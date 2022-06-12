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Швеция запретила компании Tetra Pak экспорт продукции в Россию

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

швеція

Национальный совет по вопросам торговли Швеции не разрешил упаковочному гиганту Tetra Pak ввозить в Россию необходимую для производства продукцию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Dagens Nyheter.

Экспорт картона, бумаги и краски был запрещен в Россию в рамках пятого пакета санкций ЕС, принятого 8 апреля.

Две недели назад Tetra Pak обратилась к властям Швеции с просьбой разрешить экспорт в Россию из гуманитарных соображений.

Производитель, который, по его данным, производит семь из десяти упаковок молока и соков, продаваемых в России, просил сделать исключение, чтобы иметь возможность оказывать детям "гуманитарную помощь в виде продуктов питания". Кроме того, Tetra Pak в своем обращении предполагала, что прерывание экспорта может иметь не те последствия, на которые рассчитывают западные страны - Россия получит "доступ к технологиям, которых она сейчас не имеет".

Однако совет не согласился с компанией и в разрешении отказал.

"То, что заявила компания Tetra Pak, и изучение дела в целом не показывает с достаточной силой, что экспорт и доставка необходимы по гуманитарным причинам", - сказано в ответе, с которым ознакомились журналисты Dagens Nyheter.

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Топ комментарии
+35
Ну вот, русня, вам и ваш совок взад - будете за молоком с бидончиками ходить. Красота.
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12.06.2022 20:27
+22
хай з відра херачать) скрепно ж)
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12.06.2022 20:26
+14
в кульки пиво разливали на бочке в 80-тых...нафига вам перестройка с вёдрами?
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12.06.2022 20:35
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хай з відра херачать) скрепно ж)
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12.06.2022 20:26 Ответить
в кульки пиво разливали на бочке в 80-тых...нафига вам перестройка с вёдрами?
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12.06.2022 20:35 Ответить
нам?
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12.06.2022 20:57 Ответить
а мож ты и прав...все с кульками а тут ты с ведром,шо олигарх,и бэз чэргы
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12.06.2022 21:02 Ответить
ватан, в чому справа? якого ти сюди заблукав?
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12.06.2022 21:49 Ответить
В 80 кульок був в дефіциті, їх прали, як білизну. Скляні банки, бідони- тоді це було.
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12.06.2022 23:20 Ответить
був Tetra Pak, а став Tetra Fack
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13.06.2022 00:15 Ответить
Ну вот, русня, вам и ваш совок взад - будете за молоком с бидончиками ходить. Красота.
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12.06.2022 20:27 Ответить
Ну зачем сразу с бидончиком, есть же стеклянные бутылки, русня даже будет говорить, что это эколгично )))) а вот кста пока писал, подумалось, интересно кто и как делал вот те самые треугольные пакетики с молоком.
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12.06.2022 21:56 Ответить
Если бы не правительство Швеции запретило экспорт Tetra-Pak, то это бы сделали солдаты НАТО.
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12.06.2022 23:03 Ответить
Крім того, Tetra Pak у своєму зверненні передбачала, що переривання експорту може мати не ті наслідки, на які розраховують західні країни - Росія отримає "доступ до технологій, яких вона зараз не має".

где же эти свиноцабаки возьмуб эти технологии...?
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12.06.2022 20:36 Ответить
"Тетрапак" буде вимушений (розумієтє, буде вимушений!) продати ці технології росіянам заради російських діток.
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12.06.2022 21:01 Ответить
Колись один німець сказав: "Мерседес зроблений в Німеччині і "Мерседес" зроблений в Росії - це різні машини!" Те саме буде і з "російським Тетра паком"
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12.06.2022 21:13 Ответить
даже отвечать на твою глупость не хочется...
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12.06.2022 21:16 Ответить
До технологій треба ще мати, щонайменше, сировину. Знайдуть, кажете? Тоді порівняйте "Жигулі" з "Фіатом".
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12.06.2022 21:38 Ответить
ну о чём я и сказал...
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12.06.2022 21:50 Ответить
как минимум оборудование и запчасти/обслуживание к нему
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12.06.2022 21:58 Ответить
В 80-х годах кефир и молоко в Tetra Pak было круто. Вот только за пределами Москвы это достижения цивилизации для граждан СССР было недоступно
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12.06.2022 20:38 Ответить
Під тетрапаки довелося виготовляти відповідні корзини для перевезення. А коли тих корзин не вистачало, тетра-пакети впихували у ящики для молока у літрових пляшках. Після розвантаження з несчасних тетрапаків по підлозі магазину текли казкові "молочні ріки".
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12.06.2022 20:58 Ответить
Харьков, треугольные пакеты молока "с васильками".
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12.06.2022 21:51 Ответить
Если речь о треугольных пакетиках то были такие и в Украине
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12.06.2022 21:59 Ответить
В Риге тоже в 80-ые молочные продукты в тетрапаках появились.
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13.06.2022 01:38 Ответить
Може Тетра Пак откашляє пару десятків лямів для гуманітарної допомоги дітям України?
А то це як у 1943 році хвилюватись, аби гітлерюгенд не залишився без хавчика.
Це *** пізд@ць...
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12.06.2022 20:39 Ответить
А ви як хочете? Там шалений ринок збуту. Тетра пак просто втрачає величезні гроші щорічно, а це премії, зарплати, скорочення співробітників і так далі. Ясно що на орчанських дітей їм срать, а от на своїх - ні, от і намагаються обійти санкції.
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12.06.2022 20:58 Ответить
Та тетрапаку і на своїх срати, якщо хочуть торгувати з парашкою, яка погрожує Швеції.
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12.06.2022 21:44 Ответить
Я мав на увазі не шведських діток, а діток воротил концерну тетра пак.

Ви шо думаєте, вони будуть воювати чи сильно переживають за свою країну? Та їм насрать, раптом що то в чартер і на райські острови, херачить коктейлі на пляжах білого піску, які підносять чорні дівчатка в трав'яних спідничках. А ви там виживайте вже як хочете, головне в житті то суперприбутки кожний квартал і суперпремії топ менеджменту.
Продавани всюди однакові.
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13.06.2022 11:06 Ответить
РЕСПЕКТ!!! Нехай мохом пакують
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12.06.2022 20:50 Ответить
для чого їм шведська продукція вони самодостаточние постійно на цьому наголошують
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12.06.2022 20:52 Ответить
все уважающие своё имя компании еще до первой декады марта вышли с кацапского рынка....а мокшане нехай теперь козлов доят
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12.06.2022 20:52 Ответить
якщо немає чого видумати-прикриваються дітьми(((мати можливість надавати дітям "гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування". Джерело: https://censor.net/ua/n3347514
русняві забаганки)))
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12.06.2022 20:56 Ответить
предусмотрительные кацапы бидончики не выкидывали.
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12.06.2022 21:05 Ответить
"Тетра пак" жаліє російських дітей? А наших їм не жаль? Розказували мені про чоловіка, який місяць, ризикуючи життям, ходив через фронт, раз у два-три дні, щоб принести своїм дітям молока з окупованої території (там в селі жили його батьки, а у них була корова)
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12.06.2022 21:06 Ответить
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12.06.2022 21:23 Ответить
*** я тоже по малолетству с таким бидоном за квасом стоял в очереди ))))))
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12.06.2022 22:00 Ответить
А я за молочком ходил так )) Всего то лет 20 назад.
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12.06.2022 23:10 Ответить
Ты Абибас имел в виду ?

Немецкая компания по производству спортивной обуви, одежды и аксессуаров Adidas AG не планирует в ближайшее время возобновлять коммерческую деятельность в россии. Об этом сообщает российское СМИ ТАСС со ссылкой на представителя компании
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12.06.2022 21:38 Ответить
С крана воды можно набрать.
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12.06.2022 21:38 Ответить
Ти спочатку знайди цей кран кацапе, щоб там щось текло, крім отрути.
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12.06.2022 22:06 Ответить
І це радує!
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12.06.2022 22:04 Ответить
Я застал томатный и березовый сок в трех литровых стеклянных банках,( в Приморье в таких банках увидел водку ,просто ***** от ,, находчивости,, кацапья ) и бидончики для молока. Слава КПСС, фу ***** .
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12.06.2022 22:09 Ответить
Да им пофиг.Будут с банок пить.
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13.06.2022 00:00 Ответить
преторіацям Пу Конярі і Маньці Аблігації похер, вони замінили просте молоко молоком бешенной коровки в скляній тарі.
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13.06.2022 00:12 Ответить
А іншим вірним оркам теж похер - вони вживають національний продукт орд - кумис.
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13.06.2022 00:14 Ответить
хай в газєтку наливають
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13.06.2022 00:50 Ответить
всі дуже аргументують поставки гуманітарними цілями для дітей,

а то нічого що в Україні дітей вбивають, через війну яку мордор почав
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13.06.2022 01:52 Ответить
А кто производит заготовки для пластиковых бутылок?
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13.06.2022 10:12 Ответить
https://ic.pics.livejournal.com/komodo74/44454425/1823582/1823582_800.jpg
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13.06.2022 11:01 Ответить
А взагалі фігньою страждають. У Раші повно заводів виробляють пластикові пляшки.
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13.06.2022 11:07 Ответить
 
 