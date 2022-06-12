Надеемся, что во время визита в Киев Шольц выполнит обещания относительно поставок оружия и вступления Украины в ЕС, - посол Мельник

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что ожидает от предстоящего визита канцлера Германии Олафа Шольца в Киев выполнение обещаний по поводу поставок оружия и вступления Украины в Евросоюз,

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на немецкое издание "Spiegel".

"Надеемся, во время своего визита в Киев канцлер наконец-то сдержит обещания Германии относительно поставки оружия и вступления Украины в ЕС", – сказал Мельник.

Он отметил, что Украина нуждается в тяжелом вооружении, таком как немецкие самоходные артиллерийские установки (САУ) PzH 2000 и зенитные самоходные артиллерийские установки "Гепард".

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"Сами анонсы (поставок оружия) не помогут нам в войне против захватчиков, поэтому мы ждем от канцлера конкретных дат прибытия оружия, особенно поскольку обещания были даны месяцы назад", - добавил посол.

Он также надеется, что Шольц вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьером Италии Марио Драги предоставят сигнал, что Украина может стать кандидатом на вступление в ЕС.

"Это подняло бы боевой дух украинцев и четко показало России, что ЕС единогласно поддерживает свободную Украину", - подытожил он.

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