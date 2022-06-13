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Китай считает, что США и НАТО должны провести переговоры с Россией по прекращению войны в Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

китай,фенхе

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ считает, что переговоры между НАТО и РФ смогут положить конец войне в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил, выступая на ежегодной конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре в воскресенье.

По его убеждению, США и НАТО должны провести переговоры с Россией, "чтобы создать условия для скорейшего прекращения огня".

В то же время он подчеркнул, что Китай не имеет никакого пакта с Россией.

"Это партнерство, а не союз, - сказал он. Отношения с Россией будут и дальше развиваться. Мы не оказывали России никакой военной или материальной поддержки (во время войны против Украины)".

С его слов, Китай уважает суверенитет и территориальную целостность всех стран.

В то же время большинство речи министра касалось отношений Китая и США.

"Мы просим американскую сторону прекратить очернять и сдерживать Китай. Прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая. Двусторонние отношения не могут улучшиться, пока американская сторона не сделает этого", - заявил он, критикуя политику Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе.

Читайте: Китай утверждает, что не помогал России оружием в войне против Украины, а отношения с Россией являются "партнерством", а не "союзом"
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Топ комментарии
+50
Помню свой первый рейс в Китай в 1987 , задроты задротами , половина в кителях а ля Мао , редкие автомобили, основная масса на велосипедах, очень низкий уровень жизни самих китайцев На иностранцев европейцев смотрели . как на инопланетян, а сейчас ведущая экономика мира. США, Европа сами виноваты вырастив этого монстра в погоне за дешевой рабочей силой. Эти хитрые твари еще доставят миру проблем не меньше чем засрашка.
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13.06.2022 08:36
+38
Така сама параша,як і кацапи,тільки в профіль.
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13.06.2022 08:32
+37
Косоглазые,не лезьте куда не просят.
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13.06.2022 08:28
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Косоглазые,не лезьте куда не просят.
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13.06.2022 08:28 Ответить
узкопленочные комуняки попутали берега.
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13.06.2022 10:54 Ответить
Китайська влада-просто лайно...
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13.06.2022 08:30 Ответить
Така сама параша,як і кацапи,тільки в профіль.
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13.06.2022 08:32 Ответить
Якщо і проводити переговори, то з Китаєм є сенс, а рашу треба тільки хєрачить. Китайці можуть теж зповернути свої території, якщо вони не забули по них.
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13.06.2022 08:49 Ответить
І нахер їм той Тайвань,вони чекають ,як та мавпа на горі ,хто ......,але далі ,вони прийдуть та загризуть
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13.06.2022 09:05 Ответить
На Тайвані половина світового виробництва мікрочіпів! А так канєшно - нахер їм той Тайвань!
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13.06.2022 11:24 Ответить
На якій планеті вони живуть?
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13.06.2022 08:32 Ответить
У них, как и у рабсии - своя пропаганда и свой китайский мир.
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13.06.2022 08:33 Ответить
своя пропаганда прекрасно отработала и у нас с 73. Отсутствие независимого мышления + уничтожение моральных норм + сверхпотребительство с уничтожением надличностных ценностей
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13.06.2022 10:56 Ответить
А вы заметили, что ********* является проблемой № 1 для всего Мира.
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13.06.2022 08:33 Ответить
Співучасники, скоро попруть на Тайвань, бажаю диктаторсько-комуністичній біомасі згоріти в ядерному вогні.
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13.06.2022 08:35 Ответить
Дорога до Уралу відкрита. Що вони до того Тайваню причіпилися?
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13.06.2022 09:13 Ответить
Помню свой первый рейс в Китай в 1987 , задроты задротами , половина в кителях а ля Мао , редкие автомобили, основная масса на велосипедах, очень низкий уровень жизни самих китайцев На иностранцев европейцев смотрели . как на инопланетян, а сейчас ведущая экономика мира. США, Европа сами виноваты вырастив этого монстра в погоне за дешевой рабочей силой. Эти хитрые твари еще доставят миру проблем не меньше чем засрашка.
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13.06.2022 08:36 Ответить
тем более, при таком количестве..
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13.06.2022 08:47 Ответить
Огромная плотность населения сильно улучшит эффективность оружия массового поражения.
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13.06.2022 09:56 Ответить
Якщо вони повернуться до своєї батьківщини Сибіру, а процес вже йде, ефективність ядерної зброї стане звичайною...
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13.06.2022 11:20 Ответить
Там для них занадто холодно
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13.06.2022 11:26 Ответить
Більше, бо в них економіка майже буде в разів більша, за засрашку, коли вони почнуть війну. Ось це вже можна буде назвати 4 світовою війною легко. І швидше за все - останньою. Але нічого страшного. Ми всі самі винні. Ми тут паразити, як вид на Землі.
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13.06.2022 08:48 Ответить
А я там был в 2010ом. Если отбросить налёт доска больших городов, и прочие потемкинские деревни, нищета нищетой. В небольших городах (по их меркам это примерно уровень Киева) все так же смотрят на белых обезьян с интересом и удивлением. Основная честь населения с трудом может накопить бабла чтоб прокатиться в другой город на супер Мега скоростных поездах. Сельское население по ощущеням и вовсе ещё беднее нашего. Более менее там живёт наверное процентов 10-20 населения. И это огромная масса народа, которая и двигает экономику. Но это уровень бедной страны третьего мира.
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13.06.2022 10:17 Ответить
Запад своїм сюсюканням з різними покидьками , там газ нафта були дешевші , а там рабсила надурняк , а там бідна Африка нещасна , понаробляли проблем собі .
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13.06.2022 12:18 Ответить
З його словами, Китай поважає суверенітет і територіальну цілісність усіх країн. Джерело: https://censor.net/ua/n3347550
брешуть імперіалісти. бо вимагаючи у нас і союзників припинити бойові дії, китайці не вимагають від раші забиратися геть із суверенної території України.
китай теж має загарбницькі апетити відносно чужих територій. Достатньо подивитися на їх "мирну" експансію в Камбоджі. просто є військова агресія, а є економічна експансія. Згадайте їх наміри створити власну економічну зону в Криму. Із будівництвом глибоководного порту.
А український народ погнав тих, хто хотів здати китаю крим, в напрямі ростова чи руського корабля. китаю такі речі - революції, що скидають узурпаторів влади, дуже не подобаються. Бо звикли хабарями пробивати вигідні для себе рішення.
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13.06.2022 08:42 Ответить
Порт в Криму були не наміри кєтайців - а наміри Яника створити протівовєс проти рашки

Ти може хочеш повернути того вороватого жлоба, який розграбив і здав Україну?
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13.06.2022 11:28 Ответить
гуляй максимка... Яник не творив противагу рашці, він торгувався з рашкою і китаєм. Коли кримчани узнали про плани яника віддати частину Криму (у китаю немає поняття частини коли можна відкусити все), то дуже засмутилися - Крим перестане бути курортом.
але більшості населення (тобі до речі теж) було фіолетово, що генштаб при янику - одні москалі, міністр оборони - москаль, голова СБУ - москаль. Яка вже там противага хлопче?
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13.06.2022 13:18 Ответить
Китаезы хитро, по-китайски, подигрывають татаро-московской орде. Выполняют хотелку путлера, что бы с ним считались...
Поздно пить шампанское, или шо они там пьют, поезд ушел...
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13.06.2022 08:42 Ответить
ЭТО ЗНАЧИТ ЧТО РОССИЯ ДОЛЖНА РАЗРУШИТЬ САМА СВОИ ГОРОДА !!!
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13.06.2022 08:42 Ответить
СВОИХ ГРАЖДАН ОНИ УЖЕ УБИВАЛИ !!!
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13.06.2022 08:43 Ответить
Да Українцам *****, ******* вже Китайці
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13.06.2022 09:12 Ответить
Маячня, заявляють про повагу до суверенітету, проте вимагають не звільнити окуповані території, а "просто перестать стрелять"...
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13.06.2022 08:43 Ответить
Ми не надавали Росії ніякої військової чи матеріальної підтримки (під час війни проти України)". Джерело: https://censor.net/ua/n3347550
І не надавайте , навіть таємно - не треба
Ней Раша рухне - вам же вигідніше ...+ не нарватися на претензії Країн Світу
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13.06.2022 08:47 Ответить
Василь Кук: Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги
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13.06.2022 08:47 Ответить
Перемовини без сенсу?
Кому вони потрібні...
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13.06.2022 08:48 Ответить
Валим сайты орков, заходим на сайт ban-dera.com и оставляем включенным в браузере, сайты ордынцев перестают работать, когда помечаются красным цветом, колличество сайтов и потоков поставить на свое усмотрение, чем больше запросов отсылается, тем быстрее ложится сайт, подключаемся, делимся ссылкой
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13.06.2022 08:51 Ответить
Зайшов на сайт і стартанув. Почалось коцання всього, що ru т.п. Працює як антивірус. Воно не знесе мою "базу"?
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13.06.2022 09:56 Ответить
Пусть китайские ополченцы зайдут в безоружную Сибирь и мы быстро тогда подпишем акт капитуляции.
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13.06.2022 08:52 Ответить
мається на увазі замість раші? я б не став би їм віддавати Сибір - там репарацій наших лежить неміряно. китайці почекають.
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13.06.2022 13:23 Ответить
Макрон довольно долго пытался с ними переговариваться. Надеюсь понял, что это бесперспективно. Кацапов можно остановить только силой.
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13.06.2022 08:52 Ответить
Китай заявив, що американці втручаються у їх внутрішні справи і попросив цього не робити. То і китайці не мають лізти в наші справи. Поговоріть з головним кацапом пуйло, хай виведе свої війська з території України і припинить стріляти і війна закінчиться. Чи Китай пропонує, щоб НАТО і США хзаставили Україну провести кордон про окупованим кацапами територіями? На юх разом із кацапами!!!
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13.06.2022 08:53 Ответить
Тут принципиальный момент: комуняки что в китае, что нарасие, что в севкорее, что в германии одинаковы: считают, что все страны не равны в своём праве на суверенитет и переговоры следует вести только с, на их взгляд, уважаемыми странами.
То же НАТО, созданное в противовес большевичью, уравнивает права всех участников иметь своё мнение, включая даже задрипаную венгрию, и это принципиально правильно.
Переговоры об Украине следует вести только с Украиной, правда есть один момент: к сожалению, неспособность украинцев за все 30 лет выбрать себе приличного лидера, но эти ошибки прямо сейчас украинцы искупают кровью...
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13.06.2022 10:13 Ответить
Це ж треба бути таким ********, та підспівувати *****.
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13.06.2022 08:54 Ответить
А чому не з Україною?
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13.06.2022 08:54 Ответить
Оркам нужна передышка. Пусть сначала уйдут с Украины, а потом разговаривают хоть 24/7 со всеми, кто ещё с ними разговаривае
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13.06.2022 08:59 Ответить
Не треба! Задум Китаю зрозумілий - узаконити захоплені Московією українські землі...
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13.06.2022 09:01 Ответить
Зрозуміло - на*уй!
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13.06.2022 09:03 Ответить
треба не США та НАТО закінчувати війну в Україні, а пуйлу та головному комуняці китаю треба було її НЕ РОЗПОЧИНАТИ опісля олімпіади. жовтоморді лицеміри, блдь!
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13.06.2022 09:03 Ответить
Це слушна пропозиція ,окупанти мають забратись геть з усієї території України виплатити все що зруйнували і видати суду всіх військових злочинців.
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13.06.2022 09:10 Ответить
ЄС вимушений буде співіснувати з Росією після війни в Україні і для цього мають бути канали комунікації.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель. - Міністр оборони Китаю Вей Фенхе вважає, що переговори між НАТО та РФ зможуть покласти край війні в Україні. ЯК НАДУВАЄ РАШИСТСТ СВОЇ СВІТОВІ ГАНД,,НИ ,?по черзі,спочатку європейського надув і зразу ж китайського.
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13.06.2022 09:14 Ответить
справді? але ж навіщо тоді пускати
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13.06.2022 13:26 Ответить
Точнее их невозможно будет остановить ни военным ни санкционным путем, если они выберут путь зла и войны.Там нет воровства и раздолбайства как у москаляк, которых это и погубит рано или поздно. И эти ядерным оружием как пуйло пугать не будут, они его применят не бросая громкие слова.
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13.06.2022 09:49 Ответить
Это да, воровства нет) Там взятки уже на официальный уровень выведены. За неофициальный ещё могут посадить или даже расстрелять, а в открытую можно и даже нужно. Китай такая же хромая утка как и козлостан. Просто этого ещё не видно. Там правоведа лучше работает, чем у орков.
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13.06.2022 10:31 Ответить
Не путайте китайцев и корейцев или японцев. Это примерно как сравнивать касапов с поляками например
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13.06.2022 10:33 Ответить
Китай теж боїться поразки другої "великої панталонної арміі"? Рашистам один шлях - перемовини з Київом.Після трьохмісячної війни,цих кремлівських карликів НІХТО не боїться.Ця війна показала,що без України кацапи,в своїй історіі,не перемогли б в жодній війні.
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13.06.2022 09:43 Ответить
Да это плешарик понял в какой блудняк попал, и уже хочет соскочить, в Турции не проканало, теперь вот через китаезов забрасывает удочку, вдруг прокатит, кремляди любители договарняков разных, мутных, думают и тут получится, но видимо с рашистами уже никто порядочный не будет вести переговоры, мордор надо ******* до конца, куйло выглядит уже как полутруп.
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13.06.2022 09:49 Ответить
Китаю нема,чого вважати, його справа тиматися рівно й несмикатися
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13.06.2022 10:03 Ответить
нейтралітет штука важка
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13.06.2022 10:36 Ответить
Китайская бибизяна обосралась
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13.06.2022 10:10 Ответить
Китайцам пофиг на эту войну. Она им даже выгодна. Скорее всего плешивей просто посылает сигналы через своих типа «союзников» чтобы начать переговоры. Сам он не может себе позволить попросить про переговоры. Он лучше утопить ещё пару миллионов ватников в крови. Это должна сделать Украина или кто-то другой. Европейцы, американцы или вождь племени вануату. Но главное не он сам. Потому и столько разговоров про «сохранение лицаморды»
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13.06.2022 10:27 Ответить
а я вважаю шо Китай має піти *****, вони щє за ковід не відгрібли як повинні були
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13.06.2022 11:28 Ответить
так, рашинська агресія відвернула увагу світу від китайських ковідних справ
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13.06.2022 13:31 Ответить
Хлопці, та забирайте вже Сибір до себе , там вам роботи вистачить надовго, не буде часу хернею займатися... Слава України та Польщі та Англії та США !!! Смерть москві та москалям !!!
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13.06.2022 11:55 Ответить
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13.06.2022 13:31 Ответить
Китай санкционировал эту войну и он должен отгребсти по полной за то что позволил своему вассалу-рашке ее начать.
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13.06.2022 13:33 Ответить
куди ще більше очорняти,
скоро з'являться і китайські фашисти,

кітайози позаздрять параші і самі будуть такою херньою займатись
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13.06.2022 14:12 Ответить
Где логика?
Рашка воюет с Украиной, а договариваться должна с НАТО?
Вот пусть сначала нападёт на НАТО, Германию например, потом договаривается.
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13.06.2022 18:36 Ответить
Китаю нема потреби військовим шляхом брати рашку. Вже не перший рік женятся. Діти і проведуть референдум
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07.12.2022 13:49 Ответить
 
 