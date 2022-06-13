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Для достижения успеха на Донбассе России придется проводить штурмовое форсирование рек, - разведка Великобритании

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,техніка,донець,сіверський

В районе Северодонецка продолжаются бои, и в ближайшие месяцы форсирование рек, по всей вероятности, станет одним из важнейших определяющих факторов в ходе войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в ежедневной сводке британской разведки.

Отмечается, что ключевой 90-километровый центральный участок российской линии фронта на Донбассе лежит к западу от реки Северский Донец.

"Для достижения успеха на нынешнем оперативном этапе наступления на Донбасс России придется либо проводить амбициозные фланговые действия, либо проводить штурмовые форсировки рек", - говорится в отчете.

Также сообщается, что украинским силам часто удавалось уничтожить мосты до отступления, в то время как Россия пыталась наладить сложную координацию, необходимую для проведения успешных крупномасштабных переправ через реки под обстрелом.

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Топ комментарии
+11
так це виходить захід винен що ми не можем просунуться? він нам нічого не должен я казав велічайший всі питання до гідранта якого з осені сша та европейці малювали карту з усіх сторін нападу попереджали щодня про напад можна було окопатися і з чернгівс обл а не так як вже на наступний день 25 лютого орки були в Києві на оболоні і роздавили на танку пенсіонера хоть живий і залишився і на півдні був би цілий Маріуполь херсон азовці в підсумку були праві саме так і сталося як прогнозували союзники а гідрант з Арахаміею бігали і гавкали не сійте паніку ви гробите економіку
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13.06.2022 09:31
+8
А коли будуть успіхи у ЗСУ? Ні одне місто не відвойовано від окупації.Ворог просувається вперед методично.Якщо сили нерівні,то хай населення попередять.Де ленд-ліз? Де озброєння,про нехватку якого весь час нам кажуть? Тобто зправжнього ленд-лізу нема?
Навіщо з місяця в місяць казати:почекайте місяць-півтора....Зброя освоюється,воїни вчаться....Але успіху ноль.
Через місяць скажуть:домовляємось про припинення вогню...Це іне офіційна капітуляція,але довгострокова здача захоплених теріторій у хозяювання ворогу.
Наші воїни роблять що треба,віддають життя,багото з них вже віддали.
Чи варті їхні життя щоденному замилюванню очей? Набрехали з Азовцями,зараз брешуть про контрнаступ.Гидко.
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13.06.2022 09:20
+6
В Новомосковске Днепропетровской обл
ул. Леваневского переименовали в ул. Бориса Джонсона

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13.06.2022 09:18
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Вже місяцями?
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13.06.2022 09:02 Ответить
Пляжний сезон в Кирялівці.
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13.06.2022 09:06 Ответить
Нова порція кацапських "груз200"
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13.06.2022 09:11 Ответить
В Новомосковске Днепропетровской обл
ул. Леваневского переименовали в ул. Бориса Джонсона

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13.06.2022 09:18 Ответить
а сам новомосковськ не пора перейменувати?
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13.06.2022 09:47 Ответить
А коли будуть успіхи у ЗСУ? Ні одне місто не відвойовано від окупації.Ворог просувається вперед методично.Якщо сили нерівні,то хай населення попередять.Де ленд-ліз? Де озброєння,про нехватку якого весь час нам кажуть? Тобто зправжнього ленд-лізу нема?
Навіщо з місяця в місяць казати:почекайте місяць-півтора....Зброя освоюється,воїни вчаться....Але успіху ноль.
Через місяць скажуть:домовляємось про припинення вогню...Це іне офіційна капітуляція,але довгострокова здача захоплених теріторій у хозяювання ворогу.
Наші воїни роблять що треба,віддають життя,багото з них вже віддали.
Чи варті їхні життя щоденному замилюванню очей? Набрехали з Азовцями,зараз брешуть про контрнаступ.Гидко.
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13.06.2022 09:20 Ответить
так це виходить захід винен що ми не можем просунуться? він нам нічого не должен я казав велічайший всі питання до гідранта якого з осені сша та европейці малювали карту з усіх сторін нападу попереджали щодня про напад можна було окопатися і з чернгівс обл а не так як вже на наступний день 25 лютого орки були в Києві на оболоні і роздавили на танку пенсіонера хоть живий і залишився і на півдні був би цілий Маріуполь херсон азовці в підсумку були праві саме так і сталося як прогнозували союзники а гідрант з Арахаміею бігали і гавкали не сійте паніку ви гробите економіку
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13.06.2022 09:31 Ответить
Для боротьби із зрадо-депресією є надійний метод: перекажіть кошти ЗСУ, волонтерам або переселенцям. Якщо не попускає - подвойте суму і повторіть. І так до зцілення.
Хоча ті, хто "вимагають перемог" і ті, хто так чи інакше докладається до перемоги - як правило різні люди ...
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13.06.2022 09:40 Ответить
Гарний метод, але для таких товаришів - струс повітря. Такі лише сидять, пальцями навколо тицяють і питаються про результати. Пропаганда перемог в цьому, звісно, також немаленьку роль відіграє, бо по тб сказали, що ракети у ворога закінчуються, захід повинен наплювати на власні інтереси та зробити все за нас, і взагалі, росія вже от-от розвалиться, а ЗСУ чомусь на місці стоїть і не перемагає тупих і немічних кацапів.
Людина живе не в реальному світі, а в світі того, як за її думкою все 'повинно бути' і дуже злиться, коли реальність не відповідає її вимогам, але окрім питань нічого не робить для того, щоб її змінити.
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13.06.2022 10:49 Ответить
підіть на фб сторінки до зелених діячів і в групи їх прихильників і понаписуйте там, щоб звільнили єрмака нарешті, щоб дали грошей військовим і волонтерам, щоб закупили самі озброєння і налагодили випуск ракет і всього, чого можна.
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13.06.2022 09:50 Ответить
Якби не продажність світових та українських політиків, то путін би в Україні не захопив би й одного пивного кіоску.(не кажучи про Крим, Донбас) Якщо хтось ще в цьому сумнівається, то це просто останній кретино-дегенерато-шизоїд.
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13.06.2022 09:30 Ответить
не просто українських політиків, а конкретно коломойського і зекоманди.
Порох все робив для України, що міг. при гидотному Обамі і при тій же меркельші.
репарацій за Крим росії не пробачав, цемаха не віддавав.
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13.06.2022 09:52 Ответить
А що ж тоді Крим таки взяли? І частину Донбасу? Виявляється, одного Порошенка при владі таки недостатньо для того, щоб все було добре?
Коли ви вже усвідомите, що все, що з нами відбувається - це низка рішень більшості людей. У нас така влада, на яку ми заслуговуємо. Не 'стиглі' ще наші люди до цивілізованого життя за правилами, от і влада така сама.
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13.06.2022 10:55 Ответить
Кормити раків будуть
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13.06.2022 09:30 Ответить
Понабирали недоумків на Цензор! То заголовки клікбейтні, то помилки орфографічні. І чомусь росія в них з великої літери пишеться...
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13.06.2022 09:47 Ответить
ну чого ж недоумків. вони патріоти, тільки малограмотні і тексти/заголовки свої не вичитують.
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13.06.2022 09:53 Ответить
А кого волнует, що доведеться здiйснювати спецоператорам для успiху на Донбасi? Лучше бы они успiшно ушли домой.
К сожалению, тут уже не контрнаступ вопрос, а как удержать то что осталось.
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13.06.2022 10:13 Ответить
 
 