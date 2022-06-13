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"Я убежден, что у Украины европейская культура и что ЕС может расширяться", - Боррель

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

боррель

Евросоюз может расширяться, а у Украины есть европейская культура.

Об этом сказал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью официальному журналу ЕС, передает Цензор.НЕТ.

"Я убежден, что Украина имеет европейскую культуру и что ЕС может расширяться. Украина со своими ценностями, культурой и историей уже готовилась присоединиться к Европе путем реформ в преддверии вторжения России", - заявил дипломат.

Он также отметил, что не всем странам удаётся получить кандидатство в ЕС.

"Десять лет назад в Салониках мы пообещали Западным Балканам европейское будущее. У одних получится, у других нет. Что, если бы мы сделали то же самое для Украины?" – сказал глава европейской дипломатии.

Читайте: Мы должны продолжать разговаривать с Россией, – Боррель
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Топ комментарии
+6
А я переконаний що в деяких країнах які знаходяться у Європі-європейська культура геть відсутня...
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13.06.2022 07:16
+6
С такими немецкими и французкими друзьями пока мы вступим в ЕС он уже развалится.
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13.06.2022 07:27
+5
Євросоюз може розширюватися, а Україна має європейську культуру. Я твердо переконаний, що за останні 30 років рашист майже знищив європейську культуру "рускім міром" в ведучих державах ЄС-Німеччині,Франції,Угорщині,Італії,котрі за "рускій мір", щедро відгодовували і фінгансували вбивцю українського народу. Засмерділася ЄС рашистським оннучям.
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13.06.2022 09:27
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А я переконаний що в деяких країнах які знаходяться у Європі-європейська культура геть відсутня...
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13.06.2022 07:16 Ответить
Борель за Украину готов биться с любыми украинофобами в евросоюзе❗
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13.06.2022 07:35 Ответить
Не надо вбивать клин между Украиной и западом. Господин Чуднивець , ваши высказывания это стиль медведчуковских помойных каналов.
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13.06.2022 12:19 Ответить
Вже майже попав, друже)
Реформувати потрібно робити у владі Україні
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13.06.2022 07:17 Ответить
Може, має... Ні про що.
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13.06.2022 07:20 Ответить
Дехто в ЕС нас туди не пусте!
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13.06.2022 07:24 Ответить
С такими немецкими и французкими друзьями пока мы вступим в ЕС он уже развалится.
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13.06.2022 07:27 Ответить
А вы что в рашку хотите?
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13.06.2022 12:21 Ответить
По-моему слово "реформы" - слишком круто сказано. Тупой грабеж бюджета и дурного населения реформами не назвать.
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13.06.2022 07:57 Ответить
Українська культура існувала за тисячу років до того як в Європі за для розваги спалювали жінок.
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13.06.2022 08:34 Ответить
Давно пора. Поки нас остаточно не окацапили
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13.06.2022 08:37 Ответить
Перепрошую, по вчорашній новині - заяві Борреля Ми повинні продовжувати розмовляти з Росією, Ви хочете з цією особою бути в ЄС ?
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13.06.2022 10:25 Ответить
Чи з такими країна які не продають Україні зброю тоже треба вкладати союз які і заявляють що це років так через 20 - 30 може ?
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13.06.2022 10:27 Ответить
Євросоюз може розширюватися, а Україна має європейську культуру. Я твердо переконаний, що за останні 30 років рашист майже знищив європейську культуру "рускім міром" в ведучих державах ЄС-Німеччині,Франції,Угорщині,Італії,котрі за "рускій мір", щедро відгодовували і фінгансували вбивцю українського народу. Засмерділася ЄС рашистським оннучям.
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13.06.2022 09:27 Ответить
Аристович обЪявил, что украинская культура маленькая и отгораживаться от россии нам нельзя.
Интересно весь мир как-то живет без россии и процветает. Впрочем Украина на отгораживается от мировой культуры.
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13.06.2022 12:24 Ответить
 
 