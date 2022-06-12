Швеция запретила компании Tetra Pak экспорт продукции в Россию
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Национальный совет по вопросам торговли Швеции не разрешил упаковочному гиганту Tetra Pak ввозить в Россию необходимую для производства продукцию.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Dagens Nyheter.
Экспорт картона, бумаги и краски был запрещен в Россию в рамках пятого пакета санкций ЕС, принятого 8 апреля.
Две недели назад Tetra Pak обратилась к властям Швеции с просьбой разрешить экспорт в Россию из гуманитарных соображений.
Производитель, который, по его данным, производит семь из десяти упаковок молока и соков, продаваемых в России, просил сделать исключение, чтобы иметь возможность оказывать детям "гуманитарную помощь в виде продуктов питания". Кроме того, Tetra Pak в своем обращении предполагала, что прерывание экспорта может иметь не те последствия, на которые рассчитывают западные страны - Россия получит "доступ к технологиям, которых она сейчас не имеет".
Однако совет не согласился с компанией и в разрешении отказал.
"То, что заявила компания Tetra Pak, и изучение дела в целом не показывает с достаточной силой, что экспорт и доставка необходимы по гуманитарным причинам", - сказано в ответе, с которым ознакомились журналисты Dagens Nyheter.
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где же эти свиноцабаки возьмуб эти технологии...?
А то це як у 1943 році хвилюватись, аби гітлерюгенд не залишився без хавчика.
Це *** пізд@ць...
Ви шо думаєте, вони будуть воювати чи сильно переживають за свою країну? Та їм насрать, раптом що то в чартер і на райські острови, херачить коктейлі на пляжах білого піску, які підносять чорні дівчатка в трав'яних спідничках. А ви там виживайте вже як хочете, головне в житті то суперприбутки кожний квартал і суперпремії топ менеджменту.
Продавани всюди однакові.
русняві забаганки)))
Немецкая компания по производству спортивной обуви, одежды и аксессуаров Adidas AG не планирует в ближайшее время возобновлять коммерческую деятельность в россии. Об этом сообщает российское СМИ ТАСС со ссылкой на представителя компании
а то нічого що в Україні дітей вбивають, через війну яку мордор почав