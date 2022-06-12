Китай утверждает, что не помогал России оружием в войне против Украины, а отношения с Россией являются "партнерством", а не "союзом"

Пекин не помогал России оружием в войне против Украины. А китайско-российские отношения являются "партнерством, а не союзом".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на ежегодной конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре заявил китайский министр обороны Вэй Фенхе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

"Позвольте прояснить в отношении Украины: Китай никогда не оказывал России материальную поддержку", - сказал Вэй, отвечая на вопрос об усилении связей Китая и РФ.

По словам министра, китайско-российские отношения являются "партнерством, а не союзом".

"Оно не направлено против какой-либо третьей страны", - сказал Вэй, добавив в то же время, что отношения и сотрудничество между КНР и РФ будут расти.

Вэй Фенхе также повторил традиционную для Пекина позицию о том, что Соединенные Штаты виновны в эскалации конфликта, предоставляя Украине оружие и поддержку и организовывая международные санкции против России.

Читайте также: Китай выбрал политику быть в стороне, Украину это устраивает, - Зеленский