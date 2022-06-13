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Около 500 мирных жителей, среди которых 40 детей, остаются на территории объединения "Азот" в Северодонецке, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

азот

Около 500 мирных жителей, в том числе десятки детей, остаются на территории объединения "Азот" в Северодонецке.

Об этом в телеграме сообщил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"На территории завода "Азот" в Северодонецке остаются около 500 мирных жителей, из них 40 - это дети. Иногда военным удается кого-то эвакуировать", - отметил он.

Также читайте: Оккупанты оттеснили украинские войска из центра Северодонецка, боевые действия продолжаются, - Генштаб ВСУ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+14
в Киеве сидят матерые специалисты по "эвакуации", по странному стечению ситуации, это те же специалисты что и по недопущению паники среди населения и по борьбе с "воинствующим меньшинством"
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13.06.2022 08:00
+12
Якого хрена сидіть в місті до останнього? Та ще й з дітьми. "Асвабадітєлєй" чекали,чи що?
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13.06.2022 08:18
+10
Все по класиці. Як в Маріку...
Але ГШ не можна критикувати!
Я був тут в коментах написав, що кацапам вдалось нав'язати нам тактику позиційної війни (це, до речі, вже кажуть і західні, і наші військові експерти), і що в умовах значної переваги орків у воєнних, економічних та людських ресурсах ця позиційна війна вигідніша саме кацапам, то один чел звинуватив мене у тому, що я відпрацьовую гроші Корбана, Доніка, Шредера, Кім Чен Ина, Садама Хусейна, Аятоли Хомені, Фіделя Кастро, Світового Масонського Уряду і особисто Папи Римського.
То в мене до цього чела питання: для нашого ГШ важливіше люди чи території? ЯКА В НАС ЗАРАЗ КОНЦЕПЦІЯ?
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13.06.2022 08:14
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а ось що буває коли ти тупорили бот - п_и_з_д_у_є_ш в спам!
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13.06.2022 08:12 Ответить
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13.06.2022 08:18 Ответить
А чим ти від нього відрізняєшся? Тим, що флудиш проти іншого кандидата? І це робить його ботом, а тебе - ні?
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13.06.2022 10:58 Ответить
Одному тільки мені здається, що дуже все це схоже на Маріупільску історію?????? **** кончена боневтік решив здати людей і тут? Всіх зеленожопих- треба піднімати на захист Севєродонецька, бо вони, суки, такі всі тут сидячи з півасіком на діванє патріоти з ослом оманським, Крим би не віддали, Батьківщину захищають з дерьмаком грабуючи (дозволяючи йому це робити) волонтерів, самі сухой корки на армію не дали, бо їм "какаяразница" , язиком тільки, падли, країну "захищають" вилизуючи очко грінпоцу и *****. Зелений зомбіленд - набагато паскуднійший за ***********- всі зедебіли зрадники України
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13.06.2022 10:58 Ответить
в Киеве сидят матерые специалисты по "эвакуации", по странному стечению ситуации, это те же специалисты что и по недопущению паники среди населения и по борьбе с "воинствующим меньшинством"
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13.06.2022 08:00 Ответить
недоразвитый, контракт был заключен в 2011 году
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13.06.2022 08:14 Ответить
Не трать нервы, то свежая подоляка залетела на форум перевести стрелки "а вот Петя,,," Так до сраки Украина, их волнует вылизанная срака боневтика
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13.06.2022 08:23 Ответить
как то это до боли знакомо! хочется верить что на этот раз финал будет другой
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13.06.2022 08:03 Ответить
хотелось бы верить, НО, тактика одна и таже
-32 блокпост - сопротивление в полуокружении - кровавый финал
-ДАП - сопротивление в полуокружении - кровавый финал
-Дебальцево - сопротивление в полуокружении - кровавый финал
-Мариуполь - сопротивление в полуокружении - кровавый финал
-Северодонецк - сопротивление в полуокружении - ???
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13.06.2022 08:48 Ответить
Мариуполь конечно же в окружении
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13.06.2022 08:49 Ответить
Все по класиці. Як в Маріку...
Але ГШ не можна критикувати!
Я був тут в коментах написав, що кацапам вдалось нав'язати нам тактику позиційної війни (це, до речі, вже кажуть і західні, і наші військові експерти), і що в умовах значної переваги орків у воєнних, економічних та людських ресурсах ця позиційна війна вигідніша саме кацапам, то один чел звинуватив мене у тому, що я відпрацьовую гроші Корбана, Доніка, Шредера, Кім Чен Ина, Садама Хусейна, Аятоли Хомені, Фіделя Кастро, Світового Масонського Уряду і особисто Папи Римського.
То в мене до цього чела питання: для нашого ГШ важливіше люди чи території? ЯКА В НАС ЗАРАЗ КОНЦЕПЦІЯ?
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13.06.2022 08:14 Ответить
Не сподівайся що цей чел обізветься. Він заховався в шпарину і мовчить як риба апльод.
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13.06.2022 08:28 Ответить
не так як в Маріуполі. там повне оточення було дуже швидко. І війська наші опинилися дуже далеко. А тут - ситуація може змінитися в будь-який момент в ту чи іншу сторону.
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13.06.2022 08:28 Ответить
Якого хрена сидіть в місті до останнього? Та ще й з дітьми. "Асвабадітєлєй" чекали,чи що?
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13.06.2022 08:18 Ответить
Історія повторюється...
Вивозьте людей і самі йдіть звідти.
Нехай марішка безгугла воює
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13.06.2022 08:21 Ответить
А як вивозити? Через единий міст який під постійним обстрілом? І так багато хто там чекає "азвабадітєлєй" . Ви здивовані. А хто там за ОПЗЖ голосував? Взагалі люди мають приймати рішення. Що вони там висиджують хто не ждуни???
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13.06.2022 08:55 Ответить
Та ото ж...
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13.06.2022 09:19 Ответить
А В МОСКВЕ И ПИТЕРЕ ТИХО !!!???
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13.06.2022 08:22 Ответить
А В МОСКВЕ И ПИТЕРЕ ТИХО !!!???
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13.06.2022 08:23 Ответить
тихо, як на цвінтарі
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13.06.2022 08:28 Ответить
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13.06.2022 08:31 Ответить
А, якщо на ялинку повішати усіх президентів? Ото буде ялинка!
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13.06.2022 09:07 Ответить
Всі хто хотів, давно виїхали, всі хто залишився, особливо з дітьми - самовбивці. Є два варіанити, або ти вмієш і хочеш береш зброю та захищаєш рідне місто, або ти евакуюєшся з зони бойових дій щоб не заважати і не створювати додаткових проблем (особливо якщо у тебе діти). Можливостей та закликів виїхати було масса. Тому, особисто я не сприймаю цих вкидів про цивільних та дітей у зоні бойових дій , це їх особиста відповідальність, а от дітей влада повинна була примусово евакуювати.
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13.06.2022 10:18 Ответить
Враховуючи воєнний стан, ВР повинна внести доповнення у Закон про охорону дитинства, а Президент терміново підписати. Бо ті вимоги, які у цьому законі є, надто розпливчасті.
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13.06.2022 10:51 Ответить
Як туди потрапили цивільні, тим більш діти? Чому вони не можуть вийти?
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13.06.2022 11:21 Ответить
Знову рашисти рознесуть по європах що *нацики тримають заручників*,а там їхнього інформаційного *бреда* більше чим об*єктивного.
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13.06.2022 11:45 Ответить
Тут без Абрамовича ніяк не обійтись, він вже врятував через організовані гумкоридори 400 000 українців, при наймі за письмовим твердженням Арахамії.
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13.06.2022 12:54 Ответить
Вы уроды хотите Мариуполь 2 устроить? Почему не вывезли гражданских?
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13.06.2022 18:34 Ответить
 
 