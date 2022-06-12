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"Украина истекает кровью на ваших глазах": Посол Мельник обратился к правительству ФРГ по поводу поставки БМП Marder
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Посол в Германии Андрей Мельник обратился к правительству ФРГ с вопросом, почему затягивается поставка тяжелого вооружения для Украины.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Уважаемое правительство. Почему вы отказываете украинской армии в боевых машинах пехоты Marder, которые могут быть немедленно поставлены компанией Rheinmetall, в то время как Украина на ваших глазах истекает кровью на Донбассе? 109 дней истребительной войны России. Почему?" – говорится в сообщении.
Ранее гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что концерн занимается ремонтом 100 бронетранспортеров Marder.
Несколько БМП Marder могут быть отправлены в Украину, но "когда и куда" передадут эти Marder, решать правительству ФРГ.
Топ комментарии
+44 Garry Grant
показать весь комментарий12.06.2022 16:32
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+25 Gessoyo Pan
показать весь комментарий12.06.2022 16:35
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А на те, що гинуть найкращі Сини України, йому плювати. Тисячі українських жінок тут -- це навіть перевага (ще й якщо дітородного віку).
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/06/12/7141097/
Производитель немецких БМП Marder заявил о готовности немедленно передать их Украине. Дело за решением Федерального правительства
Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Bild сообщил, что предприятие занимается ремонтом 100 бронетранспортеров Marder, первые машины уже готовы.