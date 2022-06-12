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Новости За рубежомВойна в Украине
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Мельник Андрей (221) Шольц Олаф (542)

Надеемся, что во время визита в Киев Шольц выполнит обещания относительно поставок оружия и вступления Украины в ЕС, - посол Мельник

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

мельник,андрій

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что ожидает от предстоящего визита канцлера Германии Олафа Шольца в Киев выполнение обещаний по поводу поставок оружия и вступления Украины в Евросоюз,

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на немецкое издание "Spiegel".

"Надеемся, во время своего визита в Киев канцлер наконец-то сдержит обещания Германии относительно поставки оружия и вступления Украины в ЕС", – сказал Мельник.

Он отметил, что Украина нуждается в тяжелом вооружении, таком как немецкие самоходные артиллерийские установки (САУ) PzH 2000 и зенитные самоходные артиллерийские установки "Гепард".

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"Сами анонсы (поставок оружия) не помогут нам в войне против захватчиков, поэтому мы ждем от канцлера конкретных дат прибытия оружия, особенно поскольку обещания были даны месяцы назад", - добавил посол.

Он также надеется, что Шольц вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьером Италии Марио Драги предоставят сигнал, что Украина может стать кандидатом на вступление в ЕС.

"Это подняло бы боевой дух украинцев и четко показало России, что ЕС единогласно поддерживает свободную Украину", - подытожил он.

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Топ комментарии
+13
Да хер там. Эти три импотента едут принуждать Украину сдаться и пойдя на невыгодные условия, прекратить сопротивление.
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12.06.2022 22:36
+5
там не только немец приедет. будут еще фрнцуз и итальяней будут крутить бояневтіка перестать стрелять и признать" возвращенные русские территории" Шольц збирається до Києва разом із Макроном і Драгі
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12.06.2022 22:39
+4
Зачем эти полумеры?
Лучше сразу в Северодонецк.
И пока тяжёлое вооружение не прибудет, не выпускать их оттуда.
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12.06.2022 22:45
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То він їде щоб просто особисто пообіцяти зброю, який там вже раз..
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12.06.2022 22:32 Ответить
Шольц это шольц👎 Но если приедет в колыбель славянского мира, то обязательно захватит и подарунки👍 И гаубицы и зенитки и шлемы❗
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12.06.2022 23:11 Ответить
Шольц до зимы переводит Германию на энергоресурсы не из роиси☝❗ Так, что шольц на словах русню успокаевает, а дело делает👍
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13.06.2022 07:02 Ответить
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12.06.2022 22:33 Ответить
путіну вірять 80,8% росіян, його дії схвалюють понад 78,3%, - Всеросійський центр вивчення громадської думки

За даними опитування всеросійського центру вивчення громадської думки, попри явні невдачі росії у війні, 78% громадян рф схвалюють діяльність президента путіна. А 80% росіян довіряють йому.

"На пряме запитання про довіру володимиру путіну позитивно відповіли 80,8% респондентів, михайлу мішустіну - 63,5%, геннадію зюганову - 33, 1%, сергію миронову - 29,2% опитаних, леоніду слуцькому - 17,9%, олексію нечаєву - 10,1%", - повідомляє Центр.

Також повідомляється, що показник схвалення діяльності путіна з 30 травня до 5 червня 2022 року склав 78,3%.

Крім того, рівень позитивної оцінки роботи прем'єр-міністра та уряду рф за останній тиждень склали 53,4% та 52,9% відповідно.
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12.06.2022 22:34 Ответить
И что ты этим хочешь сказать?
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13.06.2022 00:38 Ответить
И что ты этим хочешь сказать?
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13.06.2022 00:39 Ответить
Думаю ,що краще в Харків тому овочу приїхати,й бажано не на годину,а переночувати ніч.Або до Миколаїва чи Запоріжжя.
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12.06.2022 22:36 Ответить
Зачем эти полумеры?
Лучше сразу в Северодонецк.
И пока тяжёлое вооружение не прибудет, не выпускать их оттуда.
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12.06.2022 22:45 Ответить
vydatj emu nemeckuju kasku i sapjornu lapatu - pustj mogili rojet
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13.06.2022 09:52 Ответить
Да хер там. Эти три импотента едут принуждать Украину сдаться и пойдя на невыгодные условия, прекратить сопротивление.
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12.06.2022 22:36 Ответить
Гадаю, що так - буде вся ця трійця на зустрічі 22 червня тихо схиляти нашого правителя до мінська-3, щоби закріпити за пітьмою всі загарбані рашистами території нашої Держави.
Так що ото подумалось:
1) якщо попередник правителя погодився на мінськи 1 і 2, бо слабодухо боявся повномасштабного наступу ворога, що згодом багато хто став вважати такою собі хитрістю аля ішак-падишах, то зараз у війні 2022-го чого ж боятися теперішньому правителю, коли все вже сталось?
2) заплановане рашистами на 22-ге число після неодноразових дедлайнів захоплення Сіверодонецька, що дивним чином по даті корелюється з вказаним вище новітнім "нормандським форматом", виглядало б вже відвертим дежавю 2015 року, якби не той самий вже згаданий Драгі, як свіжий штрих і номінальний презентувальник "нової реальності", схожої з близькосхідним конфліктом - "мир в обмін на території" з невеличким таким бонусом у вигляді кандидатства України в ЄС.
І видається, що до того все йде - один міст через річку вороги зненацька підірвали, а другий замінували, то може пора здавати позиції й відходити? Ан ніт. Ситуація - не та, що була тоді: і українська арта вправно працює, і оточення все немає і немає, і в штабах холуїв з паркетниками суттєво поменшало.
Тому нашому правителю є сенс радісно прийняти шанованих гостей, щиро подякувати їм за їх участь у пошуках миру та дохідливо пояснити, що новітньої почесної капітуляції перед пітьмою народ України вже не допустить.
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13.06.2022 01:13 Ответить
там не только немец приедет. будут еще фрнцуз и итальяней будут крутить бояневтіка перестать стрелять и признать" возвращенные русские территории" Шольц збирається до Києва разом із Макроном і Драгі
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12.06.2022 22:39 Ответить
Для разговора вызывать по одному, остальные пусть в коридоре ждут❗Говорить чётко, внятно и однозначно. Точка.
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12.06.2022 23:51 Ответить
100%
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13.06.2022 06:28 Ответить
Если в седьмом пакете санкций ЕС снова венгрия будет блокировать санкции против гундяева, то наверно можно, чтобы все страны ЕС по отдельности, полным (без венгрии) списком, приняли такие санкции.
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12.06.2022 22:41 Ответить
А может даже сейчас, не ожидая седьмого пакета, как приложение к шестому.
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12.06.2022 22:44 Ответить
Должен, ****. Он же ШОльц, а не ЧТОльц.
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12.06.2022 22:50 Ответить
а як він може в Києві щось виконати? тобто шось підпише (ну окрім чергових обіцянок) чи як???
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12.06.2022 22:53 Ответить
мне кажется, что у шольца ничего нету. вся зброя на бумаге только
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12.06.2022 22:55 Ответить
блогер Олег Пономарь:

"Исторический пример: в 1939 году Гитлер отказался отправить оружие в Финляндию, защищавшуюся от советской агрессии, и запретил даже итальянцам вооружать финнов. Он выполнял условия пакта Риббентропа-Молотова, по которому Германия признала Финляндию частью советской сферы влияния.
Сегодня те страны, которые не поставляют оружие Украине (или саботируют эти поставки), подтверждают, что негласно они считают Украину сферой влияния РФ. Эти страны вы знаете - Китай, Германия, многие страны арабского мира, Латинской Америки и др"
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12.06.2022 22:55 Ответить
Британия и США с нами + Польша с прибалтами👍 прорвемся❗
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12.06.2022 23:54 Ответить
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12.06.2022 23:06 Ответить
уже вийшов другий том висерів боневтіка,там може і відповідь знайдеш,на "равликовість" німців
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13.06.2022 02:03 Ответить
Ага, ще одну каску привезе.
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12.06.2022 23:15 Ответить
Вони їдуть умовляти на КАПІТУЛЯЦІЮ!!!
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12.06.2022 23:23 Ответить
Збільшення поставок зброї і кандидатство у ЄС: ЧОРНОВІЛ про майбутній візит Шольца в Київ
https://www.youtube.com/watch?v=eAjd6XWQX_0
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12.06.2022 23:34 Ответить
Не для етого ети три пи***са едут в Киев. Скорее наоборот будут давить на капитуляцию
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12.06.2022 23:36 Ответить
Пообіцяє виконати обіцянки
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12.06.2022 23:37 Ответить
Шольц: "Мы обещаем Вам - не отказываться от данных ранее обещаний. И обещаем, что следующие наши обещания - не будут вступать в противоречия с обещаниями предыдущими. Wir schwören!"
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12.06.2022 23:40 Ответить
Вы что издеваетесь? Сколько можно писать об обещаниях Германии
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12.06.2022 23:41 Ответить
ага , особисто привезе ,.. ті п'ять тисяч касок шо ще з січня їдуть..(
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12.06.2022 23:45 Ответить
Слова наивного лоха.... Не принимайте его и не лижите ему жопу пока не будут поставки оружия...
Немцы этого не любят.
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13.06.2022 01:19 Ответить
І нехай він поділиться "успіхами", завдяки яким стало можливим зростання імпорту з росії аж на 60%! І як це корелює з ухиляннями від постачання важкої зброї для України????
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13.06.2022 01:20 Ответить
угу,їбланам важко в логіку,ціни бачив,далі пояснювати,чи сам допреш,до кінця року у них діючі контракти,замінити рашку тут і зараз тупо неможливо,тому набивають сховища,бо наступного контракту уже не буде,їбать які всі головожопі...
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13.06.2022 02:04 Ответить
жменю куль привезе і скаже ось обіцянку виконав, зброю привіз,

треба їм показати скільки вбитих через те що вчасно немає зброї і війна не зупинена
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13.06.2022 01:45 Ответить
та ти шо.а вони нам шось винні,чи були гарантами?
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13.06.2022 02:06 Ответить
Украинцы неужели не понимаете что этот импотент евросоюз уже не актуален, как исполнять волю кацапов то сразу разбегутся и останетесь у разбитого корита. ети три поросёнка потому ёдут в киев скажут потом/предотвратили мировую войну/ даже если не разбегутся что делат в союзе которая принимает решения под диктовку москалей, в током союзе вы были, вариант новий союз с великобритании,польшей,чехией,слевенией и прибалтийскими странами. что зациклилис на евросоюзе,лига нации развалилась в этом союзе не члень принимает решение а эти три парасёнка озвучивають как своё.
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13.06.2022 04:44 Ответить
 
 