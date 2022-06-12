Залужный обсудил с Главой объединенного комитета начальников штабов США Милли ситуацию на Донбассе и предоставление оружия Украине
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главкома ВСУ в фейсбуке.
"Поинформировал генерала Милли о текущей оперативной обстановке. Таким образом, подчеркнул, что противник сконцентрировал главные усилия на севере Луганской области. Он массово применит артиллерию и, к сожалению, имеет десятикратное огневое преимущество. Но, несмотря ни на что, мы продолжаем удерживать позиции. Каждый метр украинской земли там полит кровью, но не только нашей, но и оккупанта. Сложна ситуация, в частности, в городе Северодонецк. Туда врагом было переброшено в 7 батальонно-тактических групп. Несмотря на плотный огонь, нам удалось остановить противника.
Испытывая неудачи на Луганском направлении, российские оккупационные войска возобновили обстрелы жилых кварталов Харькова, что требует от нас адекватных действий. Вооруженные силы РФ продолжают обстреливать артиллерией и минометами подразделения наших сил обороны в Черниговской и Сумской областях. Мы ведем ответный огонь. На отдельных направлениях мы перешли к контрнаступательным действиям", - сообщил Залужный.
Он отметил, что на сегодня ширина фронта составляет 2450 км, из которых на 1105 км ведутся активные боевые действия.
"Я еще раз повторил генералу Милли свою просьбу - в кратчайшие сроки помочь нам получить больше артиллерийских систем калибра 155 мм", - подчеркнул главком ВСУ.
Собеседники таких обменялись мнениями о ходе передачи и применения уже предоставленного вооружения и обсудили сценарии дальнейшего развития ситуации.
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- Хали-гали, паратруппер, нам с тобою было супер
Супер восемь, хали-гали, мы с тобой весь день летали
Хали-гали, паратруппер, нам с тобою было супер
Супер восемь, хали-гали, мы с тобой весь день летали, летали..
фракции нравиццо...
невже не включили туди безпілотники, важке озброєння, РСЗВ і інше.
ех, тяжко... ніхто не знає нічого, сидимо, як дураки, чекаємо, невідомо на що.
довбні, розблокуйте ракетну програму хоча б!!!!
дайте можливість МО купувати, що треба!
проте на провладних тг каналах уже просувають Наєва, а про Залужного ніколи ні слова.
и тотальная фильтрация
жаль что не оценят - потом вонять начнут журнашлюхи и родня отфильтрованых
вон Пиночет страну поднял а леваки все равно подняли голову
главное бедным не давать голосовать пока не разбогатеют а то они всегда популистов выбирают
Сколько артиллерии будет хотя бы на 5% от этой суммы?
В качестве примера: 1 тонна пшеницы всегда стоила примерно 1000 м3 газа. Почему сейчас нет такого отношения, и почему не в пользу Украины?
Потому, что она это позволяет.
Миров правят сильные, не моральные, не нравственные, а сильные.
Победителей не судят, чтобы они не совершали. Они - ПОБЕДИТЕЛИ.
Историю пишут победители. Свою версию, а не та, что была на самом деле.
Можно все время продавать зерно за копейки, а можно первое время, да отдавать задешево, но построить элеветор и крупнокалиберный пулемет на крыше, а потом уже поторговаться, когда ствол пулемета внимательно следит за ходом переговоров.
Кроме умения работать, нужно еще и уметь отстаивать собственные права среди сборища алчных подонков, как у себя в стране, так и за рубежом.
В основном идут бедняки ради зарплаты 100000 грн.
А 90% говорят что как орки подойдут будут удирать дальше чем видят, остальным все равно и лишь пару человек за город готовы воевать
27 июля 2021 года назначен Главнокомандующим Вооружёнными силами Украины, где на должности заменил Руслана Хомчака.
В декабре-январе 2021 ЦРУ открыто назвала даты нападения на Украину.
Но по всем разведданным это было ясно ещё с лета 2021 года.
То есть катастрофа 24 февраля произошла под руководством Залужного и Зеленского.
Помимо разминирования Чонгара и Чернобыля были брошены: граждане Украины, заводы, музеи, запасы зерна, техника, работающие АЭС, города Херсон, Мелитополь, Мариуполь и т.д.
Странно ожидать соавторов внезапного нападения чего то нового.
Ясно дело - котёл. Возможно будет как со связкой Порошенко-Муженоко, котлы, договорённости, почётная песния.
Прив'язати його до косяків Зебіла і Ко . ?? .
"В январе директор ЦРУ Уильям Бернс совершил тайную поездку в Киев, где передал детальные планы нападения России, в том числе о наступлении на столицу. Об этом сообщает Wall Street Journal. В издании отметили, что во время своего визита в украинскую столицу Бернс встретился с президентом Владимиром Зеленским. Уже тогда разведка США знала о планах ВС РФ напасть с территории Беларуси через Чернобыльскую зону отчуждения. Также ей было известно о намерениях российской армии захватить аэродром в Гостомеле и использовать его в качестве плацдарма для атаки на столицу."
Видимо Залужный слепо-немо-глухой инвалид. Всю развединформацию как Главнокомандующий получал, но принять не смог, понять то же. Отдать приказы об эвакуации гражданских, ценностей, оборонных производственных мощностей в Карпаты не сумел, немой же. По причине непонимания бросил работающие АЭС, а вместо минирования стратегических направлений, и подготовки к подрыву мостов, молча, как овощ взирал, как Зеленский и Ко спускают деньги армии на подготовку дорог для наступления рашистов и разминируют жизненноважные направления.
Короче даже с точки зрения патриота с ЗПР Залужный профессионально непригоден даже в качестве младшего офицера. А с точки зрения аналитика - это открытая измена Украине.
Но вам порошкоботам это и нравится.
Якби в тебе була клепка в башці , то ти б розумів що Залужний - Головнокомандувач ЗСУ , а не самостійна політична фігура ,,і що він не президент чи прем'єр міністр , щоб вирішувати політичні питання ( а розмінування Чонгару , це було саме політичне рішення ,, бо Вова Зе - нє вєріл в то што Вова Ху нападьот ,, а єсчо, той сторонє нада било дать сігнал к міру ) ,, і що він лише виконував вказівки вищого керівництва .
Функції Залужного - вести війну , знищувати ворога , а не займатись евакуацією оборонних заводів . . Дійшло . ?
Та навіть те , що вже на сьогодні надав Захід , добряче шматує ворожі позиції , і наводить все більшу паніку на кацапню .