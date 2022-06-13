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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15331) война (46566) Генштаб ВС (4256) уничтожение (3804) техника (1540) потери (3857)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 32,3 тыс. человек, 213 самолетов, 178 вертолетов, 1432 танка и 3492 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 13 июня потери личного состава противника составляют около 32 300 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 13.06 ориентировочно составляют:

личного состава - около 32300 (+150) человек ликвидировано,

танков - 1432 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 3492 (+8) ед,

артиллерийских систем - 718 (+3) ед,

РСЗО - 226 (+0) ед,

средства ПВО - 97 (+0) ед,

самолетов - 213 (+1) ед,

вертолетов - 178 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 585 (+3),

крылатые ракеты - 125 (+0),

корабли /катера - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2460 (+5) ед,

специальная техника – 54 (+0).

Также читайте: Враг заменил более 100 единиц поврежденной бронированной и автомобильной техники на Славянском направлении, - Генштаб ВСУ

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 32,3 тыс. человек, 213 самолетов, 178 вертолетов, 1432 танка и 3492 бронированных машины 01

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+7
Ще в одного літачка поцілили
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13.06.2022 09:22
+5
Победа будет за нами.Враг выдахается и все меньше ведет наступательных действий.Рри таких плтерях,а их больше,вести войну практически не возможно.Потери нужно чем-то восполнять.А восполнять не чем.Скоро пойдут сросники 18 летние ,которые прослужили пол года.Потери больше чем 32 тысячи.Мы не знвем сколько гибнет таи,куда стредяет наша артиллерия и авиация,плюс снаперы и т.д.Я думаю реально убитых больше 50 тысяч орков + тысяч 50 трехсотых тяжелых,которые никогда не вернуться в строй ( нет рук,ног,глаз и т.д.).Вот почему путин просит весь мир повлиять на Украину,а лучше надавить,чтобы Украина капитулировала.По всем планам и прогнозам кремля Украина должна бы уже капитулировать как сдалась Грузия в 2008 году.А тут ,что-то пошло не по плану кремля....Слава Украине! Слава ВСУ.Смерть ворогам.
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13.06.2022 09:46
+4
артилерійських систем - 718 (+3) од,

РСЗВ - 226 (+0) од,

засоби ППО - 97 (+0) од ....я тоже раньше, еще совсем недавно с замиранием сердца следила за количеством сбитых самолетов, а сейчас понимаю - нет, наши цели это вот они, а здесь дело продвигается очень медленно, а вреда они наносят страшно сказать сколько..., а ведь вроде бы у нас есть дроны-камикадзе, это прекрасные цели для них..., медленно, но верно надо лишать русню ее несомненного преимущества..., снарядов да, много, но если стрелять не из чего..., эти системы так быстро не наклепаешь, как снаряды миллионами штук за раз...
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13.06.2022 09:35
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Ще в одного літачка поцілили
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13.06.2022 09:22 Ответить
Щоби хтось сказав про такі втрати ворогом десь в березні,то закидали б тапками.
А зараз?
А зараз читаєш як звичайну новину.Жах.
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13.06.2022 09:31 Ответить
Война другая началась. Они больше не ездят колоннами, как в тире.
Хотя такое ничтожное количество потерь в артиллерии действительно удивляет. Украина получила много свичблэйд 300. Как раз для того, чтобы уничтожать ствольную артиллерию
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13.06.2022 09:36 Ответить
і відео немає з цими свічблейдами. понєволє починаєш думати, що Єрмак їх десь приховав на складах. ей, Маляр, де відео із свічблейдами? де свічблейди???
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13.06.2022 09:42 Ответить
Вже на раз говорили. США - проти того, щоб відео з switchblade викладали в публічний доступ.
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13.06.2022 10:07 Ответить
Так Ермак сказал?
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13.06.2022 12:43 Ответить
До чого, тут твій Єрмак? Такі умови поставки зброї з США.
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13.06.2022 14:48 Ответить
Дуже потрібно важке озброєння, а також системи ППО.
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13.06.2022 09:35 Ответить
Б. Береза он каже, що у міноборони грошей повно, але Єрмак не дає їм їх використовувати. могли б і самі щось закупити і виробити.
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13.06.2022 09:44 Ответить
Так...щось за власне виробництво тиша...
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13.06.2022 09:54 Ответить
Хватить вже розгоняти зраду, та писати дурниці.
Єрмак, звісно, ще та "редиска" по якому тюрьма плаче, але таких повноважень у нього не має.
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13.06.2022 10:05 Ответить
А у Зеленського такі повноваження є?
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13.06.2022 10:13 Ответить
Що таке той Єрмак, щоб чогось не дозволяти міністрові?
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13.06.2022 10:30 Ответить
Єрмак - то начальник Зеленського
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13.06.2022 10:51 Ответить
артилерійських систем - 718 (+3) од,

РСЗВ - 226 (+0) од,

засоби ППО - 97 (+0) од ....я тоже раньше, еще совсем недавно с замиранием сердца следила за количеством сбитых самолетов, а сейчас понимаю - нет, наши цели это вот они, а здесь дело продвигается очень медленно, а вреда они наносят страшно сказать сколько..., а ведь вроде бы у нас есть дроны-камикадзе, это прекрасные цели для них..., медленно, но верно надо лишать русню ее несомненного преимущества..., снарядов да, много, но если стрелять не из чего..., эти системы так быстро не наклепаешь, как снаряды миллионами штук за раз...
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13.06.2022 09:35 Ответить
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13.06.2022 09:40 Ответить
Їх називали швейні війська.
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13.06.2022 09:56 Ответить
Победа будет за нами.Враг выдахается и все меньше ведет наступательных действий.Рри таких плтерях,а их больше,вести войну практически не возможно.Потери нужно чем-то восполнять.А восполнять не чем.Скоро пойдут сросники 18 летние ,которые прослужили пол года.Потери больше чем 32 тысячи.Мы не знвем сколько гибнет таи,куда стредяет наша артиллерия и авиация,плюс снаперы и т.д.Я думаю реально убитых больше 50 тысяч орков + тысяч 50 трехсотых тяжелых,которые никогда не вернуться в строй ( нет рук,ног,глаз и т.д.).Вот почему путин просит весь мир повлиять на Украину,а лучше надавить,чтобы Украина капитулировала.По всем планам и прогнозам кремля Украина должна бы уже капитулировать как сдалась Грузия в 2008 году.А тут ,что-то пошло не по плану кремля....Слава Украине! Слава ВСУ.Смерть ворогам.
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13.06.2022 09:46 Ответить
Підвели ***** ОПівські кроти і щось пішло не так.
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13.06.2022 09:59 Ответить
будуть лізти поки населення бурятії не закінчиться?
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13.06.2022 14:10 Ответить
Після таких втрат - гавнокамандующій рашистською армією що хоче достигнути?
Статус кво, Піррову перемогу, чи позор?
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13.06.2022 15:53 Ответить
 
 