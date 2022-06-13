РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13961 посетитель онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
2 058 28
Николаевская область (1868) Одесская область (3103) Херсонщина (3483)

На южном направлении в течение 12 июня уничтожено 22 оккупанта, 3 танка, 2 БМП, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

південь

Оперативное командование "Південь" обнародовало текущую оперативную обстановку в регионе на 12 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Командования.

В сообщении отмечается: "Противник продолжает обустройство и укрепление рубежей обороны, активных наступательных действий не ведет. Противостояние преимущественно происходит на уровне артиллерийских дуэлей. Причем задействована тяжелая ствольная и реактивная артиллерия.

По пригороду Николаева враг продолжает обстрелы 152-миллиметровым калибром. Разрушая здания, разрывая поля, враг продолжает давить на Николаевщину, создавая впечатление своего присутствия, чтобы скрыть существенные уступки по территории области.

Зато с нашей стороны враг испытывает существенное поражение и давление с воздуха: в течение суток парой вертолетов, парой штурмовиков и истребителем были нанесены 3 мощные удары по вражеским позициям.

Читайте также: В Баштанке в Николаевской области раздавались взрывы

Попали в скопление противника и склад боеприпасов.

Подтвержденные потери противника составляют 22 рашиста, 3 танка Т-62, 2 БМП и 3 единицы автомобильной техники.

Жители Херсона проигнорировали празднование дня россии, даже несмотря на попытки подкупа продуктовыми наборами. В своих обычаях рашисты привезли ангажированную публику, которой пытались создать иллюзию народного гуляния и поддержки для пропагандистских СМИ. Но старания были тщетны – на их недо-празднике охранников с оружием было больше, чем зрителей.

А настоящие херсонцы включали на улицах гимн Украины, развешивали желто-синие ленты, мотивационные открытки и наносили повсюду патриотические граффити.

Корабельная группировка противника вновь претерпела количественные изменения, но не изменила задач и угроз. Сейчас северо-западную часть Черного моря контролируют 4 ракетных корабля, 1 подводная лодка и 3 больших десантных корабля. 36 крылатых ракет типа "Калибр" снаряжены в направлении всей Украины.

Еще раз подчеркиваем: не пренебрегайте правилами и ограничениями, установленными ради сохранения вашей жизни, не подвергайте себя опасности посещением запрещенных зон и территорий, прислушивайтесь к сигналам воздушной тревоги, действуйте сосредоточенно и четко".

Смотрите также: На пляже в Одесской области подорвался отдыхающий, несмотря на предупреждение про мины. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
Українська САУ «Богдана» калібр НАТО 155 мм. Дальність пострілу близько 40 км, активно-реактивного ********** - до 60 км. Показники є одними з найкращих у світі Планувався серійний запуск в 2020 році. Але 2019 роботу над проектом припинили через саботаж позеленівшого міноборони
показать весь комментарий
13.06.2022 02:04
+13
Люди із херсонщини , яких наші звільнили від орків ,кажуть хлопцям
- ,, доженіть і вбийте всіх " ‼️
показать весь комментарий
13.06.2022 01:32
+9
Петро Порошенко

@poroshenko

· Feb 18

Ми вимагаємо поставити наш законопроект про збільшення фінансування армії на 50 мільярдів. Хороші дороги потрібні, але не для того, щоб ними їхали російські танки.
https://twitter.com/i/status/1494630563516493825
показать весь комментарий
13.06.2022 04:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодці!
показать весь комментарий
13.06.2022 01:32 Ответить
Люди із херсонщини , яких наші звільнили від орків ,кажуть хлопцям
- ,, доженіть і вбийте всіх " ‼️
показать весь комментарий
13.06.2022 01:32 Ответить
Героям слава!!!
показать весь комментарий
13.06.2022 01:39 Ответить
Українська САУ «Богдана» калібр НАТО 155 мм. Дальність пострілу близько 40 км, активно-реактивного ********** - до 60 км. Показники є одними з найкращих у світі Планувався серійний запуск в 2020 році. Але 2019 роботу над проектом припинили через саботаж позеленівшого міноборони
показать весь комментарий
13.06.2022 02:04 Ответить
Брешешь, дружок, ее 1-й экз. сделали в сентябре 2019, а в декабре только первые испытания, которые были не совсем успешные, в 2020 начали дорабатывать и т.д.
показать весь комментарий
13.06.2022 02:15 Ответить
зэ-лупа и идейные побратимы
показать весь комментарий
13.06.2022 04:24 Ответить
Байден: Зеленський не хотів чути про вторгнення. Нікіфоров: Зеленський просив у Байдена попередні санкції, але той не хотів чути.
Розмова в стилі сам дурак явно не допоможе відносинам з США. Просто ще пам'ятають, як хтось казав, що західні ЗМІ гірше скабєєвої та соловйова.
показать весь комментарий
13.06.2022 04:26 Ответить
показать весь комментарий
13.06.2022 02:06 Ответить
показать весь комментарий
13.06.2022 04:25 Ответить
арєстовичь - колаборант, що маскуеться. як і все зелене болото.
Ток-шоу з "військовим експертом" арестовичем. Ефір наживо за 5 годин до вторгнення фашистської русні в Україну. Послухайте його "влучні прогнози" про нереальність наступу на Київ та Чернігів, про іронію щодо британських розвідданих і про те, що небо над Україною безпечне.
https://twitter.com/i/status/1509548389666639882
показать весь комментарий
13.06.2022 04:29 Ответить
Петро Порошенко

@poroshenko

· Feb 18

Ми вимагаємо поставити наш законопроект про збільшення фінансування армії на 50 мільярдів. Хороші дороги потрібні, але не для того, щоб ними їхали російські танки.
https://twitter.com/i/status/1494630563516493825
показать весь комментарий
13.06.2022 04:16 Ответить
З яким винятковим нелюдським садизмом рускімір знищує саме лікарні, пологові будинки, театри, музеї, школи, ВНЗ - все те, що нагадує ***** оркам про їхнє місце у дупі цивілізації...
показать весь комментарий
13.06.2022 07:36 Ответить
 
 