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Бойцы ССО и артиллеристы Нацгвардии уничтожили три российских "Града" на Северодонецком направлении. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

град,рф

На Северодонецком направлении фронта с помощью беспилотников были обнаружены три российских "Града". Они уничтожены огнем артиллерии М777.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сил специальных сделок Украины (ССО).

Как отмечается в сообщении, во время разведки тылов противника на Северодонецком направлении операторы обнаружили несколько установок РСЗО БМ-21 "Град". Именно их противник применял для обстрелов Северодонецка, других населенных пунктов и позиции Сил обороны Украины.

"Установив точные координаты вражеских машин с помощью беспилотного комплекса, наши воины передали эти данные артиллеристам Национальной гвардии – воинам гаубических расчетов М777", – сообщили в ССО.

Точным огнем было уничтожено 3 из 4 установок вражеских РСЗО. Еще одна установка "Град" в результате обстрела была повреждена. Корректировали артиллеристов операторы ССО Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские артиллеристы уничтожают российские Грады вместе с боекомплектом. ВИДЕО
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Топ комментарии
+35
Катерина Мола

1 червня о 00:52 ·

Росія це малолітній довбойоб, який штопором виколює очі кошеняті. І сміється.

Він навряд пояснить навіщо він це робить, в нього немає причин. Просто бо може.

Проблема оточуючих в тому, що замість ізолювати психопата, його намагаються зрозуміти. Може щось спричинило цю жорстокість? Давайте розберемось, може його не любила мати? Може його зґвалтував вітчим? Ні. Це важко прийняти морально здоровій людині, але існує просто зло в чистому вигляді. Безпричинне немотивоване зло. Зло не для того щоб помститися, не для того щоб щось довести, не для того, щоб витіснити власний біль і не того щоб привернути увагу. Зло для зла. Без причини. Без мети. Річ у собі. Зло, чиєю єдиною інтенцією є стати більшим, заповнити собою весь осяжний простір.

це росія.

Немає ніякої загадки в цій душі. І душі немає. Є злий безмозглий ******, якому подобається коли хтось поруч страждає. Чим швидше і чим більше людей прийме цей факт, тим швидше психопат буде ізольований там, де він зможе шкодити лише собі.
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13.06.2022 09:47
+33
ССО України-респектище...Давайте ще...
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13.06.2022 09:43
+18
Таки американські гаубиці насипають рашистам. Далі буде.
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13.06.2022 09:51
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ССО України-респектище...Давайте ще...
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13.06.2022 09:43 Ответить
Якось дуже складна взаємодія між підрозділами: артилеристи Національної гвардії, оператори ССО. Об'єднати їх важко?
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13.06.2022 09:44 Ответить
думаю, там все важко. багато ще радянських порядків залишилось в армії, як кажуть.
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13.06.2022 09:46 Ответить
Ну спробуй об'єднати гінекологів з листопрокатниками. У них різна специфіка
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13.06.2022 09:47 Ответить
Або Балтійські країни з бурятами-чукчами...тільки в болотно- московитському улусі орди це можливо...
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13.06.2022 10:46 Ответить
Там целая система сбора и агрегации разведданных. За это не беспокойтесь, за 8 лет взаимодействие отработано на порядок лучше, чем в совковой армии. И если бы ее не было, было бы в разы тяжелее.
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13.06.2022 10:33 Ответить
Специ в цій сфері наголошують,що поставляється не весь комплект для даної лінійки озброєнь,тому приходиться так взаємодіяти.
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13.06.2022 12:48 Ответить
Катерина Мола

1 червня о 00:52 ·

Росія це малолітній довбойоб, який штопором виколює очі кошеняті. І сміється.

Він навряд пояснить навіщо він це робить, в нього немає причин. Просто бо може.

Проблема оточуючих в тому, що замість ізолювати психопата, його намагаються зрозуміти. Може щось спричинило цю жорстокість? Давайте розберемось, може його не любила мати? Може його зґвалтував вітчим? Ні. Це важко прийняти морально здоровій людині, але існує просто зло в чистому вигляді. Безпричинне немотивоване зло. Зло не для того щоб помститися, не для того щоб щось довести, не для того, щоб витіснити власний біль і не того щоб привернути увагу. Зло для зла. Без причини. Без мети. Річ у собі. Зло, чиєю єдиною інтенцією є стати більшим, заповнити собою весь осяжний простір.

це росія.

Немає ніякої загадки в цій душі. І душі немає. Є злий безмозглий ******, якому подобається коли хтось поруч страждає. Чим швидше і чим більше людей прийме цей факт, тим швидше психопат буде ізольований там, де він зможе шкодити лише собі.
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13.06.2022 09:47 Ответить
Та хрєн би з ним, скаженою малолєткою. Та сраний захід не кращій. Намагається приборкати малолєтку даваючи йому канхвєтку і пропонуючі ще одне кошеня. У то час, як малолєтка кидає йому у пику поки шо лайно. Але скоро разом з лайном полетять і цеглини
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13.06.2022 09:51 Ответить
Андрофаги, кацапы, мардва переводится как людоеды. И больше не о чем разговаривать. ПС. 2500 лет пожирания чилавечины на мехесрань мудянскай балоте.
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13.06.2022 11:55 Ответить
***** даже внешне, даже своей улыбочкой - ну настоящий маньяк-садист. А кто-то еще пытается его понять, "войти в положение", "не унижать"
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13.06.2022 18:44 Ответить
Таки американські гаубиці насипають рашистам. Далі буде.
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13.06.2022 09:51 Ответить
отлично! молодцы, ребята у нас еще где-то завалялись дроны-камикадзе..., да и вообще боевые дроны -это их цели и задачи..., к сожалению, горы трупов, своих, русню не остановят..., а может отсутствие "стрелялок" хоть как-то остановит...
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13.06.2022 09:52 Ответить
супер, молодці! прекрасна новина, хочемо більше таких новин
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13.06.2022 09:56 Ответить
СМЕРТЬ КАЦАПАМ!
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13.06.2022 10:11 Ответить
Браво, хлопці! на біс!
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13.06.2022 11:30 Ответить
Ну ніфіга собі точність у М777 !
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13.06.2022 18:17 Ответить
 
 