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Драги, Шольц и Макрон планируют совместный визит в Киев 16 июня, - La Stampa
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон планируют совершить совместный визит в Киев 16 июня.
Об этом сообщила итальянская газета La Stampa, передает Цензор.НЕТ.
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+35 Олександр Дніпро
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+28 Александр Юр
показать весь комментарий13.06.2022 10:11
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Пожалуйста, подождите...
Только было бы уместнее "влкючать
дуракашольца".
Ніхто вже не просить европейців це робити
Україна просто пошле його нах, він це розуміє...
А заодно спитати Шольца про листопад якого року йдеться щодо обіцяних поставок важкого озброєння... )))))
Від них нічого доброго чекати НЕ СТОЇТЬ!
@VALMICHEL7
·
12 ч
Трио, выступающее бэк-вокалом Путина, приедет в Киев уговаривать Зеленского сдать территории в обмен на статус кандидата в ЕС. Не члена, а кандидата. У Турции этот статус уже 23 года.
Шлюхи должны быть посланы вслед за русским кораблем. *****. Жрите путинское мердр и шайсе сами.
Типу без нашої зброї Ви програєте. А серйозної зброї - ми Вам не дамо...
Це буде зрада!
Українське суспільство мусить докласти всіх сил, щоб цього не допустити!
Влада має зайняти єдину позицію:
1. Соборність -- боротьба до повної деокупації.
2. Зарно в обмін на танки. Сотні танків для перемоги.
3. Не треба чіплятися за статус. Відмова капітуляниів надати його Україні стане їхньою власною моральною поразкою.
Слава Україні!
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повинні бути послані нах
Гадаю будуть і шантажувати тим, що Україна зараз дуже залежна від фінансовиї підтримки країн Заходу.
Трохи все це нервує.