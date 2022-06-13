Война может длиться годами: Латвия призвала поставлять Украине оружие "столько, сколько потребуется"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российско-украинская война может затянуться на месяцы и даже годы. Западные страны должны поставлять в Украину оружие для полной победы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в интервью The Telegraph.
Латвийский министр уверен, что Запад должен поставить себя на "военные рельсы", чтобы поставлять оружие в Украину "столько, сколько потребуется" для победы. По его словам, война в Украине может затянуться на месяцы и даже годы, поэтому европейским странам необходимо проявить стратегическую устойчивость.
"Я думаю, что мы приходим к некоторому пониманию того, что нашей военной промышленности необходимо наращивать производство. К сожалению, нравится нам это или нет, но через Россию мы снова оказались в ситуации, когда военная оборона является приоритетом для Европы и НАТО", - отметил Ринкевичс.
Также он призвал увеличить поставки современного оружия в Украину.
Пожалуйста, подождите...
Місто мучеників: хронологія боїв у Маріуполі та на Азовсталі
Місто мучеників - саме так Маріуполь назвав Папа Римський. Від початку повномасштабної війни Росії проти України воно залишається найгарячішою точкою.
Російські окупанти заблокували Маріуполь ще на початку березня. За цей час вони майже зрівняли його із землею, знищивши близько 95-98% усіх будівель.
За час блокади міста від рук російських окупантів загинуло понад 20 тис. жителів. Це вдвічі більше, ніж за два роки окупації під час Другої світової війни. Ще понад 40 тис. людей примусово вивезли до Росії або до так званої ДНР.
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20220517-misto-muchenykiv-hronologiya-boyiv-u-mariupoli-ta-na-azovstali/
13.06.2022 02:10
https://youtu.be/cR2u5Jf7skU
13.06.2022 02:49
ГДЕ .блд, ООН ???
Дограються німці.Карма така штука,догонить і дасть по голові.Догралися з Гітлером,дограються і з пуйлом.
Є лише Британія,що не в ЄС,і Польща,яка може послати тих плаксивих "лідерів".Але це ж бізнес,гроші,яких в нас нема,виробничі потужності,сировина,зарплати робітникам.Тяжко,але можна щось придумати.Та хто цим буде у нас займатися?Єрмак(прости Господи),чи зелена спірохета Арахамія?
"Нації, які здаються на милість переможця, керуючись критерієм про збереження життя своїх найкращих синів, зникають. Ті, хто починає битися з ворогом, зберігаються".
Все точно і приклад 39-40-х років це підтверджує. Крихітка Фінляндія не побоялася величезного радянського монстра і тому тепер вона найкраща для життя країна Європи.
Прибалтика здалася без бою, 50 років перебувала під окупацією і досі, вже 30 років, не може прийти до тями. А якби окупація тривала не 50, а 100 років, то їх, латишів, литовців та естонців, просто не стало б.
Прибалты драться не стали и на 50 лет превратились в ЛаССР, ЛССР и ЭССР.
Финны не побоялись противостоять монстру, много своих сыновей потеряли, лишились части территории, но все же остались свободной и независимой Финляндией и в ФССР не превратились. Хотя в обозе Красной Армии уже ехали и полностью сформированные Верховный Совет и правительство ФССР и даже верного холуя-коммуниста Отто Куусинена нашли на должность Президента ФССР.
Но не срослось и 16-й советской республики мир так и не увидел.
А хто з них- протримався б довше?