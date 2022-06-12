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Новости За рубежомВойна в Украине
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Берлускони (156) Путин (29846)

Берлускони заявил, что с начала вторжения России в Украину дважды звонил по телефону Путину, но тщетно

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путін,берлусконі

Бывший итальянский премьер-министр, лидер правой партии "Вперед, Италия!" Сильвио Берлускони заявил, что в начале вторжения России в Украину дважды безуспешно пытался дозвониться Владимиру Путину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Il Messaggero.

"В последнее время с Путиным я не общался. Мы были очень хорошими друзьями. Я дважды звонил по телефону ему с начала этой "операции" (войны) и не получил ответа", – заявил Берлускони.

Он добавил, что считает войну России и Украины опасной, потому что не видит возможностей немедленного ее завершения. Но утверждает, что, будь он ныне главой Италии, то сделал бы все, чтобы прекратить конфликт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Берлускони считает, что Европа должна "заставить" Украину принять требования РФ

Напомним, Сильвио Берлускони и Владимира Путина связывали долгие дружеские отношения – после 2011 года, когда итальянец ушел с должности, он продолжил общаться с главой государства.

В апреле Берлускони заявил о своем "разочаровании" в Путине. В частности, он сказал, что "Россия не может отрицать свою ответственность" за "настоящие военные преступления", совершаемые против мирных граждан в Буче на Киевщине и в других городах Украины.
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Топ комментарии
+17
Шо, правда? То ж спробуй третій раз...
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12.06.2022 15:50
+17
Признак идиотизма, это делать одни и те же вещи в надежде на иной результат. Какой-то умный человек сказал.
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12.06.2022 15:55
+11
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12.06.2022 16:22
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Шо, правда? То ж спробуй третій раз...
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12.06.2022 15:50 Ответить
мда, хло конкретно поехал башкой - на узнает бывших собутыльников, с которыми ворованый портвейн в подвале на массандре пил
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12.06.2022 16:05 Ответить
Дурко, треба було код бункеру перед номером додавати.
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12.06.2022 15:50 Ответить
nado zhe...ash 2! raza...da ?! nado bylo makrona s liniji snjatj po pershe
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12.06.2022 15:53 Ответить
тобто палец из попы берлускони не вынул даже в этом случае..
шо вы хотите от недоразвитых орбанов з сияртами?
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12.06.2022 15:54 Ответить
Признак идиотизма, это делать одни и те же вещи в надежде на иной результат. Какой-то умный человек сказал.
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12.06.2022 15:55 Ответить
Einstein
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12.06.2022 15:56 Ответить
фейк
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12.06.2022 16:28 Ответить
но красиво
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12.06.2022 16:40 Ответить
це про те як рашисти "брали" Чорнобаївку...??
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12.06.2022 20:55 Ответить
скажите об этом макрону
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12.06.2022 22:14 Ответить
мы ещё и трампа завальцуем..
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12.06.2022 15:56 Ответить
А для чого дзвонив? Щоб привітати?
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12.06.2022 15:57 Ответить
коли воно ****** - ваші дзвінки иому до сраки
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12.06.2022 15:59 Ответить
Снова обосрались!!! Скажите, кого мы выбрали, идиотов или провокаторов, но то что бездарей это точно!!! А потом удивляются, почему к нам такое отношение!!!!

Рубен Брекелманс звинуватив українського спікера Руслана Стефанчука у брехні.

Український політик у своєму Twitter повідомив про підтримку нідерландських політичних партій у питанні надання Україні статусу кандидата у члени ЄС. Брекелманс заявив, що це фейк, а підтримку надали партії, які представляють 30% у парламенті Нідерландів, інформує UAINFO.org з посиланням на Оbozrevatel.

Зазначимо, що Стефанчук свій запис у мікроблозі видалив. Ймовірно, спікер справді міг помилитися. Брекелманс же поспішив звинуватити українського політика у брехні.
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12.06.2022 15:59 Ответить
*Не розумію, він завжди мені здавався розумною, адекватною людиною миру і демократії* цього ж ви не дописали в статті ці слова педолусконі про путіна))

*людина миру, розвитку і демократії*
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12.06.2022 16:00 Ответить
а гонцов с дарами не пробовал посылать??
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12.06.2022 16:01 Ответить
Два пи.араса.
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12.06.2022 16:02 Ответить
Просто канал зв'язку тимчасово не працює, бо ж вщент є захаращеним-забитим мародерськими з України стіралками, унітазами, мігнітиками від холодильників, спіднєю білизною жінок тощо, чого у "великій державі світу" бракує для свого простого люду.
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12.06.2022 16:13 Ответить
зустрілись якось три пранкери: Макрон, Шольц та Берлусконі...
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12.06.2022 16:18 Ответить
Сильвио просто обязан догнать и перегнать "русске военно карабль".
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12.06.2022 16:18 Ответить
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12.06.2022 16:22 Ответить
nedumai - chik i vse
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12.06.2022 16:24 Ответить
Пусть звонит. От работы берлускони дохнут
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12.06.2022 16:23 Ответить
Багато уваги цьому зеку бюрюльконі
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12.06.2022 16:24 Ответить
Макарон дивиться на тебе з принизливою посмішкою. В нього результат такий самий. Але кількість спроб....
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12.06.2022 18:16 Ответить
Сильвио, у вовы уже не встаёт даже на эмануэль. ну куда тебе, старому эротоману?
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12.06.2022 18:30 Ответить
благодарил за крымское винишко. или кислое
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12.06.2022 18:34 Ответить
Дайте ему грабли - эффект будет такой же, как от звонков.
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12.06.2022 18:37 Ответить
********** достиг вершины самосовершенства, теперь канал связи работает в одну сторону, как радио.
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12.06.2022 18:49 Ответить
Подзвонив би в рельсу було б більше толку!
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12.06.2022 19:08 Ответить
такой же ************ и мразь как и шрёдер!
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12.06.2022 19:15 Ответить
Пропонував дівчат на яхті...?
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12.06.2022 19:37 Ответить
Это так сказать не письсьдел бы твой рот!не болели б мои уши!!!
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12.06.2022 21:05 Ответить
эта гнида украла наше вино из Крыма. жаль в суд некому подать...
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12.06.2022 22:16 Ответить
уйло в бреду и неконтактен. классика психиатрии.
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13.06.2022 01:18 Ответить
Не такий старий анекдот
Сидять два великороса і з горла душать мерзавчика.
Один питає,
а якщо я крикну в розетку -Чубайс поц, він почує,
Другий у відповідь -
ні не почує,
А якщо я засуну 5 рублів?
Забере !

Зніміть санкції, сам подзвонить. Там любов з інтересом.
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13.06.2022 01:43 Ответить
 
 