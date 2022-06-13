Оккупанты похитили с территории Запорожского железорудного комбината 54 грузовых вагона с рудой
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Запорожской области с территории ЧАО "Запорожский железорудный комбинат" российские захватчики угнали 54 грузовых вагона с рудой.
Об этом в Facebook сообщают Силы обороны Запорожского края, передает Цензор.НЕТ.
"В поселке Малая Белозвезда Васильевского района с территории железорудного комбината дикари из России украли 54 грузовых вагона с алгомерационной рудой, общим весом 3240 тонн", - говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается, что рашисты завладели грузовым автомобилем "Камаз".
Топ комментарии
+16 Andrew_UA_Kyiv
показать весь комментарий13.06.2022 10:53
+6 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий13.06.2022 10:52
+6 5 копійок
показать весь комментарий13.06.2022 11:05
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
асвабаждают от всего что попадается на глаза (и даже вагонными нормами освобождают....твари)
В Германии позле победы над гитлеровцами в 1945 простые советские солдаты тащили наручные часы у прохожих и изнасиловали местных женщин. В это время советские генералы везли себе дома мебель немцев целыми вагонами. Можно провести паралель.
скажут потоики
БАЛИЦКИЙ
и поздравляет украинцев с Днем России, а также с тем, что скоро мы (Украина) вольемся в семью братских народов.
И все это, естественно, на фоне расейского флага
СБУ, ау!!!
Включаете ролик РБ (Реальная Беларусь) и любуетесь Балицким
хто там сумнівається в конфіскації