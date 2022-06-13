В ближайшее время заработает беспошлинный режим с Великобританией. Ждем либерализации торговли от Австралии, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Беспошлинный режим в ближайшее время заработает с Великобританией, ожидается либерализация торговли с Австралией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Президент Владимир Зеленский сказал во время видеообращения.
"Продолжим работу по облегчению доступа украинских товаров на все важные рынки мира. Уже отменены пошлины в торговле с Европейским Союзом. Соединенные Штаты Америки уже применяют беспошлинный режим для украинской стали. Канада отменила пошлины. Такой же режим заработает в ближайшее время с Британией. Ожидаем либерализации торговли от Австралии", - сказал Зеленский.
Как отметил Президент, на министерской конференции членов Всемирной торговой организации, которая началась сегодня, представители 57 государств собрались на специальное мероприятие солидарности с Украиной.
"Я благодарен им – каждому и каждой – за это. А по результатам этой межправительственной конференции узнаем, в частности, и сроки принятия решения о торговых послаблениях для Украины еще от Швейцарии, Норвегии, Лихтенштейна, Исландии", - сказал Зеленский.
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Британські авто усі будуть без мита ? Гетьманцев і Найем цю новину не переживуть
Чи все ж таки Героям слава!?
чім Баканов занят і цей другий друг Гогі ???
Нам оружие нужно, Если его не будет, мы проиграем войну, дороги будет строить некому и незачем, люди разбегутся по Европам или похороним, кто будет работать и делать торговлю.