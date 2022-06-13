Китай считает, что США и НАТО должны провести переговоры с Россией по прекращению войны в Украине
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Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ считает, что переговоры между НАТО и РФ смогут положить конец войне в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил, выступая на ежегодной конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре в воскресенье.
По его убеждению, США и НАТО должны провести переговоры с Россией, "чтобы создать условия для скорейшего прекращения огня".
В то же время он подчеркнул, что Китай не имеет никакого пакта с Россией.
"Это партнерство, а не союз, - сказал он. Отношения с Россией будут и дальше развиваться. Мы не оказывали России никакой военной или материальной поддержки (во время войны против Украины)".
С его слов, Китай уважает суверенитет и территориальную целостность всех стран.
В то же время большинство речи министра касалось отношений Китая и США.
"Мы просим американскую сторону прекратить очернять и сдерживать Китай. Прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая. Двусторонние отношения не могут улучшиться, пока американская сторона не сделает этого", - заявил он, критикуя политику Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе.
Пожалуйста, подождите...
брешуть імперіалісти. бо вимагаючи у нас і союзників припинити бойові дії, китайці не вимагають від раші забиратися геть із суверенної території України.
китай теж має загарбницькі апетити відносно чужих територій. Достатньо подивитися на їх "мирну" експансію в Камбоджі. просто є військова агресія, а є економічна експансія. Згадайте їх наміри створити власну економічну зону в Криму. Із будівництвом глибоководного порту.
А український народ погнав тих, хто хотів здати китаю крим, в напрямі ростова чи руського корабля. китаю такі речі - революції, що скидають узурпаторів влади, дуже не подобаються. Бо звикли хабарями пробивати вигідні для себе рішення.
Ти може хочеш повернути того вороватого жлоба, який розграбив і здав Україну?
але більшості населення (тобі до речі теж) було фіолетово, що генштаб при янику - одні москалі, міністр оборони - москаль, голова СБУ - москаль. Яка вже там противага хлопче?
Поздно пить шампанское, или шо они там пьют, поезд ушел...
І не надавайте , навіть таємно - не треба
Ней Раша рухне - вам же вигідніше ...+ не нарватися на претензії Країн Світу
Кому вони потрібні...
То же НАТО, созданное в противовес большевичью, уравнивает права всех участников иметь своё мнение, включая даже задрипаную венгрию, и это принципиально правильно.
Переговоры об Украине следует вести только с Украиной, правда есть один момент: к сожалению, неспособность украинцев за все 30 лет выбрать себе приличного лидера, но эти ошибки прямо сейчас украинцы искупают кровью...
Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель. - Міністр оборони Китаю Вей Фенхе вважає, що переговори між НАТО та РФ зможуть покласти край війні в Україні. ЯК НАДУВАЄ РАШИСТСТ СВОЇ СВІТОВІ ГАНД,,НИ ,?по черзі,спочатку європейського надув і зразу ж китайського.
скоро з'являться і китайські фашисти,
кітайози позаздрять параші і самі будуть такою херньою займатись
Рашка воюет с Украиной, а договариваться должна с НАТО?
Вот пусть сначала нападёт на НАТО, Германию например, потом договаривается.