.06.2022 16:17 Ответить
IDI ***** kacap , tak ponjatno ?
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12.06.2022 17:23 Ответить
А может быть ты пойдешь на *****, чмо мордовское
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12.06.2022 17:46 Ответить
Дрыщ лапотный, а ты-то чо приперся, убогий, да еще через прокси? Водки нет, и кацапским нищебродам тут не подают, разве что в рыло твое свинное. Ногой.
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12.06.2022 17:56 Ответить
nav svargi тебе дело говорит, ты бы прислушался ,рявкнул *есть*и побежал выполнять посыл
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12.06.2022 18:32 Ответить
бидлота, а він якою написав?
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12.06.2022 21:19 Ответить
В київському военному госпиталю
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12.06.2022 16:18 Ответить
І скільки часу він буде стояти на тому порозі? Потім почнеться: умовний кандидат, з відтермінуванням на кілька років...та інша хрєнь
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12.06.2022 16:27 Ответить
Вже місяць виправляю пошкодження, які нанесла "заметіль" з уламків російських снарядів у своєму дворі в Ірпені. Потужність і щільність "заметілі" така, що робить гіпюр зі сталевих листів і направлена на живих незахищених людей. І в мене визріла думка, Шановні угорці, германці і інші помірковані европейці, це ж для Вас призначалась ця зброя, яка десятиліттями виготовлялась на росіі. Якби не Революція Гідності, то Україна в складі оновленого СрСр бряцала б цім хламом на Ваших кордонах! Може прийшов час переосмислити Европі те, що відбувається на території України?
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12.06.2022 16:33 Ответить
Жаба давит, удмурт?
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12.06.2022 17:47 Ответить
Похоже, это мокша обосранная.
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12.06.2022 17:58 Ответить
Эх не хотел этого говорить и может то что скажу не всем понравится но как говорится это кандидатство в Ес Украине сейчас не на часі.Лучше бы обрадовали нас обьявлением об увеличении поставок тяжёлого оружия в Украину это сейчас куда более актуально чем кандидатство
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12.06.2022 16:48 Ответить
Ватный рашистский длбб, одно не заменяет другое, скорее поток оружия только увеличится .Ну что вы такие тупые бараны, хрюсские татаро-мордовские ванькИ?
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12.06.2022 18:37 Ответить
Все должны единогласно проголосовать за?
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12.06.2022 17:04 Ответить
Сміливо робіть крок вперед. Набуття Україною навіть кандидатського статусу деморалізує немиту та її п'яту колону в Україні. Навіть, якщо спротив реформам посилиться, їхні противники виявлять себе, це дозволить їх знешкодити.
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12.06.2022 17:08 Ответить
місце України завжди було в Європі... в Європу не хоче калоеліта та совкодрочери..
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12.06.2022 17:26 Ответить
після прийняття до родини європейських народів, рівень корупції в Україні з часом поклесне до рівня корупції в ЄС, і це українцям зможе солідно підняти рівень свого життя..
в Європі поважають закони, а не панятія..
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12.06.2022 17:34 Ответить
Олег Леусенко

@leusenko1

·
3 ч

Зеленський солодке лиже за чужими текстами про статус України кандидата до ЄС, але мета ЗЕ протилежна. Що хоче Бєня - того бажає Вова. Тотальна корупція, закриття патріотичних телеканалів ніяк не координується із євроінтеграцією. Не вірте словам брехуна, дивіться на його справи.
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12.06.2022 17:35 Ответить
Та, найголовніше, що ніхто тут з "євромастурбаторів" не замітив, що пані підерляйнен не сказала ЯКЕ це буде "історичне" рішення. Так, ніби по ходу ляпнула, що рішення буде "історичне", "правильне" і через ...20(!) років нам (себто - їм) "буде про що згадати".
Віками хахлів (саме хахлів, а не Українців) водили за носа (від Хмельницького і Мазепи до Грушевського і Петлюри) та з носом і залишали (і німці, і москалі, і поляки, і мадяри і румуни...).
Думаю, що вчергове щось екзотичне ("історичне" як фрау бовкнула) пообіцяють, цього разу "статус кандидата", з навішаним цілим оберемком приписів, завдань, умов і ультиматумів. А,тим часом москалі зрівняють Україну із землею і знищать на фронтах Цвіт Української Нації. Через 20 років (!) нікому за цей ******* не доведеться відповідати.
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12.06.2022 17:36 Ответить
Короче,ватный хитрожопый длбб ,ты предлагаешь сдаться и опять *дружить*,быть колонией Засрахи и это тем,кто останется в живых после такого геноцида ,остальные опять будут строить бам..
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12.06.2022 18:47 Ответить
урсула яка подяка буде вам ----- ви залишитесь в истории якщо дасте нам ШАНС вирватись з **********-фашистськой бензоколонки --- нам БРАТИ ПОЛЯКИ яки прихистили наших жинок та диток ---- ЕС наше майбутне --- не видвертайтеся вид УКРАИНЫ ---- МИ ХОЧЕМО ЩОБ НАШИ ДИТКИ ЖИЛИ В ЕВРОСОЮЗИ
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12.06.2022 17:47 Ответить
А НАТО? В НАТО нас тоже примут? И так же оперативно?
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12.06.2022 17:50 Ответить
В НАТО даже быстрее примут,одно подразумевает автоматом другое ,так было со многими странами восточной Европы и Балтией
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12.06.2022 18:50 Ответить
А Юнайтед Стейтс, стоїть позаду вас як єдиний в чині охоронця демократичних свобод в світі, стоїть над вами, підарами різнобарвними, зі здоровенним батогом, щоб ви- виродки не шукали Мір і Ґаз в різних локаціях тушки *****, як це робить тЄло, котре окупувало пост Президента України. Він теж зі своєю наволоччю буде відповідати на повну, разом зі своїм кодлом. Навіть жодного сумніву.
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12.06.2022 17:50 Ответить
Хорошая ты тетка фон дер, но... кіна не буде(
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12.06.2022 17:52 Ответить
Ифан немытый и тупой,идинах отсюда ,оно тут ,пилять, расхрюкалось
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12.06.2022 18:52 Ответить
А шо так, ***** твоё сдохло?
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12.06.2022 19:12 Ответить
Решение о статусе кандидата в ЕС для Украины будет.
Но будут определённые и жёсткие условия для вступления. И квартальной шобле с Беней впридачу они не понравятся. Но виноват в этом будет Порошенко. Примерно так.
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12.06.2022 18:12 Ответить
А через 20 років (як виразилася фрау Урсула...) пояснювати буде нікому, а відповідати нікому..
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12.06.2022 19:23 Ответить
Зелёное дерьмо не продержится ни 20 лет, ни даже 2. Хотя с этим лохторатом кто знает...
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12.06.2022 19:32 Ответить
Кандидатство є у Туреччини, сербії, і, хоча нібито юридично зобов'язуюче - сягає від кількор років до нескінченності. Той факт що його ще думають чи давати, символізує що ми для них недодержава і недолюди. І хоча, безумовно, є недоліки і наша, громадян, провина, від такого вагання дужн бридко дивитися на тий ЄС та його політиканів з подвійними стандартами.
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12.06.2022 19:19 Ответить
стара в'яла імпотентна Еуропа неспроможна на рішучі дії.
Тра' їй нагадати, шо в разі окупації України всі її ресурси повернуться проти Еуропи. І тоді ***** вже не буде кому зупиняти аж до Біскайської затоки
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12.06.2022 21:24 Ответить
Це як морквка перед носом у відомій карикатурі. Євросоюз сам на ладан дихає. Україні потрібно входити до нового союзу із Британією, Польщею, Балтійськими країнами. Ця тітка їздить, сюди щоб Зелю з штибу збивати.
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12.06.2022 23:24 Ответить
Макароны с шольцами приедут и расскажут, чую что-то не очень интересное😡
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12.06.2022 23:35 Ответить
У УКРАИНЫ НЕТ ВРЕМЯ ЖДАТЬ !!!
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13.06.2022 07:40 Ответить
ЕС в данной ситуации скорее всего предоставит Украине статус кандидата на вступление в ЕС, а когда произойдёт само вступление это уже совсем другой вопрос, это вопрос будущего, который пока не рассматривается.
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13.06.2022 10:05 Ответить
Евросоюз стоит на пороге грандиозного шухера , ******** посевну осенью в Украине , и начнётся
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13.06.2022 12:49 Ответить
 
 