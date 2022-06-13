Враг обстрелял Днепропетровщину, в частности ударил из "Ураганов" по жилым кварталам Зеленодольской громады, - Резниченко
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Сегодня ночью оккупанты обстреляли Днепропетровщину, в частности ударили из "Ураганов" по жилым кварталам Зеленодольской громады.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава ОВА Валентин Резниченко.
"Самая напряженная ночь. Враг ударил с "Ураганов" по жилым кварталам Зеленодольской громады. В Зеленодольске попали по центру города. Предварительно, один человек погиб, пятеро - ранены. В Великой Костромке, без пострадавших. Село отчасти без света. В Зеленодольске и Великой Костромке повреждены и разрушены дома. Территории обстрелов засеяны кассетными боеприпасами", - говорится в сообщении.
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ця нещасна Зеленодольська громада знаходиться на самому кордоні з Запоріжською обл. яка на 70% окупована раша-фашистами і тому по ній гатять з окупованих територій (там відстань 30-40 км до ворога)... тому не треба "нагнітати" )) а Київ по-любе треба берегти як найкраще.. тут сумнівів не повинно виникати...
дякую за виправлення !!!
як казав путлер....а мы цап-царап...