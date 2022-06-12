Надеемся, что во время визита в Киев Шольц выполнит обещания относительно поставок оружия и вступления Украины в ЕС, - посол Мельник
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что ожидает от предстоящего визита канцлера Германии Олафа Шольца в Киев выполнение обещаний по поводу поставок оружия и вступления Украины в Евросоюз,
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на немецкое издание "Spiegel".
"Надеемся, во время своего визита в Киев канцлер наконец-то сдержит обещания Германии относительно поставки оружия и вступления Украины в ЕС", – сказал Мельник.
Он отметил, что Украина нуждается в тяжелом вооружении, таком как немецкие самоходные артиллерийские установки (САУ) PzH 2000 и зенитные самоходные артиллерийские установки "Гепард".
"Сами анонсы (поставок оружия) не помогут нам в войне против захватчиков, поэтому мы ждем от канцлера конкретных дат прибытия оружия, особенно поскольку обещания были даны месяцы назад", - добавил посол.
Он также надеется, что Шольц вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьером Италии Марио Драги предоставят сигнал, что Украина может стать кандидатом на вступление в ЕС.
"Это подняло бы боевой дух украинцев и четко показало России, что ЕС единогласно поддерживает свободную Украину", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
За даними опитування всеросійського центру вивчення громадської думки, попри явні невдачі росії у війні, 78% громадян рф схвалюють діяльність президента путіна. А 80% росіян довіряють йому.
"На пряме запитання про довіру володимиру путіну позитивно відповіли 80,8% респондентів, михайлу мішустіну - 63,5%, геннадію зюганову - 33, 1%, сергію миронову - 29,2% опитаних, леоніду слуцькому - 17,9%, олексію нечаєву - 10,1%", - повідомляє Центр.
Також повідомляється, що показник схвалення діяльності путіна з 30 травня до 5 червня 2022 року склав 78,3%.
Крім того, рівень позитивної оцінки роботи прем'єр-міністра та уряду рф за останній тиждень склали 53,4% та 52,9% відповідно.
Лучше сразу в Северодонецк.
И пока тяжёлое вооружение не прибудет, не выпускать их оттуда.
Так що ото подумалось:
1) якщо попередник правителя погодився на мінськи 1 і 2, бо слабодухо боявся повномасштабного наступу ворога, що згодом багато хто став вважати такою собі хитрістю аля ішак-падишах, то зараз у війні 2022-го чого ж боятися теперішньому правителю, коли все вже сталось?
2) заплановане рашистами на 22-ге число після неодноразових дедлайнів захоплення Сіверодонецька, що дивним чином по даті корелюється з вказаним вище новітнім "нормандським форматом", виглядало б вже відвертим дежавю 2015 року, якби не той самий вже згаданий Драгі, як свіжий штрих і номінальний презентувальник "нової реальності", схожої з близькосхідним конфліктом - "мир в обмін на території" з невеличким таким бонусом у вигляді кандидатства України в ЄС.
І видається, що до того все йде - один міст через річку вороги зненацька підірвали, а другий замінували, то може пора здавати позиції й відходити? Ан ніт. Ситуація - не та, що була тоді: і українська арта вправно працює, і оточення все немає і немає, і в штабах холуїв з паркетниками суттєво поменшало.
Тому нашому правителю є сенс радісно прийняти шанованих гостей, щиро подякувати їм за їх участь у пошуках миру та дохідливо пояснити, що новітньої почесної капітуляції перед пітьмою народ України вже не допустить.
"Исторический пример: в 1939 году Гитлер отказался отправить оружие в Финляндию, защищавшуюся от советской агрессии, и запретил даже итальянцам вооружать финнов. Он выполнял условия пакта Риббентропа-Молотова, по которому Германия признала Финляндию частью советской сферы влияния.
Сегодня те страны, которые не поставляют оружие Украине (или саботируют эти поставки), подтверждают, что негласно они считают Украину сферой влияния РФ. Эти страны вы знаете - Китай, Германия, многие страны арабского мира, Латинской Америки и др"
https://www.youtube.com/watch?v=eAjd6XWQX_0
Немцы этого не любят.
треба їм показати скільки вбитих через те що вчасно немає зброї і війна не зупинена