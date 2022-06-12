Европа будущего возможна только с Украиной, - Стефанчук едет в Бельгию агитировать на счет вступления Киева в ЕС

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук анонсировал свой рабочий визит в Бельгию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Стефанчука.

"Планирую заручиться поддержкой Бельгии на финальной прямой до саммита ЕС. Моя остановка – Брюссель. Жду встречи с главами Сената и Палаты представителей Федерального парламента Бельгии", – написал Стефанчук.

Он подчеркнул, что работает над приближением победы Украины и "пониманием того, что сильная Европа, Европа будущего возможна только с Украиной".

Как сообщалось, в июне Стефанчук уже посетил с рабочими визитами Германию, Францию, Нидерланды.

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