Китай считает, что США и НАТО должны провести переговоры с Россией по прекращению войны в Украине

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ считает, что переговоры между НАТО и РФ смогут положить конец войне в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил, выступая на ежегодной конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре в воскресенье.

По его убеждению, США и НАТО должны провести переговоры с Россией, "чтобы создать условия для скорейшего прекращения огня".

В то же время он подчеркнул, что Китай не имеет никакого пакта с Россией.

"Это партнерство, а не союз, - сказал он. Отношения с Россией будут и дальше развиваться. Мы не оказывали России никакой военной или материальной поддержки (во время войны против Украины)".

С его слов, Китай уважает суверенитет и территориальную целостность всех стран.

В то же время большинство речи министра касалось отношений Китая и США.

"Мы просим американскую сторону прекратить очернять и сдерживать Китай. Прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая. Двусторонние отношения не могут улучшиться, пока американская сторона не сделает этого", - заявил он, критикуя политику Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе.

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