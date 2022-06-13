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Война может длиться годами: Латвия призвала поставлять Украине оружие "столько, сколько потребуется"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рінкевич

Российско-украинская война может затянуться на месяцы и даже годы. Западные страны должны поставлять в Украину оружие для полной победы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в интервью The Telegraph.

Латвийский министр уверен, что Запад должен поставить себя на "военные рельсы", чтобы поставлять оружие в Украину "столько, сколько потребуется" для победы. По его словам, война в Украине может затянуться на месяцы и даже годы, поэтому европейским странам необходимо проявить стратегическую устойчивость.

"Я думаю, что мы приходим к некоторому пониманию того, что нашей военной промышленности необходимо наращивать производство. К сожалению, нравится нам это или нет, но через Россию мы снова оказались в ситуации, когда военная оборона является приоритетом для Европы и НАТО", - отметил Ринкевичс.

Также он призвал увеличить поставки современного оружия в Украину.

Читайте: "Желаю поражения в агрессивной войне против Украины": Глава МИД Латвии Ринкевич "поздравил" оккупантов с Днем России
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Топ комментарии
+17
Війна може й не тривати роками,якщо "партнери" негайно дадуть зброю в необхідній кількості ,а не по чайній ложці в тиждень.Хитрожопість деяких європолітиків=загублені життя українців.Це розуміють в країнах Балтії,але на це плюють в Німеччині,головному гальму в наданні збройної допомоги.
Дограються німці.Карма така штука,догонить і дасть по голові.Догралися з Гітлером,дограються і з пуйлом.
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13.06.2022 10:10
+12
Україна має кооперироваться ‼️‼️‼️с дружніми країнами і почати виготовляти снаряди на їх теріторіі і безпилотники . Причому вже на вчора
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13.06.2022 10:10
+11
Ну так "ленд-ліз" йде повним ходом. Чи ні? Знову більше балачок чим діла?
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13.06.2022 09:58
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Ну так "ленд-ліз" йде повним ходом. Чи ні? Знову більше балачок чим діла?
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13.06.2022 09:58 Ответить
много пафоса было в апреле, а потом что-то все посдувались .Кстати "свдувание" примерно началось с падения Мариуполя
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13.06.2022 10:02 Ответить
Ленд ліз йде, перший корабель відправили у середині травня, значить прийде десь у кінці червня
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13.06.2022 10:13 Ответить
На веслах корабль❓
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13.06.2022 10:27 Ответить
Кораблю треба 4-5 днів щоб дійти до нас
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13.06.2022 10:29 Ответить
Вантажному, з Америки? Скільки йде автівка куплена на аукціоні.. місяця два. До того ж військові транспортники будуть йти не а Україну, а у ЄС, а вже звідти вантаж потраплятиме нам
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13.06.2022 10:36 Ответить
Нет, лендлиз не идёт полным ходом. Что дальше?
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13.06.2022 10:49 Ответить
У Байдена спроси.
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13.06.2022 11:03 Ответить
Нас "роками" не влаштовує!100-200 загиблих і 500 поранених кожний день, і-роками??
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13.06.2022 10:04 Ответить
Я не знаю скільки буде тривати війна, але вже запалили ці заяви від декого з заходу і від наших. Особливо цинічно звучить, коли про це кажуть люди з глибокого тилу і теплих кабінетів. У них з цим проблем не має. Скільки людей загине, як буде жити країна з розбитою економікою, хто довгий час це буде фінансувати- на всі ці питання наші діячі не спішать відповідати.
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13.06.2022 10:09 Ответить


Місто мучеників: хронологія боїв у Маріуполі та на Азовсталі

Місто мучеників - саме так Маріуполь назвав Папа Римський. Від початку повномасштабної війни Росії проти України воно залишається найгарячішою точкою.

Російські окупанти заблокували Маріуполь ще на початку березня. За цей час вони майже зрівняли його із землею, знищивши близько 95-98% усіх будівель.

За час блокади міста від рук російських окупантів загинуло понад 20 тис. жителів. Це вдвічі більше, ніж за два роки окупації під час Другої світової війни. Ще понад 40 тис. людей примусово вивезли до Росії або до так званої ДНР.

https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20220517-misto-muchenykiv-hronologiya-boyiv-u-mariupoli-ta-na-azovstali/

13.06.2022 02:10
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13.06.2022 10:12 Ответить
Реальні масштаби геноциду у Маріуполі | США готує відповідь / ЦИНЦАДЗЕ

https://youtu.be/cR2u5Jf7skU

13.06.2022 02:49

ГДЕ .блд, ООН ???
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13.06.2022 10:14 Ответить
Ви рахувати не вмієте? У місті було заблоковано 500 тис. населення. Вивезено й евакуйовано 100-150 тис. Не важко здогадатися де поділося решта. Під одними лише завалами багатоповерхових будинків, із 1000 знищених, окупанти знаходять до 100 тіл загиблих під кожним. Крім того, десятки тисяч закопаних і кремованих.
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14.06.2022 10:17 Ответить
Это заслуженная плата за двойной выбор кучмы и следующих, без исключения.
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13.06.2022 10:52 Ответить
Війна може й не тривати роками,якщо "партнери" негайно дадуть зброю в необхідній кількості ,а не по чайній ложці в тиждень.Хитрожопість деяких європолітиків=загублені життя українців.Це розуміють в країнах Балтії,але на це плюють в Німеччині,головному гальму в наданні збройної допомоги.
Дограються німці.Карма така штука,догонить і дасть по голові.Догралися з Гітлером,дограються і з пуйлом.
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13.06.2022 10:10 Ответить
Зброя в достатній кількості є тільки в США,а Європа осталась з голою жопою по озброєнню,а послідню сорочку ніхто не хоче віддати,крім країн які ми знаємо,і ще на жаль у Островів немає далеко-далекобійної яка на конче необхідна.
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13.06.2022 13:01 Ответить
Україна має кооперироваться ‼️‼️‼️с дружніми країнами і почати виготовляти снаряди на їх теріторіі і безпилотники . Причому вже на вчора
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13.06.2022 10:10 Ответить
Шольци і Макрони такий гвалт піднімуть,лише від самої ідеї.Не дадуть можливості,задавлять країни,що погодилися б на співпрацю,своїми дебільними заборонами і бюрократією.Зараз навіть вже готову зброю купити неможливо через тих путлерівських підстилок.
Є лише Британія,що не в ЄС,і Польща,яка може послати тих плаксивих "лідерів".Але це ж бізнес,гроші,яких в нас нема,виробничі потужності,сировина,зарплати робітникам.Тяжко,але можна щось придумати.Та хто цим буде у нас займатися?Єрмак(прости Господи),чи зелена спірохета Арахамія?
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13.06.2022 10:22 Ответить
Україна з Польщею вже домовились про спільні розробки озброєнь.
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13.06.2022 10:30 Ответить
Це в перспективі,а зброя потрібна вже вчора.Розробки у нас є вже готові,проблема в виробництві
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13.06.2022 10:40 Ответить
Тут Турчинов би справився.Єх,Пастор,ви так потрібні зараз
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13.06.2022 10:38 Ответить
І ми ще так прагнемо у європейську родину до німців та французів? І ким ми там будем?
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07.09.2022 10:54 Ответить
І це дійсно так, ворог буде нас виснажувати і рухатися метрами, випалю.ючи все попереду. Але ми будемо стояти, бо іншої країни в нас немає. А що ж буде робити Боневтік? Він же не зможе будуваити дороги, а президенствувати йому залишилося менше 2-х років. Все такий заслужений, постійно фоткається біля армії, яку він не створював, а руйнував, а хотілося б біля своєї величі - дороги.
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13.06.2022 10:15 Ответить
Учора писали, що у форбсі була стаття про те, щоб Україна купила кілька середніх кораблів, озброїла їх ракетами і полювала на кацапської торгівельні суда в океані. Кацапи цьому нічого протиставити не зможуть, але я думаю що зебільна влада обісреться так зробити
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13.06.2022 10:18 Ответить
якщо така стаття й була (в чому я маю сумніви), то її автор явно не у адекваті
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13.06.2022 10:41 Ответить
пиратство нигде не приветствуют.
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13.06.2022 10:51 Ответить
Це не піратство.у нас війна.. і потоплення транспортників ворога є нормальною практикою.. кацапи блокують наші порти, розблокування нам життєво необхідне
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13.06.2022 11:13 Ответить
бред
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13.06.2022 10:56 Ответить
Брєд обирати блазня у президенти під час війни
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13.06.2022 11:14 Ответить
Макрон Шольц та Драгі допоможуть...а Байден ні...долари скінчилися...63 ярди дав УКРАЇНІ з початку війни...
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13.06.2022 10:21 Ответить
Є одна цитата, яку приписують Черчиллю. Він не він...? Але за духом це висловлювання у його стилі.
"Нації, які здаються на милість переможця, керуючись критерієм про збереження життя своїх найкращих синів, зникають. Ті, хто починає битися з ворогом, зберігаються".
Все точно і приклад 39-40-х років це підтверджує. Крихітка Фінляндія не побоялася величезного радянського монстра і тому тепер вона найкраща для життя країна Європи.
Прибалтика здалася без бою, 50 років перебувала під окупацією і досі, вже 30 років, не може прийти до тями. А якби окупація тривала не 50, а 100 років, то їх, латишів, литовців та естонців, просто не стало б.
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13.06.2022 10:25 Ответить
100%
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13.06.2022 10:31 Ответить
FIN bilis potomu shto im gitler obeshal dopomogu......nas( ee;lv;lt) prosto kinuli na razterzanie....esli by mi sopratevlalis - nas by ne to shto 50 rokiv - a 1945tom nebylo by uzhe.
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13.06.2022 10:40 Ответить
Это именно то, о чем я и написал.
Прибалты драться не стали и на 50 лет превратились в ЛаССР, ЛССР и ЭССР.
Финны не побоялись противостоять монстру, много своих сыновей потеряли, лишились части территории, но все же остались свободной и независимой Финляндией и в ФССР не превратились. Хотя в обозе Красной Армии уже ехали и полностью сформированные Верховный Совет и правительство ФССР и даже верного холуя-коммуниста Отто Куусинена нашли на должность Президента ФССР.
Но не срослось и 16-й советской республики мир так и не увидел.
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13.06.2022 11:21 Ответить
А какой ******* , слил Мрию????? ,вот сейчас бы и пригодилась бы
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13.06.2022 10:41 Ответить
Роками... Цікаво, ми тримаємось та даємо тирки рашці вже більше 3-х місяців.
А хто з них- протримався б довше?
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13.06.2022 10:51 Ответить
Ничего , после осени , когда ******* , осеннюю посевную , почувствует весь Мир , в том числе и жирные Западные клопы Китаю ,сейчас выгоднее всего, с одной стороны, они скупают зерновые , и создают в себя огромные запасы , с другой подписывают расию оружие ,через Северную Корею . Во как надо
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13.06.2022 10:52 Ответить
Подпитывают
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13.06.2022 10:54 Ответить
Учитывая потери все это действительно начинает смахивать на "до последнего украинца". Хотя какой тут выбор.
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13.06.2022 11:01 Ответить
 
 