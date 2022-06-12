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Новости Политика Украины
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Евросоюз (15858) Стефанчук Руслан (577)

Европа будущего возможна только с Украиной, - Стефанчук едет в Бельгию агитировать на счет вступления Киева в ЕС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

стефанчук

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук анонсировал свой рабочий визит в Бельгию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Стефанчука.

"Планирую заручиться поддержкой Бельгии на финальной прямой до саммита ЕС. Моя остановка – Брюссель. Жду встречи с главами Сената и Палаты представителей Федерального парламента Бельгии", – написал Стефанчук.

Он подчеркнул, что работает над приближением победы Украины и "пониманием того, что сильная Европа, Европа будущего возможна только с Украиной".

Как сообщалось, в июне Стефанчук уже посетил с рабочими визитами Германию, Францию, Нидерланды.

Читайте: Решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС станет переломным на ее пути к победе в войне с Россией, - Стефанчук
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Топ комментарии
+23
Та да! Європейці побачать того вгодованого хряка - і зрозуміють, що всю їхню допомогу з'їсть він і його партнери по владі. А якщо серйозно, то агітувати Стефанчуку треба не європейців, а власних зелених однопартійців. Адже саме аони своїми діями і бездіяльність не пускають Україну у ЄС. І для цього не потрібно гастролювати по Європі за державний кошт.
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12.06.2022 18:40
+21
все, вступ України в ЄС проваленний
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12.06.2022 18:22
+21
Поки не піде зеленомордий фігляр від політики кіна не буде
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12.06.2022 18:28
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все, вступ України в ЄС проваленний
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12.06.2022 18:22 Ответить
Щоб привезти назад, прийдеться на танку.
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12.06.2022 18:25 Ответить
Якщо реформи не начнуться,мозги зе не регенеруються, то тоді ні цей ні другий не наближать Україну до Європи. Відчуття, що Зеленського мало цікавить війна,йому конче потрібно переплюнуть Пороха з безвізом,а то рейтинг тютю
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12.06.2022 18:34 Ответить
Та да! Європейці побачать того вгодованого хряка - і зрозуміють, що всю їхню допомогу з'їсть він і його партнери по владі. А якщо серйозно, то агітувати Стефанчуку треба не європейців, а власних зелених однопартійців. Адже саме аони своїми діями і бездіяльність не пускають Україну у ЄС. І для цього не потрібно гастролювати по Європі за державний кошт.
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12.06.2022 18:40 Ответить
Стефанчук там агітує, що потім довго ще вибачатися доведеться
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12.06.2022 18:22 Ответить
Він хоть і гладшає з кожним днем війни, але все ж трохи розумніший. Що там Бельгія може? По ходу, нічого. поїздка дарма, до мами?
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12.06.2022 18:27 Ответить
Все гладшаєш?
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12.06.2022 18:23 Ответить
ну що поробиш відчувається "рука мастера" Єлдака. Спробував би сам щось сказати, швидко б вправили мізки в ..ОПі
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12.06.2022 18:26 Ответить
Возьмите меня! Я хороший! (с)

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12.06.2022 18:27 Ответить
Бачите зелепузики, як смаленим запахло, то і по світових інституціях приходиться їздити домовлятися, як Порох, а не шошлиги, та відпустки по 10 разів на рік..
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12.06.2022 18:27 Ответить
Поки не піде зеленомордий фігляр від політики кіна не буде
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12.06.2022 18:28 Ответить
Кино как раз есть, адекватной политики нет.
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12.06.2022 18:31 Ответить
Колыван, что ты там наагитируешь? Про тебя и так за границей знают, какой ты патриот. Причем как на условном Западе, так и на рабссее. После Пороха ты реально все испортишь, хотя может это есть твоя задача, поставленная тебе путлером.
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12.06.2022 18:28 Ответить
Пів бюджета на обід. І страшити буде, ще пів на вечерю. Якщо не дадуть, що там? без поняття.
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12.06.2022 18:37 Ответить
та зараз половина парламенту перебуває закордоном,це вам не можна, а їм можна
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12.06.2022 18:28 Ответить
Бойова котлета тусується із естрадними діячами в Празі.

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12.06.2022 18:50 Ответить
Титан(мабуть, для кип'ятка)
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12.06.2022 19:35 Ответить
там нормальних, інтелігентних людей не знайшлося? а, ну да, звідки ж такі у зекоманді.
цей урод наагітує, тьху. його взагалі не можна до пристойного товариства підпускати.
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12.06.2022 18:28 Ответить
Пощастило бельгійцям, що він вегіторіанець... хоча ні, не пощастило, він у нас- ліберторіанець!
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12.06.2022 18:29 Ответить
Це його так від кактусів роздуло?
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12.06.2022 18:42 Ответить
Не забувайте, що він другий після зе.
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12.06.2022 18:30 Ответить
Щось зелею, не зе, він в. о. Президента. Лице України. На пару маньці.
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12.06.2022 18:32 Ответить
Да, по закону Украины второй после президента Украины. Беда лишь в том, что зеля второй после Дерьмака, так что по закону зелешоблы Колыван всего лишь третий.
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12.06.2022 18:41 Ответить
Стефан би прибра дерьмака. Думаю, так. Хоть і то, але від не дурак.
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12.06.2022 18:51 Ответить
Приїхав цей вилупок до ЄС агутвати, вони подивились на нього і думають: НІУЯ собі, Українцям хліб взагалі протипоказано, нумо швидше зерно вивозити, он які боки наховрашили
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12.06.2022 18:30 Ответить
Я якби таких 100 біженців? Бельгія найбідніша країна Європи.
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12.06.2022 19:09 Ответить
Ну що сказати. Всі Президенти світу користуються бюджетом. Світова практика. Але. Порох хоть дбав про Україну.
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12.06.2022 18:31 Ответить
Не забудь там розповісти про розправу клоуна з опозицією і закриття їхніх телеканалів.
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12.06.2022 18:33 Ответить
Пам'ятаю кіно: ОНО.
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12.06.2022 19:28 Ответить
а після Києва хто?
Дніпро там який у черзі?
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12.06.2022 18:35 Ответить
Після ресторану Київ, Дніпро сам Бог велів.
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12.06.2022 18:43 Ответить
Та той кнур наагітує....зе працює на ґєйм овер для України. То факт ще з квітня 2019. Але тут нюанс... Нормальні країни вже профільтрували, що зе і його бабушка і дЯді- рідні й не рідні то не Україна. Тому СПОК.
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12.06.2022 18:35 Ответить
Анонсував свої канікули та відпустку.
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12.06.2022 18:35 Ответить
Я думаю, что то спецоперация по непринятию Украины в ЕС. Что хорошего в принципе может сделать человек Зедебила для Украины???? Только нагадить..
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12.06.2022 18:36 Ответить
После пол бюджетного обеда, это же природно. Опять страшить будет.
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12.06.2022 18:39 Ответить
Украина, вопреки диктаторским замашкам зе-власти, оплот демократии в Европе. А Германия и Франция просто страны-лицемеры, для которых демократия это всего лишь красивая ширма. И там коррупция среди топ-чиновников цветет и процветает. Саркози и Шредер. Это то что на слуху.
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12.06.2022 18:38 Ответить
ага, ось тільки Україна рветься в Європу, а не навпаки...
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12.06.2022 18:42 Ответить
Зачекай. Хай вона почекає. Ще мить.
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12.06.2022 18:53 Ответить
КВК команда «Три товстуни» виступить у Брюселі. Він, юрыст блд, не знає що треба приймати потрібні закони і виконувати їх. Агітувати поїхав, блд. Молодь за януковича.
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12.06.2022 18:39 Ответить
Коли вони вже почнуть вдягатися нормально хоча б на міжнародних зустрічах - вони реально думають, що виглядають як герої? Це огидно! І збрийте їм нарешті бороди! Ну не пасує та й виглядає кумедно!
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12.06.2022 18:39 Ответить
Краще свинячук взяв би з собою щойно обраних незалежних голів САП і НАБУ. Тоді європейці може і дали б шанс
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12.06.2022 18:41 Ответить
Такими "агітаторами" можна хіба що відштовхнути, налякати когось, а не здобути прихильність.
Свою дебільну футболку із Зе Геварою хоч не буде напялювати на себе в турне?
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12.06.2022 18:41 Ответить
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12.06.2022 18:52 Ответить
Нагадує Кубу. Че Гуваре на грудях.
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12.06.2022 18:55 Ответить
Эх таким бы епальником да медку черпануть.
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12.06.2022 22:06 Ответить
Саме про це я й писав вище - вигладає огидно!
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13.06.2022 02:34 Ответить
Краще б Пороха відправили. Цей індівідуум там всіх розлякає.
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12.06.2022 18:41 Ответить
А якзе. Нинішня влада Пороха може відправити, сам знаєш куда.
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12.06.2022 18:56 Ответить
Дії, словоблуддя і сам зовнішній вигляд цих "політиків" (зеленські-подоляки-арахамії - стефанчуки-арестовичі...) діють на людей токсичніше за всю московську пропаганду. Краще не їх показувати, а результати боротьби наших ЗСУ і Народу на фронтах і в тилу.
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12.06.2022 18:44 Ответить
А краще мати розум і розрізняти.
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12.06.2022 18:58 Ответить
свиня захотіла в Європу. в Києві під час війни її нема чого робити.
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12.06.2022 18:52 Ответить
Нехай їде, нехай агітує. Нічого поганого в цьому не бачу, безвідносно до мого ставлення до Слуг. Головне отримати статус.
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12.06.2022 18:54 Ответить
Так. Це правильно. Бельгія і так не проти. Зброї не має. Питання?
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12.06.2022 18:59 Ответить
а гарніше не можна було знайти?
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12.06.2022 19:38 Ответить
Агітатор важковаговик...)))
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12.06.2022 18:58 Ответить
Ну а шо. Фон Дер тоже жінка.
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12.06.2022 19:00 Ответить
Хай Бог милує....А так навіть і не скажеш що Урсула Гертруда,не зважаючи на подвійне ім'я-збоченка .А на вигляд така поважна та пристойна фрау.
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12.06.2022 19:47 Ответить
Бабушка тоже секса хочет. Природу не обманеш.
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12.06.2022 20:33 Ответить
Ха..Это-то ясно,но не с таким же страхо@бищем как Колыван.Я ведь и удивился-Гертруда вроде не извращенка.Да и выглядит для своего возраста вполне пристойно-мужским вниманием не должна быть обделена.Колывану даже слепая со связанными руками наверное бы не дала.
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12.06.2022 21:11 Ответить
А можна було б когось іншого послати. Європейці можуть подумати, що українці всі такі і можуть їх з'їсти
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12.06.2022 19:04 Ответить
Насмешил.
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12.06.2022 19:16 Ответить
Зелепузим треба вклонитись у ніжки Порошенкові й попросити його, щоб влаштував справи.
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12.06.2022 19:05 Ответить
Опять будет скандал . На пару с арахамией из кабинета не выпускать .
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12.06.2022 19:10 Ответить
Треба не агитувати, а закони принимати націоцентрічні. Агітробітники ізраїльскі ! До цього часу не прикрили РПЦ МП в Україні. Ще надіються на капітуляцію !
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12.06.2022 19:10 Ответить
Ізраель? сеня а Іран уже подобрался к изготовлению ядерной. а мі не помогли Украине?
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12.06.2022 19:12 Ответить
Сраіль. А хто допоміг? Не Не параша? Все думу гадає.
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12.06.2022 19:19 Ответить
Якщо не будем шуткувати під час війни, будем плакати.
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12.06.2022 19:10 Ответить
1:2 в пользу Украины

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12.06.2022 20:38 Ответить
Эта жирная свинья в маленькой Бельгии просто не поместится. Нахера оно там нужно? Твари! Не позорьте страну своими отожраными ********!
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12.06.2022 21:00 Ответить
Ой,млядь,боюсь,що твоя пика викличе зворотній ефект.
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12.06.2022 21:41 Ответить
Захвати ще Юзіка ефект гарантований.
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12.06.2022 21:59 Ответить
Тож Зеленський розповідав на пресконференції, що Порошенка не випустили закордон, тому що заборонено всім топчиновникам виїжджати з України. Щось у нього слова розходяться з ділом.
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12.06.2022 22:19 Ответить
Цей бегемот-заїка, будучи академіком права, втілює таке поняття, як дух закону. Ну, це для того, щоб законом вертіти, як пес хвостом.
Це вам не Разумков!
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12.06.2022 23:28 Ответить
от це справжній свинарчук!!!
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12.06.2022 23:56 Ответить
От одного только внешнего вида этого парня, европейцы будут шарахаться от Украины, как черт от ладана. Ну не пускайте вы его ни на какие встречи! И так проблем у страны выше крыши! А этот вообще все завалит!
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13.06.2022 00:55 Ответить
 
 