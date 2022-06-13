Враг заменил более 100 единиц поврежденной бронированной и автомобильной техники на Славянском направлении, - Генштаб ВСУ
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Российские оккупанты обновили бронированную технику на Славянском направлении, штурмуют Долину и Богородичное в Донецкой области.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.
"На Славянском направлении вражеские подразделения основные усилия сосредотачивали на штурме населенных пунктов Долина и Богородичное, успеха не имели. Враг в рамках логистического обеспечения войск заменил более 100 единиц поврежденной бронированной и автомобильной техники", - информирует Генштаб.
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Оказывается, в 1993 году Марк Фейгин служил наемником в Боснии под командованием военного преступника Ратко Младича. Тот самый момент, когда из брюха "хорошего русского" полез Стрелков-Гиркин
За 2 роки служби у СА - ДМБ82 -ні одного з їхніх не зустрічав
за день *грубі* гроші на той час.