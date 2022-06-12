Эрдоган намерен обсудить с Зеленским и Путиным вопрос коридора экспорта зерна из Украины, - турецкие СМИ
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить с украинским и российским лидерами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным вопрос экспортного коридора зерна.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает турецкое агентство "Анадола" в твиттере.
"Президент Турции Эрдоган заявил, что обсудит вопросы экспортного коридора зерна с российскими и украинскими коллегами на следующей неделе", – говорится в сообщении.
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+26 Огусто
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Пожалуйста, подождите...
Благодаря "ужасной" Турции, вас не поливают свинцом с акватории Чёрного моря.
И «всё и все», кроме победы, на вашей стороне.
А может ПРОСТО надо перестать ныть и начать просто ИСТРЕБЛЯТЬ ВРАГОВ?!!!
интересное кино! и кто ж у нас истребляет врага???? неужели это не наше "ноющее" ВСУ ????
корректнее надо быть - это правильно... но и объективность терять тоже нельзя !!!
мы на колени должны стать за выполнение кем-то обязанностей?? вообще епанулись!?
А чо... віддав же він в полон дві з половиною тисячі наймотивованіших воїнів ЗСУ, які обороняли Маріуполь...
2. Репарации
3. Украинское Зерно идет на Мировой Рынок.
4...
Все просто. Эрдоган, что непонятно? Или ты совсем ТУПОЙ?
Представляю как он договорится с еще одним фашистом!
Эрдоган делает 100% предоплату и самовывозом забирает зерно.
И пусть с ************** добазаривается как хочет . Нам это будет покуй!
12 июн. 2022 г
Сейчас мы наблюдаем формирование новой, самой мощной резидентуры, работающей под прикрытием газпрому
https://youtu.be/8VrP2eHh0Ck
12.06.2022 21:21