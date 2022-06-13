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Утром Сумщину дважды обстреляли из миномета с российской территории. Зафиксировано более 30 взрывов, - Живицкий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сумщина

В целом ночь в Сумской области прошла тихо, но к утру враг снова начал свои коварные обстрелы.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Эсманская громада: почти в 6 утра 3 прихода из миномета. После 7 утра – еще около 30 взрывов. Огонь был с территории России", - отметил он.

По информации Живицкого, пострадавших и разрушений – предварительно нет, информация уточняется.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне сегодня обстреляли две громады в Сумской области

Автор: Анастасія Потіха
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Лаптям насипали у відповідь?
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13.06.2022 09:00 Ответить
Не можна , ато Путін нападьот .
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13.06.2022 09:08 Ответить
 
 