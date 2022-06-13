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Рашисты в Мариуполе с 1 июля будут выдавать "гуманитарку" только нетрудоспособным лицам, - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

Российские оккупанты предупреждают, что с 1 июля вся "гуманитарная помощь" теперь будет казаться лишь нетрудоспособной.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупационные власти официально предупредили, что с первого июля вся гуманитарка теперь лишь фактически нетрудоспособным. Все остальные - выживайте как хотите. Все разрушенное жилье планируют снести до первого сентября. Строительство первого общежития "живого щита" закончится не раньше середины июля на 2 тыс. человек . Все остальные - выживайте как хотите", - объяснил он.

"Никаких компенсаций за разрушенное жилье, никакого восстановления поврежденного. Лишь снос и частичная помощь стройматериалами. Шаг за шагом россия и оккупационные власти начинают озвучивать настоящие планы в Мариуполе. Горожане никому не нужны, им отведена функция современных рабов и живого щита .

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Рашисты в Мариуполе с 1 июля будут выдавать гуманитарку только нетрудоспособным лицам, - Андрющенко 01
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Який гуманізм! Ужосс.
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13.06.2022 10:13 Ответить
всі працездатні мужчини -беріть зброю -і САМІ відбирайте їжу в окупантів. Стріляючи в спину і зненацька...

А ВИ ЯК ДУМАЛИ ?
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13.06.2022 10:19 Ответить
Самодельный (Кастомный) Глушитель для АКМ 7.62х39
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13.06.2022 10:21 Ответить
Це вони разворовивают українськи супермаркети і видають гуманітарну ?

ТАК І ПИШИТЬ - видают українські воровані продукти. Невже неясно , шо ніхто нічого с раши не везе ? ПИШИТЬ правду
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13.06.2022 10:20 Ответить
Що і вимагалося довести - Кремлю не потрібні місцеві люди - їм потрібна територія, яку вони "зачищають " для майбутніх переселенців зі сходу (з Сибіру) - бо китайці підганяють
Боже ! Дай бог дожить до того часу, коли з Сибіру в європейську частину Росії потягнуться біженці і випливуть "секретні угоди", підписані Кремлем стосовно здачі земель Сибіру китайцям (як спливли протоколи пакту Ріббентропа-Молотова) Ох тоді я позловтішаюся над патріотами "Вяликай Рассии"!!!
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13.06.2022 10:21 Ответить
мда.а остальные берите метлу лопаты в зубы и чистите где мы насрали за доширак в лучшем случае
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13.06.2022 10:22 Ответить
Так а че ж с 1 июля, если написано - с 1 ИЮНЯ
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13.06.2022 10:24 Ответить
Хехе, я особисто знаю де Білов, котрі з Німеччини повертаються у Маріуполь. Попутний буй у спину
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13.06.2022 10:28 Ответить
Московитська орда перетворила ціле місто у один великий Бухгенвальдт
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13.06.2022 10:32 Ответить
Місцеві вимруть - завезуть своїх. Так було завжди.
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13.06.2022 10:38 Ответить
а ведь на рускагая языге все наканец та можно и зажить до этого при бендерах все было плохо
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13.06.2022 11:44 Ответить
 
 