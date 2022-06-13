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Враг заменил более 100 единиц поврежденной бронированной и автомобильной техники на Славянском направлении, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Российские оккупанты обновили бронированную технику на Славянском направлении, штурмуют Долину и Богородичное в Донецкой области.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

"На Славянском направлении вражеские подразделения основные усилия сосредотачивали на штурме населенных пунктов Долина и Богородичное, успеха не имели. Враг в рамках логистического обеспечения войск заменил более 100 единиц поврежденной бронированной и автомобильной техники", - информирует Генштаб.

Читайте: Оккупанты оттеснили украинские войска из центра Северодонецка, боевые действия продолжаются, - Генштаб ВСУ
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Топ комментарии
+5
@sasha_sotnik

·
11h

Оказывается, в 1993 году Марк Фейгин служил наемником в Боснии под командованием военного преступника Ратко Младича. Тот самый момент, когда из брюха "хорошего русского" полез Стрелков-Гиркин
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13.06.2022 08:28
+5
есть такая гэбэшная традиция оппозицию возглавлять
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13.06.2022 08:32
+4
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13.06.2022 08:11
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Ще вам горіти та горіти ...
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13.06.2022 08:10 Ответить
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13.06.2022 08:11 Ответить
Воюватимуть до останнього лаптя.
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13.06.2022 08:23 Ответить
@sasha_sotnik

·
11h

Оказывается, в 1993 году Марк Фейгин служил наемником в Боснии под командованием военного преступника Ратко Младича. Тот самый момент, когда из брюха "хорошего русского" полез Стрелков-Гиркин
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13.06.2022 08:28 Ответить
есть такая гэбэшная традиция оппозицию возглавлять
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13.06.2022 08:32 Ответить
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13.06.2022 08:41 Ответить
люди типу Марк Фейгин у військовому вбранню - дивляться непогано тільки в армії Ізраїля
За 2 роки служби у СА - ДМБ82 -ні одного з їхніх не зустрічав
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13.06.2022 09:01 Ответить
І коштував там в 93му доброволець найманець з совка 10$
за день *грубі* гроші на той час.
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13.06.2022 11:53 Ответить
Не "заменили", а нашкребли 100 единиц старья.
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13.06.2022 12:22 Ответить
При чому замінили техніку безперешкодно,ніхто не заважав,зовсім ніхто.
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13.06.2022 12:43 Ответить
 
 