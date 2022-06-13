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война (46566) МАГАТЭ (256) Запорожская АЭС (540) ЗАЭС (28)

Несмотря на возобновление связи с ЗАЭС в МАГАТЭ настаивают на скорейшем визите на станцию для проверки ядерных материалов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

заес

Восстановление после двухнедельного перерыва удаленной передачи жизненно важных данных о гарантиях с оккупированной ЗАЭС является важным и положительным шагом, но скорый визит специалистов МАГАТЭ на станцию все равно необходим.

Об этом говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в воскресенье, передает Цензор.НЕТ.

"Гендиректор отметил восстановление передачи данных как важный и положительный шаг. В то же время он подчеркнул, что инспекторы МАГАТЭ должны как можно скорее отправиться на объект для проведения основных мер по проверке ядерных материалов, которые невозможно осуществить дистанционно", - говорится в заявлении организации.

По словам Гросси, изображения, записанные камерами наблюдения МАГАТЭ в период прекращения передачи данных, сейчас загружаются для просмотра инспекторами агентства, чтобы подтвердить, что преемственность данных не была потеряна.

"Интервал проведения инвентаризационных проверок на АЭС не может превышать установленную продолжительность. Это особенно критично на двух блоках ЗАЭС.

Физическая проверка находящегося в них ядерного материала является предварительным условием гарантий перед их повторным запуском", - говорится в заявлении МАГАТЭ.

"Если я не смогу направить инспекторов для проведения необходимой верификации на ЗАЭС, выполнение мер в Украине будет скомпрометировано", - резюмировал Гросси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты активно готовят визит гендиректора МАГАТЭ Гросси на Запорожскую АЭС, - Энергоатом
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Топ комментарии
+8
Французское руководство МАГАТЭ прекрасно знает, что любой визит на захваченную эрефией ЗАЭС - признание оккупации.
Нам только остаётся внимательно следить за руками французов и офиса ермака.
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13.06.2022 10:42
+5
Що це за візити до терористів?😧
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13.06.2022 10:26
+4
При відступі рашисти влаштують там катастрофу.
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13.06.2022 10:27
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Що це за візити до терористів?😧
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13.06.2022 10:26 Ответить
хло теребить
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13.06.2022 10:35 Ответить
При відступі рашисти влаштують там катастрофу.
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13.06.2022 10:27 Ответить
100%. gadjitj eto v ihnem stile. daze udiviteljno shto v chernobyle vse tiho oboshlos....neuspeli navernoe-nado bylo bystro drapatj.
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13.06.2022 10:30 Ответить
Не потрібно випускати,це перше. Й потрібен план
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13.06.2022 10:33 Ответить
bred. eto mesto nuzhno DEokupirovatj kak mozhno skoree - vot pustj MAGATE dopomogut . krapka.
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13.06.2022 10:28 Ответить
Наполягатимуть в себе в офісі. Коли Україна накаже тоді й їхатимуть!!! Наполягають....,повелителі Всесвіту...
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13.06.2022 10:32 Ответить
Французское руководство МАГАТЭ прекрасно знает, что любой визит на захваченную эрефией ЗАЭС - признание оккупации.
Нам только остаётся внимательно следить за руками французов и офиса ермака.
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13.06.2022 10:42 Ответить
na skolka ja ponemaju - tuda oni mogut popastj tolko iz UA....mesto okruzheno ZSU...
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13.06.2022 10:49 Ответить
Мабуть атомну бомбу будуть шукати по замовленню *****.
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13.06.2022 10:54 Ответить
А хото там завідує МАГАТЕ? КАЦАПИ?
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13.06.2022 12:01 Ответить
 
 