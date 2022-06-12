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Украина готова перевести свое вооружение на стандарты НАТО в течение месяца, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ес,нато,евросоюз,єс,євросоюз

Министр обороны Украины Алексей Резников заявляет, что украинские военнослужащие освоили артиллерию, поставленную из стран Запада, в течение двух недель, а сама Украина готова перевести свое вооружение на стандарты НАТО в течение месяца.

"Как сказал товарищ Черчилль, дайте нам инструменты и мы закончим работу", - сказал Резников в интервью британскому изданию The Economist, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом он подчеркнул, что Украине необходима помощь западных союзников относительно вооружения, "причем быстро, потому что цена любой задержки измеряется украинской кровью".

Издание пишет, что Резников отмечает наличие трещин в западном Альянсе, но пытается быть вежливым, называя усталость союзников "естественной психологической реакцией на стресс", что их лидеры имеют "обязательство продумывать последствия" и что политики имеют "внутренние проблемы", о которых нужно заботиться.

Читайте также: Бюрократия и прагматизм Запада оказались значительно сильнее западных ценностей, - Резников

В то же время глава ведомства отметил, что некоторые союзники Украины больше говорят о правах человека и свободах, чем защищают их. "Бюрократия и прагматизм Запада оказались гораздо сильнее его ценностей", - сказал Резников.

"Либо мир не совсем понимает, что происходит, либо он прекрасно понимает, но устал и довольствуется гибелью нескольких украинцев", - отметил министр обороны Украины, комментируя заголовки западных СМИ.

Он подчеркнул, что украинский народ никогда не пойдет на территориальные уступки оккупантам. "Они пытаются создать достаточно хаоса, паники и страха, чтобы заставить нас подписать акт о капитуляции… Это не сработало. Мы даже близко не подошли к такому настроению", - сказал Резников.

Читайте также: Россия сеет хаос, чтобы заставить Украину капитулировать, - Резников
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Топ комментарии
+33
Два з половиною роки вам для чого були, асфальт ложили чи клали.
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12.06.2022 19:56
+19
Може й ракетну програму розморозите? Чи ще не на часі?
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12.06.2022 20:07
+15
"Або світ не зовсім розуміє, що відбувається, або розуміє, втомився та задовольняється загибеллю кількох українців", - зазначив міністр оборони України, коментуючи заголовки західних ЗМІ.

Или весь мир не понимает, как президент воюющей страны постоянно ищет мир в глазах президента страны-оккупанта. Помощь всегда, даже на темной улице пострадавшему оказывается. Но когда этот пострадавший просит просто посмотреть в глаза нападавшему и увидеть там мир...
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12.06.2022 20:05
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Правила форума Совет форумчан
Два з половиною роки вам для чого були, асфальт ложили чи клали.
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12.06.2022 19:56 Ответить
8 лет
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12.06.2022 20:46 Ответить
методичку смени
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12.06.2022 21:55 Ответить
Третій раз про одне і теж. Бюрократія не хуже чим корупція,безпринципність і беззаконність. Про демократію мовчу. Дайте все і ми будемо НАТО
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12.06.2022 19:57 Ответить
них@ра, зеля не позволит
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12.06.2022 19:57 Ответить
А чи можливо було за три роки перейти на стандарти НАТО? Питання риторичне.
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12.06.2022 19:57 Ответить
Кому? zE? Резнікову? Безмозглій? Верещук? Чи Єрмаку з Обдристовичами й Западляками? Справа ж не у залізяках.
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12.06.2022 21:11 Ответить
Просто цікаво, Демченко де? Без нього перейти на стандарти НАТО, це як літати на гелікоптері без Надюхі Сявченко...
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12.06.2022 19:58 Ответить
Сідай за гелікоптер замість неї, Савченко воює на землі в бойовому підрозділі.
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12.06.2022 20:17 Ответить
На каких фронтах?!
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12.06.2022 20:28 Ответить
А почему "товарищ Черчилль?" Это прикол такой? Черчилль для Британии фигура знаковая, может не стоить так балагурить на его счёт?
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12.06.2022 19:58 Ответить
Тому, що Велика Британія багато зброї дає. Треба сповільнити темп. А послати королеву, як Штанмаєра, страшно, Бо Мі-6 повідкручує усі виступаючі частини тіла разом з гаманцями й власністю за кордоном.
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12.06.2022 21:15 Ответить
и авиацию тоже за месяц?
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12.06.2022 19:58 Ответить
и подводные лодки. Стефанчук гарантирует.
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12.06.2022 20:03 Ответить
Стефанчуку огромные нужны. За экипаж будет жалко.
Если договорится? Слава?
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12.06.2022 20:05 Ответить
посадить ту тушу на крейсер москва- ква- ква
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12.06.2022 20:12 Ответить
это да. Мелких он не ест. Экипаж, конечно, жалко.
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12.06.2022 20:24 Ответить
Я, ж казав, проснувся. а місяць тому? Що спав?
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12.06.2022 20:03 Ответить
"Або світ не зовсім розуміє, що відбувається, або розуміє, втомився та задовольняється загибеллю кількох українців", - зазначив міністр оборони України, коментуючи заголовки західних ЗМІ.

Или весь мир не понимает, как президент воюющей страны постоянно ищет мир в глазах президента страны-оккупанта. Помощь всегда, даже на темной улице пострадавшему оказывается. Но когда этот пострадавший просит просто посмотреть в глаза нападавшему и увидеть там мир...
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12.06.2022 20:05 Ответить
Оратори про асвальт і шашлики вже сказали, так що так, все залежить від доброї волі заходу, бо навіть якби були гроші то зброю зазвичай продають не зі складів, а під замовлення по мірі готовності.
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12.06.2022 20:05 Ответить
Усе залежить від асФальту і шашличків, сказали 73відсоткові...
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12.06.2022 20:07 Ответить
Ми, тоді думали на краще. А показалось дерьмо.
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12.06.2022 20:11 Ответить
типовий зе-виборець. трьох слів не зв'яже. думати ви не вмієте, так що і не намагайтесь. а слухайте віталія портникова і робіть, як він скаже.
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12.06.2022 20:23 Ответить
слухати цього балабола, себе не поважати
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12.06.2022 21:16 Ответить
Портніков тоді також заганяв на кшталт "какая разница". "Не важливо хто буде Президентом, головне, щоб...". Погугліть, освіжіть пам'ять.
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12.06.2022 21:19 Ответить
типа ну заморывся шлёпать совдэповский бк..
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12.06.2022 20:06 Ответить
Може й ракетну програму розморозите? Чи ще не на часі?
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12.06.2022 20:07 Ответить
Нут так. В нас все не на часі. Дерьмака рахунки. то є то. На часі.
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12.06.2022 20:08 Ответить
Борис Джонс. Дай цьому Резнікову під зад і слухай військових України.
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12.06.2022 20:07 Ответить
Так воно ж "zЕністр оборони"...
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12.06.2022 21:21 Ответить
Вся зелупна команда зрадники: Єрмак Данилов Баканов Єхімія , ніякого НАТО в нас не буде доти поки не висітимуть вони на стовпах
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12.06.2022 20:10 Ответить
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12.06.2022 20:14 Ответить
Аргументи? Я, догадуюсь. Що не вмерла Україна. Воюємо зброєю СССР.
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12.06.2022 20:42 Ответить
Ось кому фейс треба було відріхтувати
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12.06.2022 21:02 Ответить
А раніше не могли зробити ?
Три роки мали..
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12.06.2022 20:11 Ответить
От нехай таким цивільним, як я , пояснить пан міністр як він збирається перейти за місяць на стандарти НАТО: наші гармати калібру 152 мм розсверлити під натівський калібр 155 мм чи як? Чи викинути на смітник всі наші гармати з квітковими назвами "гвоздіки", "тюльпани", "геацинти"... , а випросити собі штук 500 натівських "три сокири" калібру 155мм?
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12.06.2022 20:11 Ответить
Не. Він думає відстріляти і кинути гармати. А на той час прийде підмога з Заходу. Навіть не кидати. Тягти за собою. В випадку захвату ***********. Тут і в темний ліс не ходи. міністр оборони.
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12.06.2022 20:15 Ответить
Таки викинути. На смітник. Ми вигребли всі ********** у всіх країнах, які нам погодились їх поставляти. Свого власного виробництва у нас так і не створено. І треба розуміти, що стволи мають певний ресурс, який у нашої нечисленної артилерії вже вироблений. А ще частина артилерії знищена ворогом. Тому перехід на стандарти НАТО - це не добра воля, а сувора необхідність - воювати нічим буде. От так орієнтовно за місяць.
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12.06.2022 20:23 Ответить
Ведуть себе один в один як бульбашенко з путлєром... Дайце Дайце Дайце
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12.06.2022 20:12 Ответить
А що їм зараз робити? Як в нас немає. Просрали.
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12.06.2022 20:16 Ответить
Так мозків же все одно не дадуть. Щоб мізки замінити.
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12.06.2022 21:25 Ответить
язиком ділєтант рєзнікоф і за хвилину перейде.
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12.06.2022 20:15 Ответить
У вас уже было два - какого хрена ждете? Пока чучело заглянет в глаза?
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12.06.2022 20:16 Ответить
Мультик був в СССР. Посмотри мне в глаза?
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12.06.2022 20:20 Ответить
Ось я і кажу. Партизанська війна в Західній Україні. Серед сосен милих. Серед ярів глибоких. Серед горів високих. Приходь підер Лумосаліні.
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12.06.2022 20:18 Ответить
1.«горів» ? Хто горів ?

ГІР високих
2. «Серед сосен милих» . В Карпатах сосен нема - є ялиці і смереки
ЧУЄ МОЄ СЕРЦЕ ЩО ВИ ТРОЛЬ
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12.06.2022 21:00 Ответить
Троль в Закарпатських лісах. Цьго досить? Камінь довбуша?
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12.06.2022 21:03 Ответить
Так вона і думає що ти - троль! Бо мелеш таке, що й купи не тримається! Придурок - вона словацькою володіє - а ця мова близька до мови українських Карпат А ти мелеш "русько-украйонським "суржиком" і думаєш що це - справжня українська мова!
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12.06.2022 21:27 Ответить
Читаю коментарі під цим дописом, і таке враження, що набігли самі цапські тролі. Що зміниться від вилитої вами жовчі?! Такі реалії після виборів 2019-го, і поки що їх не зміниш. А Рєзніков у порівнянні з тараном - високоінтелектуальний хлоп. Нехай працює, як уміє. Та й дещо ж таки виходить, озброєння з Заходу йде. Я б порадив критиканам просто помовчати, і так забагато лементу звідусіль.
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12.06.2022 20:25 Ответить
не потрібно плювати в руку що допомагає
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12.06.2022 20:30 Ответить
Софійко! Це - саме троль! Він пише мовою, що не властива ні мові Карпат ні українській взагалі Це навіть не "суржик" - мені знайомі "суржики" багатьох місцевостей України Він пише через Гугл-перекладач! Я переклав його коментарі російською І вийшло, що українська для нього - не рідна Він пише фрази російською мовою, а потім перекладає українською Але формування словесних конструкцій так російським і залишається!
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12.06.2022 21:33 Ответить
а де наша зброя?Чому нічого не випускається?І так,ми можемо перейти на стандарти НАТО-якщо нам НАТО поставить усе своє озброєння.Рєзніков довго тримався але і він вже почав зелену пургу нести!
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12.06.2022 20:29 Ответить
А з якого часу він тримався? З того, коли оголосив тендер на "благоустрій" "Чонгару", чи з якого?
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12.06.2022 21:28 Ответить
США. Я, просто поражаюсь. Не атаковать високоточними парашу. А ваши спутники и так не дадут. А направить в нужное русло. В пределах Законных территорий с 1991 года. Можешь.
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12.06.2022 20:36 Ответить
НАТО боится. Передай частной компании.
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12.06.2022 20:38 Ответить
Wolem

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 12.06.2022
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12.06.2022 20:55 Ответить
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12.06.2022 20:43 Ответить
Бред. Во время войны менять стандарты?
Каким образом будем менять оружие, если не хватает любого?
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12.06.2022 20:50 Ответить
А вам зачем это знать ?

геннадий ива

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 18.05.2022
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12.06.2022 20:53 Ответить
читай "ива-Wolem" це одне і теж
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12.06.2022 21:02 Ответить
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12.06.2022 20:52 Ответить
Саме для того, щоб цьому запобігти, і став сер Вінстон Черчіль "товаришем".
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12.06.2022 21:31 Ответить
Водночас, глава відомства зазначив, що деякі союзники України більше говорять про права людини та свободи, ніж захищають їх, а українські"зе квартальщики" три роки заробляли на асвальті ,замість того,щоб купити оборону і захистити Україну і її народ.
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12.06.2022 20:59 Ответить
Перестаньте брехати-яке озброєння
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12.06.2022 21:06 Ответить
зе резников, припиніть ото своє бла - бла - бла...
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12.06.2022 21:43 Ответить
Ну ,питання риторичне(А для чого ?Тобто ви вже вирішити вступати в НАТО,чи й далі годуєте народ рейтингами та альтернативними військовими союзами?Люди готові давно,а ось верхівка якась така (((
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12.06.2022 21:48 Ответить
А може стандарти НАТО вже треба міняти, виходячи з досвіду України? Що за комплекс меншовартості, ******* мордором,
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12.06.2022 22:03 Ответить
**@нько... А можна и за день управиться...
Высверлить в калибре 152 мм - 155 мм... Делов-то... Разница всего 3 мм...
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13.06.2022 09:39 Ответить
 
 