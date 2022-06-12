Берлускони заявил, что с начала вторжения России в Украину дважды звонил по телефону Путину, но тщетно
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Бывший итальянский премьер-министр, лидер правой партии "Вперед, Италия!" Сильвио Берлускони заявил, что в начале вторжения России в Украину дважды безуспешно пытался дозвониться Владимиру Путину.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Il Messaggero.
"В последнее время с Путиным я не общался. Мы были очень хорошими друзьями. Я дважды звонил по телефону ему с начала этой "операции" (войны) и не получил ответа", – заявил Берлускони.
Он добавил, что считает войну России и Украины опасной, потому что не видит возможностей немедленного ее завершения. Но утверждает, что, будь он ныне главой Италии, то сделал бы все, чтобы прекратить конфликт.
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Напомним, Сильвио Берлускони и Владимира Путина связывали долгие дружеские отношения – после 2011 года, когда итальянец ушел с должности, он продолжил общаться с главой государства.
В апреле Берлускони заявил о своем "разочаровании" в Путине. В частности, он сказал, что "Россия не может отрицать свою ответственность" за "настоящие военные преступления", совершаемые против мирных граждан в Буче на Киевщине и в других городах Украины.
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Рубен Брекелманс звинуватив українського спікера Руслана Стефанчука у брехні.
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*людина миру, розвитку і демократії*
Сидять два великороса і з горла душать мерзавчика.
Один питає,
а якщо я крикну в розетку -Чубайс поц, він почує,
Другий у відповідь -
ні не почує,
А якщо я засуну 5 рублів?
Забере !
Зніміть санкції, сам подзвонить. Там любов з інтересом.