Рашисты в Мариуполе с 1 июля будут выдавать "гуманитарку" только нетрудоспособным лицам, - Андрющенко
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Российские оккупанты предупреждают, что с 1 июля вся "гуманитарная помощь" теперь будет казаться лишь нетрудоспособной.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупационные власти официально предупредили, что с первого июля вся гуманитарка теперь лишь фактически нетрудоспособным. Все остальные - выживайте как хотите. Все разрушенное жилье планируют снести до первого сентября. Строительство первого общежития "живого щита" закончится не раньше середины июля на 2 тыс. человек . Все остальные - выживайте как хотите", - объяснил он.
"Никаких компенсаций за разрушенное жилье, никакого восстановления поврежденного. Лишь снос и частичная помощь стройматериалами. Шаг за шагом россия и оккупационные власти начинают озвучивать настоящие планы в Мариуполе. Горожане никому не нужны, им отведена функция современных рабов и живого щита .
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А ВИ ЯК ДУМАЛИ ?
ТАК І ПИШИТЬ - видают українські воровані продукти. Невже неясно , шо ніхто нічого с раши не везе ? ПИШИТЬ правду
Боже ! Дай бог дожить до того часу, коли з Сибіру в європейську частину Росії потягнуться біженці і випливуть "секретні угоди", підписані Кремлем стосовно здачі земель Сибіру китайцям (як спливли протоколи пакту Ріббентропа-Молотова) Ох тоді я позловтішаюся над патріотами "Вяликай Рассии"!!!