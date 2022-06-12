Украине необходимы современные системы противоракетной обороны. Их снабжение было возможным и в прошлом, и еще раньше, - Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский считает террором российские ракетные удары по украинским городам. По его мнению, поставка необходимых Украине систем ПВО было возможно еще в прошлом году.
Об этом он сказал в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"После ракетного удара по Тернопольской области в больницах находятся 10 человек. Никакого тактического или стратегического смысла в этом ударе не было. Как и в абсолютном большинстве других российских ударов. Это – террор", - подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что среди пострадавших – 12-летняя девочка из Харьковской области. "Только такие факты будут определять восприятие России в мире. Не Петр Первый, не Лев Толстой, а дети. Ранены и убиты российскими ударами", - подчеркнул президент.
По словам Зеленского, "Украине необходимы современные системы противоракетной обороны. Поставки таких систем были возможны и в этом году, и в прошлом, и еще раньше".
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Теперь понятно, ПОЧЕМУ слуги скрывали от нас ПРАВДУ.. Ленд_Лиз был готов еще до... // Тарас Чорновил
Нехай би Порох став в.о. президента,чи ще як там можна назвати таку посаду.Від нього була б користь,як би хто до нього не ставився,але зараз не до політичних ігр,награлися вже.
Знову зараз повітряна тривога у нас.Що чекати?Де?
так ГОД назад Байден готов был ее дать---только с одним условием: выгнать из власти всех агентов кремля начиная с дерьмака. ваш бубочка подумал недолго и между сброей и коллективным дерьмаком выбрал дерьмака!
Taras Chornovil
Вчера в 16:09 ·
Я мав свої дані про це, а позавчора побачив ще й Шарпа. Йдеться про певні ультиматуми укрсучвладі від президента Байдена. Ще задовго до початку масованого вторгнення Байден наполягав на вичищенні з влади в Україні рашистських кротів. Насправді, цій історії щонайменше півтора роки. Пригадуєте, як під час візиту в Лондон Зеленського запросили в МІ-6, куди відмовилися пропускати Єрмака. Зустріч заледве відбулася, бо йти без свого поводиря той відмовлявся. Але, схоже, Єрмака самого заінтригувало, що можуть про нього (а це було очевидно) сказати в розвідці. У вірності собі Зеленського він навіть не сумнівався. Коли реакції на інформацію про кротів у найближчому оточенні не відбулося, британці злили повідомлення про суть того візиту.
З того, що доводилося чути мені в дипломатичному середовищі, а я мав стосунок до цієї сфери, Байден через своїх посланців понад рік тому почав попереджати Зеленського про невідворотність вторгнення й пропонував дуже серйозну збройну підтримку, обсяг якої міг би й відвернути путіна від агресивних намірів. Але була вимога - позбутися рашистських агентів. І ніби Зеленський з двох варіантів обрав Єрмака та все колаборантське оточення. Тому обсяги збройної підтримки до початку війни відповідали рівню підготовки для партизанських дій. До самого дня 24 лютого у Зеленського була ця дилема: підтримка Заходу, чи Єрмак. Він весь час обирав Єрмака. Який і переконував його, що ніякої війни не буде.
Рашисти атакували, Єрмак на той час був кудись евакуйований, але сталося не так, як гадалося - московити не змогли захопити Київ, який був повністю відкритий для здачі. Залужний зумів уже після нападу зібрати сили для протидії. А США на фоні активних бойових дій вирішили почати реально підтримувати Україну. Такі речі розгортаються дуже повільно. За це ми заплатили вже страшну ціну. Але за півтора тижні, побачивши, що Київ уже не впаде, знову виринув Єрмак. І це стало новою перешкодою для підтримки України. Адже абсурдність ситуації аж зашкалювала. Але Зеленський без Єрмака й у туалет не сходив би. Тому в США обрали на час війни компромісний варіант: зброя й фінансова підтримка Україні піде. Але московські кроти не мають права втручатися в дві сфери. Шарп відзначає табу на зовнішню політику, а я чув ще також про заборону лізти в справи армії. Під ці зобов'язання й надавалася допомога.
Але Єрмак уже встиг порушити обидві заборони. Коли йому було потрібно пересварити Україну із союзниками, а особливо з НАТО, він спершу задіював персонально Зеленського, а останнім часом нагадав уже й Кулебі, хто його на посаду поставив. Це було занадто явно. З армією ще гірше. Перший відомий факт впливу був, коли Єрмак у період зрадницьких переговорів у Стамбулі прибув до Залужного й, за деякими даними, вимагав випустити з оточення в Бучі рашистські війська. Залужний, схоже, поступився лише частково. Більшість були розгромлені, але найвідбірніші орки вийшли з усією технікою, награбованим та без надмірних ушкоджень. Те, що сталося на командному пункті в Лисичанську (Безугла, Буданов, сторонні офіцери), уже поза межею.
У нас зараз дуже складна ситуація саме через фатальний брак потужностей артилерії, а допомога знову починає пригальмовувати. Більше того, американська розвідка публікує дивну доповідь про дуже темні перспективи нашої армії з причини браку озброєнь. І я припускаю, що крім технічних затримок нам досі не запускають ленд-ліз саме через цей суб'єктивний чинник у владній кліці. Від того й Зеленський знову починає готувати суспільство до необхідності якихось поступок та переговорів. Бо поступитися Єрмаком він не згоден, навіть, якщо Україна через це програє війну та буде повністю зруйнована. Я ніяк не можу зрозуміти: чим же Єрмак його так міцно тримає?
@svitvik1
·
1 ч
Украину из жертвы превращают в терпилу. То оружие дадим, а то нет, а другое ждите ещё месяц. Зерно ваше гоните, но мрите дальше.
За*бали
Т.е., наш президент признался всем , что он ни хрена ни сделал для этого, чтобы они были сейчас.
Он уже как раз 3 года президент. Т.е., по его халатности и из- за его бездеятельности гибнут сейчас люди. Эта 12летняя девочка не одна, счёт погибших наших граждан и детей подходит к 100 тыс.
Отговорки, что не знал как, не принимаются, ты Президент, а не банщик в фитнесклубе.
Из этого вытекает, что президент, а это высокая должность, но не пожизненное, не справляется
со своими обязанностями и требует отстранения от должности, это как минимум.
На этот случай предусмотрена процедура: руководитель Рады гр. Стефанчук.
Ну это если не ждать результатов эксперимента по сдаче Украины врагу.