На восточном направлении в течение 12 июня уничтожены 18 оккупантов, 1 миномет, 1 склад с боеприпасами, - ОТГ "Схід"

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном фейсбуке Группировки.

В сообщении отмечается: "Сегодня, 12 июня, наши воины уничтожили: личного состава – 18; ББМ – 1; АТТ – 1; минометов – 1; СПГ – 1; состав по б/п – 1".