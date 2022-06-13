Риск применения ядерного оружия в мире достиг наивысшего уровня со времен холодной войны, - SIPRI
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На сегодняшний день риск применения ядерного оружия в мире достиг наивысшего уровня со времен холодной войны.
Такие данные обнародовал Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в ежегодном "оружейном" строительстве, передает Цензор.НЕТ.
По оценке SIPRI, все государства "ядерного клуба" – Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР – намерены увеличить число боеголовок в ближайшие годы и проводят модернизацию ядерных арсеналов.
"Несмотря на то, что в прошлом году были достигнуты значительные успехи как в области контроля над ядерными вооружениями, так и в области ядерного разоружения, риск применения ядерного оружия сейчас кажется выше, чем когда-либо со времен холодной войны", - отметил в докладе SIPRI директор Института Дэна Смита.
Директор программы SIPRI по изучению оружия массового поражения Уилфред Ван заявил, что все ядерные государства мира наращивают или обновляют свои арсеналы.
"Большинство стран отводит все большее место ядерной риторике и той роли, которую ядерное оружие играет в их военных стратегиях. И это очень тревожная тенденция", - отметил он.
По словам эксперта SIPRI Ханса Кристенсена, "есть явные признаки" того, что продолжавшийся со времен окончания холодной войны процесс сокращения ядерных вооружений завершен.
По состоянию на январь 2022 лидерами по количеству развернутых ядерных боеголовок были:
- США – 1744 (вместе с запасом-3708);
- Россия - 1588 (4477);
- Франция – 280 (290);
- Великобритания (в 2021 году страна отказалась от публикации данных по ядерным боеголовкам) – 120 (180).
- Ядерным запасом владеет также Пакистан – 165 боеголовок, Индия – 160, Израиль – 90 и КНДР – 20.
Пожалуйста, подождите...
вони свою ядерну бомбу вже отримали.
так само як Попасна, Сєвєродонецьк та попереду ще багато інших міст
поэтому - нет.
во время холодной войны миром руководили деды, которые участвовали во второй мировой, помнили, что это такое, и третью мировую начинать не спешили.
а сейчас к власти пришли уроды, готовые к тому, что "как мученики, попасть в рай," если враги "просто сдохнут".
Україна не ущімляла рузкій ізик, але пуйло воює "із-за ізика"
Україна не нападала на рашку, не є нацистською державою т.ін, але пуйло воює "із-за" усього цього.
Тож пуйлу НЕ ТРЕБА реального приводу, аби застосовувати зброю, йому й вигаданого достатньо. Ядерна зброя - не виключення. "Вмовляння" України на капітуляцію не врятує макро-щольце-драгів від застосування рашкою ядерної зброї. Загоняти в кут, не загоняти в кут - значення не має. Бо це рашка! Хочете убезпечитися - позбавляйте рашку ядерної зброї, чи позбавляйтесь від рашки. Все. Ішного виходу немає
Але одне питання - Ізраїль!
Це що?
Як країна отримала ядерну зброю?
При чому всі спокійно констатують не те що в нього може бути ядерна зброя, а саме скільки!
А як же заборона на розробку яденної зброї, рішення Радбезу ООН!:
Якщо абсолютно люба країна може отримати ядерну зброю і не потрапити під санкції та практично відрізання від цивілізації, як кндр, тоді про що йде мова?
Право на захист має кожна країна, але коли мова йде про Україну, всі кажуть -навіть не думайте , а якщо почнете говорити то Вам Українці капєц?
Ізраїль має ядерну зброю, санкцій нуль, залізний купол має, а УКРАЇНА навіть патрона від нього не отримала не кажучи про "залізний купол"!
От і все - доки ми самі себе не захистимо та не створемо зброю здатну захистити УКРАЇНИ , всі будуть з нас просто знущатись!
Хто вирішив що Ізраїль може мати ядерну зброю, а Україна ні?
Цікаво а що буде з Іраном коли він заявить про створення ядерної зброї, що буде з ним?
Йому можна чи ні?
Ізраїлю можна, до Ірана -питання, а Україні ні!
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
Тобто, так, за законом не можна, але якщо буде дуже треба, то він (Ізраїль) її (зброю) застосує.
Справжнє, а не кучмівське, не коломойське, не арахамійське тощо, мистецтво перемовин. Хто заважав Україні домовлятися на вигідних не для якоїсь купки падлюк, що на двох стільціх між рашкою і Заходом сидіти прагнули, не для свого кармана, а для України умовах? Ізраїль зміг домовитися до вигідної для себе тактики "не підтвердження, не заперечення". Україна кепкувала з ізраїльтянської навички за все домовлятися і отримала собі Будапештський меморандум.
«Милостивий» демократичний західний світ, схоже, догрався.
надвигающегося п*здецавероятно после того как Байден сказал что если Хйло применит яо его громко отругают и заберут деньги с банка.
замість того щоб щось робити і протидіяти цьому