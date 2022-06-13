РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13727 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
2 114 8
война (46566) Днепропетровщина (2877) обстрел (20085) Резниченко (470)

Враг обстрелял Днепропетровщину, в частности ударил из "Ураганов" по жилым кварталам Зеленодольской громады, - Резниченко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ураган

Сегодня ночью оккупанты обстреляли Днепропетровщину, в частности ударили из "Ураганов" по жилым кварталам Зеленодольской громады.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава ОВА Валентин Резниченко.

"Самая напряженная ночь. Враг ударил с "Ураганов" по жилым кварталам Зеленодольской громады. В Зеленодольске попали по центру города. Предварительно, один человек погиб, пятеро - ранены. В Великой Костромке, без пострадавших. Село отчасти без света. В Зеленодольске и Великой Костромке повреждены и разрушены дома. Территории обстрелов засеяны кассетными боеприпасами", - говорится в сообщении.

Читайте: Войска РФ обстреляли Днепропетровщину, погибла женщина, - ОВА
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Обстріли української території продовжуються тому, що у відповідь не ведеться обстріли російської території. Якщо керівництво України боягузливе або продалося путіну (або ще кому??) - то нехай іде слідом за Януковичем.
показать весь комментарий
13.06.2022 08:30 Ответить
Ось мені ,не зрозуміле,панове,канони (пушкі),йдуть,панцерні йдуть ,****-моряк теж в в Україні,як так що я читаю ,новини ,але 60 % Запоріжжя десь там ,у чортів ,вже до Дніпра добралися,я дивлюсь вони тільки Київ бережуть ,обійдемося ,але Запоріжжя,панове ,сміх курям,не зрозумію,панове
показать весь комментарий
13.06.2022 08:44 Ответить
Шо ми робимо не так?
показать весь комментарий
13.06.2022 08:45 Ответить
до Дніпра на Дніпрі не добрались і дасть Бог (і ВСУ і ТРО і партизани)))) не доберуться ніколи!
ця нещасна Зеленодольська громада знаходиться на самому кордоні з Запоріжською обл. яка на 70% окупована раша-фашистами і тому по ній гатять з окупованих територій (там відстань 30-40 км до ворога)... тому не треба "нагнітати" )) а Київ по-любе треба берегти як найкраще.. тут сумнівів не повинно виникати...
показать весь комментарий
13.06.2022 09:24 Ответить
Не Запорізької а Херсонської обл
показать весь комментарий
13.06.2022 09:47 Ответить
а таки да! Херсонська обл... хоча і до Запоржжя там кепкою кинути ...(особливо до Енергодару)
дякую за виправлення !!!
показать весь комментарий
13.06.2022 13:44 Ответить
Крысы мавзолейные проводят декомунизацию...
як казав путлер....а мы цап-царап...
показать весь комментарий
13.06.2022 08:58 Ответить
бажаю русні в найближчому "колись" відчувати всі прєлєсті нічних (та й денних) обстрілів на своїй шкурі і в кожній дярєвні або місті.... хай вам бумерангом прилетить скоріше в карму !!!!
показать весь комментарий
13.06.2022 09:27 Ответить
 
 