Общие боевые потери РФ с начала войны - около 32,3 тыс. человек, 213 самолетов, 178 вертолетов, 1432 танка и 3492 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 13 июня потери личного состава противника составляют около 32 300 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 13.06 ориентировочно составляют:
личного состава - около 32300 (+150) человек ликвидировано,
танков - 1432 (+2) ед,
боевых бронированных машин - 3492 (+8) ед,
артиллерийских систем - 718 (+3) ед,
РСЗО - 226 (+0) ед,
средства ПВО - 97 (+0) ед,
самолетов - 213 (+1) ед,
вертолетов - 178 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 585 (+3),
крылатые ракеты - 125 (+0),
корабли /катера - 13 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2460 (+5) ед,
специальная техника – 54 (+0).
"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
А зараз?
А зараз читаєш як звичайну новину.Жах.
Хотя такое ничтожное количество потерь в артиллерии действительно удивляет. Украина получила много свичблэйд 300. Как раз для того, чтобы уничтожать ствольную артиллерию
Єрмак, звісно, ще та "редиска" по якому тюрьма плаче, але таких повноважень у нього не має.
РСЗВ - 226 (+0) од,
засоби ППО - 97 (+0) од ....я тоже раньше, еще совсем недавно с замиранием сердца следила за количеством сбитых самолетов, а сейчас понимаю - нет, наши цели это вот они, а здесь дело продвигается очень медленно, а вреда они наносят страшно сказать сколько..., а ведь вроде бы у нас есть дроны-камикадзе, это прекрасные цели для них..., медленно, но верно надо лишать русню ее несомненного преимущества..., снарядов да, много, но если стрелять не из чего..., эти системы так быстро не наклепаешь, как снаряды миллионами штук за раз...
Статус кво, Піррову перемогу, чи позор?