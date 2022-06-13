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В ближайшее время заработает беспошлинный режим с Великобританией. Ждем либерализации торговли от Австралии, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Беспошлинный режим в ближайшее время заработает с Великобританией, ожидается либерализация торговли с Австралией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Президент Владимир Зеленский сказал во время видеообращения.

"Продолжим работу по облегчению доступа украинских товаров на все важные рынки мира. Уже отменены пошлины в торговле с Европейским Союзом. Соединенные Штаты Америки уже применяют беспошлинный режим для украинской стали. Канада отменила пошлины. Такой же режим заработает в ближайшее время с Британией. Ожидаем либерализации торговли от Австралии", - сказал Зеленский.

Как отметил Президент, на министерской конференции членов Всемирной торговой организации, которая началась сегодня, представители 57 государств собрались на специальное мероприятие солидарности с Украиной.

"Я благодарен им – каждому и каждой – за это. А по результатам этой межправительственной конференции узнаем, в частности, и сроки принятия решения о торговых послаблениях для Украины еще от Швейцарии, Норвегии, Лихтенштейна, Исландии", - сказал Зеленский.

Также читайте: Евросоюз на год отменил все пошлины и квоты на экспорт из Украины

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+11
Безмитний режим найближчим часом запрацює з Великою Британією, Джерело: https://censor.net/ua/n3347536

Британські авто усі будуть без мита ? Гетьманцев і Найем цю новину не переживуть
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13.06.2022 00:50
+6
плять, просто левитан какой-то...
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13.06.2022 00:57
+6
Зе, а як це розуміти : Коригувальники вогню окупантів користувались інтернетом "Старлінк" в гуманітарних штабах Луганщини, - Гайдай Джерело: https://censor.net/ua/n3347532

чім Баканов занят і цей другий друг Гогі ???
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13.06.2022 01:08
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Безмитний режим найближчим часом запрацює з Великою Британією, Джерело: https://censor.net/ua/n3347536

Британські авто усі будуть без мита ? Гетьманцев і Найем цю новину не переживуть
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13.06.2022 00:50 Ответить
Слава Найвеличнішому?

Чи все ж таки Героям слава!?
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13.06.2022 00:56 Ответить
плять, просто левитан какой-то...
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13.06.2022 00:57 Ответить
Давай валодя,не обосрись перед британцами,а что с сапом определился?
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13.06.2022 00:58 Ответить
Зе, а як це розуміти : Коригувальники вогню окупантів користувались інтернетом "Старлінк" в гуманітарних штабах Луганщини, - Гайдай Джерело: https://censor.net/ua/n3347532

чім Баканов занят і цей другий друг Гогі ???
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13.06.2022 01:08 Ответить
Зрада сидит в бункере под Банковой.
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13.06.2022 02:12 Ответить
Просрав південь з водою на Крим. Канєшна пірімога піріможная.
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13.06.2022 07:37 Ответить
Щоб там вже не було б - а янгели над Україною тихесенько та чемно всі літають.
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13.06.2022 01:49 Ответить
брешешь, кацап.
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13.06.2022 05:57 Ответить
Машины ,можно будет ввозить без растоможки??? Или как ??? Опять для олигархов???
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13.06.2022 05:52 Ответить
Ну как то так: вывоз безпошлинный, ввоз пошлинный. Гении по ощипыванию гусей.
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13.06.2022 06:37 Ответить
Ось мені цікаво, чи розмитнив він лісапет подарований йому в Естонії.
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13.06.2022 07:45 Ответить
...як в свій час промовлял класік : "Из всех искусств, для нас наиважнейшим, являеться Кино"
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13.06.2022 05:54 Ответить
і цирк іще. шапіто.
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13.06.2022 10:27 Ответить
Шось Борис Джонсоненко давно боневтіку пістон не вставляв.Пора,бо хрипата криса вже знов огризатись почала.Переключився на марафон.Попав на небрите їбало.Рвотний позив появився на 3 секунді.....
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13.06.2022 06:28 Ответить
А как же ощипывание гусей, то есть отмена беспошлинного ввоза авто?
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13.06.2022 06:35 Ответить
Очень вовремя. Когда вся экономика в руинах.
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13.06.2022 08:30 Ответить
А коли ж запрацює візовий режим з рашистською ордою?
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13.06.2022 09:36 Ответить
Он то ли в Омане, то ли в тумане, то ли в детских мечтах. Алё-ё! У нас война идёт!
Нам оружие нужно, Если его не будет, мы проиграем войну, дороги будет строить некому и незачем, люди разбегутся по Европам или похороним, кто будет работать и делать торговлю.
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13.06.2022 10:21 Ответить
чомусь дивно що ще афальту не попросив , вже ж зелені будівельники позїжджались звідусіль , хіба котлєта затримався кажуть лопати у празі виклянчує
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13.06.2022 10:36 Ответить
Оманськийждун.....зробив "все"....
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13.06.2022 11:20 Ответить
Та ви в Україні все розкрадете,самі розволочите те все.Коли ви вже нажеретися?
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13.06.2022 12:56 Ответить
 
 