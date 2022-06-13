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Драги, Шольц и Макрон планируют совместный визит в Киев 16 июня, - La Stampa

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

макрон,шольц

Премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон планируют совершить совместный визит в Киев 16 июня.

Об этом сообщила итальянская газета La Stampa, передает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Шольц намерен в июне посетить Украину вместе с Макроном и Драги, - Bild
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Топ комментарии
+35
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13.06.2022 10:04
+29
Трійка лизунів бункєрного ушльопка...
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13.06.2022 10:06
+28
Якщо, не дай Боже, мова зайде про якийсь там територіальні поступки агресору, то пропоную поступитися Баварією, Провансом, та Сицилією.
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13.06.2022 10:11
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Проститутки в обозе Красной Армии
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13.06.2022 10:04 Ответить
Насувається Мінськ-3,питання-Чи здасть зелена пліснява Україну!!))
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13.06.2022 10:23 Ответить
"посредники"
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13.06.2022 11:56 Ответить
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13.06.2022 10:04 Ответить
До речі, Макрон надав нам САУ Цезар, а ганс мішок обіцянок.
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13.06.2022 10:07 Ответить
"драгировать" - делать видимость участия при абсолютной ненужности..
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13.06.2022 10:10 Ответить

Только было бы уместнее "влкючать дурака шольца".
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13.06.2022 11:00 Ответить
Включать Зелю - нагло врать
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13.06.2022 11:31 Ответить
Цинічно і нахабно брехати !!!))
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13.06.2022 11:33 Ответить
Ласкаво просимо до України.
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13.06.2022 10:05 Ответить
Трійка лизунів бункєрного ушльопка...
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13.06.2022 10:06 Ответить
особенно Драги -19 мая премьер-министр Италии Марио Драги призвал срочно прекратить огонь в Украине и посадить Россию за стол переговоров
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13.06.2022 10:06 Ответить
...поступила рацпропозиція від сторожа зоопарку переконати тигра не жерти м"ясо ))))
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13.06.2022 10:15 Ответить
rebjata....tolko nehamite . poslatj NA*** mozna i nuzhna esli cho.....tolko bez bykovanija - krasivo
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13.06.2022 10:06 Ответить
А чего це европейці боятся ударів України по рашке у відповідь . Может так до рашки дійдешвідче , ЩО НЕХЕР ЛІЗТИ КУДИ НЕ ТРЕБА
Ніхто вже не просить европейців це робити
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13.06.2022 10:06 Ответить
У великобудівника не вистачить памперсів для відповіді.
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13.06.2022 10:09 Ответить
А чего це европейці боятся....bojatsa shto besheny karlik mozhe sarvatsa i "kinutj shto nibudj" na Kiev....oni javno predstavljajut posledstvija....a vy?
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13.06.2022 10:15 Ответить
Сподіваюсь, під час зустрічі мова буде йти про збільшення постачання зброї Україні та збільшення тиску на росію.
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13.06.2022 10:06 Ответить
Сотні одиниць важкої зброї з кожного, якщо ні-копняком під зад.
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13.06.2022 10:28 Ответить
вряд ли, они бы тогда не ехали втроем. В Ес появляются новые союзники *****
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13.06.2022 10:29 Ответить
Вернее сказать - не появляются, а остаются ими.
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13.06.2022 11:02 Ответить
Косметологи-сберечь лицо Путина
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13.06.2022 10:07 Ответить
Тільки не везіть їх в Бучу, а одразу в Сіверодонецьк. І боневтіх нехай їх гідом буде, а дєрмак водієм і їдуть вони на бентлі.
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13.06.2022 10:07 Ответить
Будуть втрьох укатувати Зелю на Мінськ-3...
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13.06.2022 10:08 Ответить
Без Орбана -це несерйозно ))))
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13.06.2022 10:13 Ответить
Продажні лідери об'єднуються щоб дожати Зеленського.
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13.06.2022 10:08 Ответить
Зе не зможе підписати капітуляцію, навіть при великому бажанні...

Україна просто пошле його нах, він це розуміє...
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13.06.2022 10:12 Ответить
Запропонують блазню поступитися пуйлу, зелебобіки будуть не проти
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13.06.2022 10:08 Ответить
Єврослизняки їдуть просувать хотєлкі ху@ла
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13.06.2022 10:09 Ответить
З приводу нациків і фашистоф((: Німеччина, Італія, частина Франції - союзники за часів Другої світової війни. Тепер керівники цих країн приїхали до Києва уламувати Зеленського "не принижувати росію". Ось вам повторення старої історії!
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13.06.2022 10:11 Ответить
Якщо, не дай Боже, мова зайде про якийсь там територіальні поступки агресору, то пропоную поступитися Баварією, Провансом, та Сицилією.
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13.06.2022 10:11 Ответить
Дуда або Джонсон не хочуть також 16-о приїхати? Треба стулити пельки цим трьом імпотентам, поки вони будуть мир нав'язувати...
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13.06.2022 10:12 Ответить
поговорити можна...
А заодно спитати Шольца про листопад якого року йдеться щодо обіцяних поставок важкого озброєння... )))))
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13.06.2022 10:16 Ответить
Вся ця шобла прокацапських слимаків і одного нігтя Бориса Джонсона не варті. Будуть по завданню кремлівського куратора вмовляти нашого дурня злитися під якусь чергову "формулу штангенциркуля"
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13.06.2022 10:15 Ответить
Три продажных шлюхи!
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13.06.2022 10:17 Ответить
БЕЗ ТЯЖЕЛОЙ ТЕХНИКИ ПУСТЬ НЕ ПРИЕЗЖАЮТ. КАКИЕ ЖЕ ОНИ РАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ, КОГДА ТУТ ЛЮДЕЙ ФАШИСТЫ УБИВАЮТ.
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13.06.2022 10:18 Ответить
ТРІЙКА ЗРАДНИКІВ!!!
Від них нічого доброго чекати НЕ СТОЇТЬ!
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13.06.2022 10:19 Ответить
Бесполезный визит, капитуляции не будет.
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13.06.2022 10:19 Ответить
Вал Мишель
@VALMICHEL7
·
12 ч
Трио, выступающее бэк-вокалом Путина, приедет в Киев уговаривать Зеленского сдать территории в обмен на статус кандидата в ЕС. Не члена, а кандидата. У Турции этот статус уже 23 года.
Шлюхи должны быть посланы вслед за русским кораблем. *****. Жрите путинское мердр и шайсе сами.
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13.06.2022 10:20 Ответить
шо ж ті повії путіна зассикунярили взяти Джонсона?? гімно кончене, ***....
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13.06.2022 10:21 Ответить
Будуть вмовляти Украіну на капітуляцію!!!Просто перестать стрелять!!!Гниди!!!Болт вам з лівою різьбою!!!
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13.06.2022 10:23 Ответить
Едут втроем, потому что "Гуртом i батька легше бити". Ответ должен быть только один: "Держите меня семеро, троим - не удержать".
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13.06.2022 10:24 Ответить
Будут пытаться склонить Украину к минску -3???? Настораживает ансамблевость данных персонажей в лобировании интересов ху@"кина.Как говорится -деньги не пахнут..Думаю не стоит их возить в Бучу..Везите сразу ****** к ******..Сильная Украина им не нужна.Расстрогать их показом зверств вряд ли удасться....Они любят и ценят только звон монеты.
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13.06.2022 10:24 Ответить
хранітєлі ліца ***** приїдуть вмовляти Україну здатися.
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13.06.2022 10:25 Ответить
Трнба законтрити цю шоблк, виставляємо Пороха, Бориса і Дуду
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13.06.2022 10:25 Ответить
Черговий план Саркозі?
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13.06.2022 10:26 Ответить
Плани Саркозі теж були планами Путлера.
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13.06.2022 10:38 Ответить
Тим більше - ніяких поступок. Вони приїдуть умовляти та тиснути.
Типу без нашої зброї Ви програєте. А серйозної зброї - ми Вам не дамо...
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13.06.2022 10:45 Ответить
Как же они зайпали, эти ездуны. Вот чтобы вы знали, все кто едут в Украину, обязательно едут и в Молдову. И те кто боится доехать до Украины, тоже едет к нам. Макрон вроде завтра-послезавтра приезжает. У нас развал, инфляция под 30 процентов. 2 млн населения и фиг территории. И каждый день какая то ***** приезжает попиариться на украинской трагедии. Каждый день бешеные бюджетные траты - усиленная охрана аэропорта, конвои, перекрытые улицы, полиция на ногах, торжественные обеды и новые обещания. "Мы с вами, мы ценим ваши усилия, мы благодарны за вашу помощь беженцам, мы заявляем что у вас блестящие европейские перспективы" и т.д. и т.п.
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13.06.2022 10:30 Ответить
ООН удовлетворить просьбу Эрдогана...теперь уже не Турция...а Тюркэ...Кемаль Ататюрк улыбается...и с тоже...
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13.06.2022 10:32 Ответить
Верховоди т.зв. "старої Європи" пред'являють Україні ультиматум: статус кандидата в обмін на перемир'я і злив захоплених рашою територій.
Це буде зрада!
Українське суспільство мусить докласти всіх сил, щоб цього не допустити!
Влада має зайняти єдину позицію:
1. Соборність -- боротьба до повної деокупації.
2. Зарно в обмін на танки. Сотні танків для перемоги.
3. Не треба чіплятися за статус. Відмова капітуляниів надати його Україні стане їхньою власною моральною поразкою.
Слава Україні!
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13.06.2022 10:33 Ответить
Шольца принимать только вместе с давно обещанной бронетехникой, по другому пусть сидит дома.
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13.06.2022 10:35 Ответить
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13.06.2022 10:40 Ответить
Зеля їх дуже просив бо тоді буде причина зливати Україну - скаже, що сильно на нього тиснули. А так зненацька лише на підставі наказу Путлера незручно.
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13.06.2022 10:36 Ответить
Фура гнилих помідорів їх вже чекає.
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13.06.2022 10:37 Ответить
""
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13.06.2022 10:39 Ответить
Ніф-ніф, Наф-наф та Нуф-нуф !
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13.06.2022 11:23 Ответить
А тут їх зустріне наш Пох-пох...
""
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13.06.2022 13:01 Ответить
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13.06.2022 10:40 Ответить
Присоединяюсь к коментатору выше, который просил не хамить. Украинцы всё таки не шпана из подворотни. Можно указать "телефонисткам", где они не правы и почему. Только без наездов.
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13.06.2022 10:42 Ответить
Три европейские курвы-путаны, возомнившие себя большими решалами, едут попробовать договорняк продавить. Сразу втроем летят. Затевается нехилый такой демарш с их стороны. Они очень обеспокоенны. Чхать они хотели на африканские страны и приближающийся там голод. Что для них имеет значение - давление деловых кругов этих стран, десятилетиями пилившие бабло с кремлевской мафией. Чуют, падлы, что лавочка прикрылась надолго. А так хочется чтоб дольче вита и дальше продолжалась. Интересно даст ли себя Янелох прогнуть или все таки он сохранил хоть какое то самоуважение.
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13.06.2022 10:46 Ответить
Цікаво яку зраду вони нам готують…
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13.06.2022 11:11 Ответить
приїдуть мабуть просити про капітуляцію бо їм треба лобизатись з ****** і далі за газ

повинні бути послані нах
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13.06.2022 11:15 Ответить
То Зеля їх просить наполягати на капітуляціі України.
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13.06.2022 11:25 Ответить
Тююю, а Орбана забули?!!! Буде тоді повний "комплект" "нічної вази".
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13.06.2022 11:27 Ответить
Ще Ердоган є
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13.06.2022 11:34 Ответить
Три дебіла знову будуть нас вмовляти здати рашистам Південь та Донбас, бо "расія - вєлікая, с нєй ніззя ваєвать". А друга причина буде що негри подохнуть з голоду через те, що ми, бачте, не хочемо поступитися всього лише п'ятою частиною своїх територій щоб можна було вивезти зерно в Африку. Послати нах за руским кораблем цих трьох поросят! Ніякої зброї вони все одно більше не дадуть. А якщо неграм так потрібне наше зерно то нехай сюди їдуть та допомагають воювати. А як ні то нехай самі вчаться щось вирощувати, а не лише скиглити.
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13.06.2022 11:32 Ответить
Вони не скиглять, а буде здихати з голоду, і чекати поки кокос з пальми на голову не впаде!
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13.06.2022 16:18 Ответить
Хранітелі ліца путіна.
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13.06.2022 11:36 Ответить
Секта свидетелей лица путина
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13.06.2022 11:38 Ответить
На хер такі гості не здалися...три тварюки які сраку лижуть підорасії... В себе порядок наведіть. Італія брудна як мусорка, тому там під час ковиду там багато людей померло. Франція сама по собі вонюча, від тої великої кількості чорношкірих, в Німеччині самі підори усюди, принаймі більшість ....То пішли вони на хер подалі від неньки України. Хвалити бога що Польща Англія та США з нами. Слава Україні та Польщі та Англії та США !!! Смерть москві та москалям !!!
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13.06.2022 11:41 Ответить
В кастрата втікшого в Польщу думку не питали
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13.06.2022 12:52 Ответить
"Миротворці " без військового контингенту їдуть? Чи ***** їм доручив дожати зрадника ?
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13.06.2022 11:43 Ответить
Будуть вмовляти Зеленського зберегти лице Путіну, та погодитись на втрату частки території України. Замість преспектива вступу до ЕС та гроші на відновлення зруйнованих міст і економіки країни. Маю надію, що Зеленський не втратив яйця, та витримає тиск.

Гадаю будуть і шантажувати тим, що Україна зараз дуже залежна від фінансовиї підтримки країн Заходу.
Трохи все це нервує.
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13.06.2022 11:45 Ответить
Якщо будуть пропонувати щось типу мінск-3, треба слати їх курсом відомого корабля
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13.06.2022 11:47 Ответить
макаронник, кислокапустник и говноступ планируют посетить... а не лучше ли не тратить на этих говнюков времени и работать с теми, кто реально помогает - США, Великобритания, Канада и Австралия...
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13.06.2022 11:50 Ответить
бойтесь данайцев, дары приносящих...
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13.06.2022 11:53 Ответить
Мабуть привезуть танки та САУ та винищувачі, кожен по сотні я так думаю)
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13.06.2022 12:15 Ответить
Пулерівські запроданці їдуть в Україну просувати план кремлівського головоріза.
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13.06.2022 12:35 Ответить
Треба пообіцЯти їм, що ми приймемо їх у свій новий воєнний блок, як що будут себе добре поводити та навчаться воювати, як українці. А тепер кроком руш за кацапським кораблем!
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13.06.2022 12:35 Ответить
 
 