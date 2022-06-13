Бойцы ССО и артиллеристы Нацгвардии уничтожили три российских "Града" на Северодонецком направлении. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На Северодонецком направлении фронта с помощью беспилотников были обнаружены три российских "Града". Они уничтожены огнем артиллерии М777.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сил специальных сделок Украины (ССО).
Как отмечается в сообщении, во время разведки тылов противника на Северодонецком направлении операторы обнаружили несколько установок РСЗО БМ-21 "Град". Именно их противник применял для обстрелов Северодонецка, других населенных пунктов и позиции Сил обороны Украины.
"Установив точные координаты вражеских машин с помощью беспилотного комплекса, наши воины передали эти данные артиллеристам Национальной гвардии – воинам гаубических расчетов М777", – сообщили в ССО.
Точным огнем было уничтожено 3 из 4 установок вражеских РСЗО. Еще одна установка "Град" в результате обстрела была повреждена. Корректировали артиллеристов операторы ССО Украины.
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1 червня о 00:52 ·
Росія це малолітній довбойоб, який штопором виколює очі кошеняті. І сміється.
Він навряд пояснить навіщо він це робить, в нього немає причин. Просто бо може.
Проблема оточуючих в тому, що замість ізолювати психопата, його намагаються зрозуміти. Може щось спричинило цю жорстокість? Давайте розберемось, може його не любила мати? Може його зґвалтував вітчим? Ні. Це важко прийняти морально здоровій людині, але існує просто зло в чистому вигляді. Безпричинне немотивоване зло. Зло не для того щоб помститися, не для того щоб щось довести, не для того, щоб витіснити власний біль і не того щоб привернути увагу. Зло для зла. Без причини. Без мети. Річ у собі. Зло, чиєю єдиною інтенцією є стати більшим, заповнити собою весь осяжний простір.
це росія.
Немає ніякої загадки в цій душі. І душі немає. Є злий безмозглий ******, якому подобається коли хтось поруч страждає. Чим швидше і чим більше людей прийме цей факт, тим швидше психопат буде ізольований там, де він зможе шкодити лише собі.