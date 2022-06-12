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Рашисты обсуждают способы имитации боевых ранений: "Предлагал гранату #бнуть, РГДшку, чтоб 8 человек сразу затрехсотилось", - перехоплення ГУР. АУДИО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты пытаются каким-либо образом избежать участия в войне в Украине, в том числе путем нанесения себе ранений.

Об этом свидетельствует перехват Главного управления разведки Министерства обороны, передает Цензор.НЕТ.

Двое россиян обсуждают способы, как сбежать с войны. Приходят к выводу, что единственный реальный способ – стать "трехсотым". Единственная проблема – госпитали отказываются принимать оккупантов на лечение и выдавать "больничные".

А потому, рашисты изучают опыт "старых волков", умеющих наносить сами себе ранения, которые выглядят как боевые: "Я вчера предлагал гранату йо... (взорвать). РГД. Чтобы сразу восемь человек "затрехсотились". Плитами обложиться чтобы конечности торчали. В… (сдетонировать) ее и все. Всем поехать домой с тремя мультами (тремя миллионами, которые должны выплачиваться за боевое ранение)".

Собеседники приходят к выводу, что именно этот план – идеальный.

Смотрите: "Как у#бало, просто ад какой-то, нах#й": Оккупанты поражены контратаками украинских защитников на Николаевско-Херсонском направлении. АУДИО
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Топ комментарии
+13
Пропоную по протитанковій міні кувалдою, так надійніше (задвухсотитися). Ще й премію є шанс отримати... Дарвіна.
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12.06.2022 16:43
+8
Русня вміє вигадати купу способів як вбитися, і жодного способу жити як нормальні люди😁
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12.06.2022 17:19
+7
Взорвать гранату, кому не попало, тому не повезло...
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12.06.2022 16:47
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Пропоную по протитанковій міні кувалдою, так надійніше (задвухсотитися). Ще й премію є шанс отримати... Дарвіна.
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12.06.2022 16:43 Ответить
jebtitj ...degeneraty
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12.06.2022 16:45 Ответить
як цэ сюды залэтило?
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12.06.2022 16:57 Ответить
Pachemu tak dlinno- жыдоугрофиннобурятам , prosta- ruskimi , adelnije nacionalnosti nevinovati chto ih sarodichi stali ruskimi !
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12.06.2022 16:58 Ответить
маладец...только кучнее садитесь..авось кому-то и шо-то поотрывает...ну штоб наверняка !!!
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12.06.2022 16:46 Ответить
Взорвать гранату, кому не попало, тому не повезло...
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12.06.2022 16:47 Ответить
Новий серіал- " Буданов підслуховує Гогінашвіллі", (який проживає з ним в одному домі у відомого організатора конвертцентрів)....
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12.06.2022 16:52 Ответить
Дебилы. Просто в роте нужно возить штатный полутораметровый кусок стальной трубы 630,0х8,0 ГОСТ 10704-91, и передавать ее по команде, как самое секретное оборудование.
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12.06.2022 16:53 Ответить

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12.06.2022 17:10 Ответить
боевой разрыв ануса сослуживцем просто недоступен по уставу..
бедные мавпы...всё нэ як у людэй.
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12.06.2022 16:54 Ответить
Novaja ruskaja ruletka , stanavis v krug a granatu v seredinu brasatj , kto vizhil ...tot pabedil
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12.06.2022 16:56 Ответить
Це, писец. Дебілізм в ЗС РФ процвітає.
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12.06.2022 16:57 Ответить
какой у нас умный ГУР,знает где и когда надо перехоплювать.
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12.06.2022 16:57 Ответить
Там є багато підрозділів, які відповідають по напрямку роботи. Тут напевне Управління СБУ по зв'язках з населенням. Поважаю СБУ. Молодці.
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12.06.2022 17:00 Ответить
А ГУР МОУ, тоже поважаю. Молодці.
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12.06.2022 17:01 Ответить
Ви сьогоднішній? За що ви поважайте СБУ, на сьогодні вони навіть своїх з Азовсталі не врятували, ворога не побачили,що здав проект заводу
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12.06.2022 17:48 Ответить
Нехай довбешки попробивають
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12.06.2022 17:14 Ответить
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12.06.2022 17:14 Ответить
Русня вміє вигадати купу способів як вбитися, і жодного способу жити як нормальні люди😁
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12.06.2022 17:19 Ответить
Чого поважаю розвідку. Колись служив в міліції (на пенсії вже давно) і с 7-ці, і не в 7-ці. Знаю, що таке.
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12.06.2022 17:20 Ответить
Мені здається,ви поважайте усіх дармоїдів на шиї народу. Навіщо ви відкрили нік сьогодні? Що боти зе не виконають задачі?
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12.06.2022 17:50 Ответить
А лучше с семи мультами,но в черных мешках.😁
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12.06.2022 18:32 Ответить
пусть себе в головы стреляют, так надежнее
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12.06.2022 18:32 Ответить
Страна дураков, посадили себе на шею упыря бункерного, которой теперь мастурбирует, как дебилы себя увечат за его вечную власть.
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12.06.2022 18:33 Ответить
ржунемогу!!
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12.06.2022 19:40 Ответить
 
 