Назначение главы САП можно было разблокировать уже сегодня, но в Офисе Генпрокурора до сих пор затягивают процесс, - Шабунин

Утверждение результатов конкурса на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры продолжают затягивать.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦБК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Уже сегодня 5-минутным заседанием комиссии можно было бы разблокировать процесс назначения руководителя САП. Тем самым забрать последние аргументы у скептиков относительно готовности Украины к кандидатству в ЕС. Часть комиссии из 3 международных экспертов и 2 украинцев в очередной раз требует собрать заседание сегодня в 18.00", – отметил он.

По его словам, публикация о заседании должна была быть опубликована за 24 часа до его начала, то есть еще вчера. Его там до сих пор нет, хотя инициативу Офис Генпрокурора проинформировали еще с 9 июня.

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"Напомню, что до войны глава комиссии и ее ручная часть оправдывали отсутствие утверждения результатов конкурса (который завершился еще в декабре прошлого года) 2 причинами:

- надуманная специальная проверка: глава комиссии пожелала, чтобы кандидаты прошли ее повторно (на самом деле, повторно тоже совершенно незаконно);

- решение ОАСК, еще в процессе подготовки апелляционных жалоб;

Ни первой, ни второй по надуманным причинам сегодня просто не существует", - пояснил Шабунин.

Также, продолжил глава ЦПК, в условиях военного положения спецпроверки не проводятся вообще. Спецпроверки будут проводить их потом - в течение 3 месяцев после прекращения военного положения.

"О решении ОАСК: сама глава комиссии опубликовала постановление об открытии производства по жалобам комиссии. А это наоборот является свидетельством того, что незаконное решение ОАСК не вступило в силу, потому что было обжаловано, и суд принял жалобы к рассмотрению. ... Объявления на сайте ОГП не имеет как раз потому, что даже надуманные причины "закончились". Насколько дорого такое "молчание" обойдется стране, увидим уже совсем скоро. Мы в ЦПК активно требуем и делаем все для продвижения предоставления статуса кандидата Украине без всяких условий", - подытожил он.