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Оккупанты похитили с территории Запорожского железорудного комбината 54 грузовых вагона с рудой

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вагон,укрзалізниця

В Запорожской области с территории ЧАО "Запорожский железорудный комбинат" российские захватчики угнали 54 грузовых вагона с рудой.

Об этом в Facebook сообщают Силы обороны Запорожского края, передает Цензор.НЕТ.

"В поселке Малая Белозвезда Васильевского района с территории железорудного комбината дикари из России украли 54 грузовых вагона с алгомерационной рудой, общим весом 3240 тонн", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что рашисты завладели грузовым автомобилем "Камаз".

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Топ комментарии
+16
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13.06.2022 10:53
+6
асвабадители... одним словом !
асвабаждают от всего что попадается на глаза (и даже вагонными нормами освобождают....твари)
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13.06.2022 10:52
+6
Зелений зрадник здав, ось і крадуть.
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13.06.2022 11:05
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Там проходной двор??
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13.06.2022 10:47 Ответить
Там оккупация ...
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13.06.2022 10:48 Ответить
асвабадители... одним словом !
асвабаждают от всего что попадается на глаза (и даже вагонными нормами освобождают....твари)
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13.06.2022 10:52 Ответить
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13.06.2022 10:53 Ответить
Це Однокласники?
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13.06.2022 10:57 Ответить
поки не буде деокупований Крим ніякої води в Крим не буде окупант повинен забезпечувати те що вони тимчасово пустили то тимчасово звільнемо і закриемо кран знову
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13.06.2022 10:57 Ответить
вода вже є.. при чому безкоштовна!!! (бо підірвана дамба і ллється дніпрова водичка в безмерній кількості!!! ) ха це "тимчасове" стільки води протече...
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13.06.2022 11:47 Ответить
Вася! Там вода сама тече лише трохи далі Джанкоя А далі - каскад насосних станцій А вони "розкурочені"! Т й облицювання бетонне з каналу покрали! Так що та вода "йде в нікуди"! Всмоктується в грунт
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13.06.2022 12:19 Ответить
Почему руду не вывезли ???? Знову прое....ли ????
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13.06.2022 10:55 Ответить
ого, это вам не носки и собачьи будки, это серьезно...
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13.06.2022 10:56 Ответить
Это уже не простые орки, а орчища в креслах поближе к Кремлю. На танке много руды не утащишь. И простой орк с интелектом пропитым ещё его прадедами и так не знает что с ней делать.

В Германии позле победы над гитлеровцами в 1945 простые советские солдаты тащили наручные часы у прохожих и изнасиловали местных женщин. В это время советские генералы везли себе дома мебель немцев целыми вагонами. Можно провести паралель.
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13.06.2022 11:58 Ответить
Викрали вагони заповнені рудою, все було готово.
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13.06.2022 11:00 Ответить
Зелений зрадник здав, ось і крадуть.
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13.06.2022 11:05 Ответить
зільониє рукавадітєлі....це вам не хер собачий...
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13.06.2022 11:11 Ответить
Вони вже "перекрасились" та почали працювати по новому. А це для ЗМІ ,у нас вкрали, щоб майно та рахунки не арештували в Україні за співпрацю з окупантами.
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13.06.2022 11:56 Ответить
ДЕДЫ ВОРОВАЛИ
скажут потоики
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13.06.2022 11:50 Ответить
Скажут потомки
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13.06.2022 12:09 Ответить
Сегодня смотрю Ютуб, а там как Пилип з конопель вилазит

БАЛИЦКИЙ
и поздравляет украинцев с Днем России, а также с тем, что скоро мы (Украина) вольемся в семью братских народов.

И все это, естественно, на фоне расейского флага

СБУ, ау!!!
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13.06.2022 12:15 Ответить
Пардон, сбрехал - на фоне портрета Путина.
Включаете ролик РБ (Реальная Беларусь) и любуетесь Балицким
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13.06.2022 12:33 Ответить
всі факти доводити європі,
хто там сумнівається в конфіскації
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13.06.2022 14:05 Ответить
Чому залишили?Чому не підірвали?
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13.06.2022 14:34 Ответить
 
 