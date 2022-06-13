В результате агрессии РФ в Украине 288 детей погибли и более 527 ранены, - Офис генпрокурора

По состоянию на утро 13 июня 2022 более 815 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 288 детей погибли и более 527 ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 218, Харьковской - 166, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 54, Херсонской - 52, Николаевской - 48, Запорожской - 30, Сумской - 17", - говорится в сообщении.

12 июня в результате артиллерийских обстрелов г. Лисичанск Луганской области военными РФ погиб 6-летний мальчик.

11 июня из-за обстрела г. Чертков Тернопольской области получила ранение 12-летняя девочка.

В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно, что 20 марта в результате обстрела г. Мариуполь Донецкой области получил травмы 8-летний мальчик.

Также стало известно о ранениях в результате обстрелов еще 17 детей в Харьковской области. В частности, 20 мая – обстрел с. Большие Хутора Купянского района Харьковской области, ранена 13-летняя девочка. 14 мая – обстрел с. Лебяже Чугуевского района Харьковской области, ранены двое детей 7 и 15 лет. Обстрел с. Красная Поляна Изюмского района Харьковской области, с ранениями доставлена ​​в лечебное учреждение 11-летнего мальчика.

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Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1971 учебное заведение. Из них 194 разрушены полностью.