"Я убежден, что у Украины европейская культура и что ЕС может расширяться", - Боррель
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Евросоюз может расширяться, а у Украины есть европейская культура.
Об этом сказал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью официальному журналу ЕС, передает Цензор.НЕТ.
"Я убежден, что Украина имеет европейскую культуру и что ЕС может расширяться. Украина со своими ценностями, культурой и историей уже готовилась присоединиться к Европе путем реформ в преддверии вторжения России", - заявил дипломат.
Он также отметил, что не всем странам удаётся получить кандидатство в ЕС.
"Десять лет назад в Салониках мы пообещали Западным Балканам европейское будущее. У одних получится, у других нет. Что, если бы мы сделали то же самое для Украины?" – сказал глава европейской дипломатии.
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Реформувати потрібно робити у владі Україні
Интересно весь мир как-то живет без россии и процветает. Впрочем Украина на отгораживается от мировой культуры.