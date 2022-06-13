РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13681 посетитель онлайн
Новости Происшествия
5 343 37
ядерное оружие (1131) ядерная безопасность (429)

Риск применения ядерного оружия в мире достиг наивысшего уровня со времен холодной войны, - SIPRI

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

рф,зброя,ядерна

На сегодняшний день риск применения ядерного оружия в мире достиг наивысшего уровня со времен холодной войны.

Такие данные обнародовал Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в ежегодном "оружейном" строительстве, передает Цензор.НЕТ.

По оценке SIPRI, все государства "ядерного клуба" – Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР – намерены увеличить число боеголовок в ближайшие годы и проводят модернизацию ядерных арсеналов.

"Несмотря на то, что в прошлом году были достигнуты значительные успехи как в области контроля над ядерными вооружениями, так и в области ядерного разоружения, риск применения ядерного оружия сейчас кажется выше, чем когда-либо со времен холодной войны", - отметил в докладе SIPRI директор Института Дэна Смита.

Директор программы SIPRI по изучению оружия массового поражения Уилфред Ван заявил, что все ядерные государства мира наращивают или обновляют свои арсеналы.

"Большинство стран отводит все большее место ядерной риторике и той роли, которую ядерное оружие играет в их военных стратегиях. И это очень тревожная тенденция", - отметил он.

По словам эксперта SIPRI Ханса Кристенсена, "есть явные признаки" того, что продолжавшийся со времен окончания холодной войны процесс сокращения ядерных вооружений завершен.

По состоянию на январь 2022 лидерами по количеству развернутых ядерных боеголовок были:

  • США – 1744 (вместе с запасом-3708);
  • Россия - 1588 (4477);
  • Франция – 280 (290);
  • Великобритания (в 2021 году страна отказалась от публикации данных по ядерным боеголовкам) – 120 (180).
  • Ядерным запасом владеет также Пакистан – 165 боеголовок, Индия – 160, Израиль – 90 и КНДР – 20.

Читайте: В МИД России намекнули, что могут нанести ядерный удар по Польше
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
ну так выражайте озабоченность дальше ...
показать весь комментарий
13.06.2022 11:14
+11
показать весь комментарий
13.06.2022 11:17
+10
риск сейчас больше, чем во время холодной войны.

во время холодной войны миром руководили деды, которые участвовали во второй мировой, помнили, что это такое, и третью мировую начинать не спешили.

а сейчас к власти пришли уроды, готовые к тому, что "как мученики, попасть в рай," если враги "просто сдохнут".
показать весь комментарий
13.06.2022 11:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А Китай? С не менее 500 боеголовками?
показать весь комментарий
13.06.2022 11:08 Ответить
Це такий тонкий натяк людям: "Сидіть тихо, не рипайтеся. Ато ще гірше буде..."
показать весь комментарий
13.06.2022 11:13 Ответить
тихо сидіти маріупільцям ?
вони свою ядерну бомбу вже отримали.
так само як Попасна, Сєвєродонецьк та попереду ще багато інших міст

показать весь комментарий
13.06.2022 11:49 Ответить
ну так выражайте озабоченность дальше ...
показать весь комментарий
13.06.2022 11:14 Ответить
Головне хай і надалі купують газ та нафту, щоб забезпечити рабсію коштами на поповнення ядерного арсеналу. Мабуть ленін був правий, коли казав що капіталісти продадуть мотузку, на якій їх потім повісять.
показать весь комментарий
13.06.2022 12:31 Ответить
Тому нехай українці гинуть, аби не було ядерної війни!
показать весь комментарий
13.06.2022 11:14 Ответить
Україні ядерну зброю повернуть
показать весь комментарий
13.06.2022 11:16 Ответить
Ні
показать весь комментарий
13.06.2022 11:25 Ответить
сами в состоянии сделать в гроши дадут --те кто также хочет иметь ядерное оружие.. паритетность нам 1 боеголовка и им так можно в кооперации например с Тайванем без фанфар тихо тихо наклепать с иными странами например ОАЭ,Оман, Кувейт у кого бабки есть и немалые а бомба-боеприпас- носитель- атомная-- это фактор- вексель безопасности и не в количестве дело достаточно иметь 5-10-20 боеголовок- чтобы понимали.... иные... что прилетит ответка и даже ближнего и среднего радиуса действия.. также достаточно и могло быть доставлено как артой, как ракетой, как самолетом, РСЗО, морем с корабля,любого гражданского буксира того же... и обычной Точкой У.. или выстрелом из танка.. 2-4 киллотонны достаточно для любой страны.. чтобы отвадить привычку заглядывать вам за забор..... а что это у вас можно скомундзить.. Украина способна делать межконтенинтальные ракеты доставщики любого типа оружия в том числе ядерного нейтронного водородного химического бактерологического и бог знает чего там придумают еще... можно поработать над гиперхвуковым берьером чтобы ракета достигла 3-4 МАХов и стала гиперзвуковой.. у нас есть АЭС.. это говорят что реаткоры не способны переработать или плутоний или уран в ядерную начинку бомбы ракеты снаряда..ага... все то туфта.... все что душе угодно... и думаю по этому пути мы пойдем..и скоро.. Зеленский уже дает много раз понять миру что если мы не в НАТО и тем болеее не в ЕС то вопрос ядерного разоружения после кидалово Украины умер.... и нас ничто не сдерживает..... свои обязательства мы сделали по Будапешту 1994 года сдали ядерное оружите... но там не прописано- что мы не можем повторно создать/ купить/ сделать ядерное оружие..... тем более, что Будапешсткий документ Россия порвала в 2014 году - а 24 февраля 2022 года растоптала клочки Договора ногами и дезивуалировала этот документ как факт и его последствия.... Будапештсткий документ это никчемность просто бумаженщина -которая утратила свой вес и значение и обязательность для сторон... все время пережвиать нападут когда и как и потом отстраивать каждый раз по новой старну то ДЕШЕВЛЕ В СОТНИ РАЗ ПРИОБРЕСТИ УКРАИНЕ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ...
показать весь комментарий
13.06.2022 11:49 Ответить
Можно робити "брудну бомбу" - це взагалі вважайте безкоштовно.
показать весь комментарий
13.06.2022 14:16 Ответить
контролем ядерного оружия в мире худно-бедно занимаются страны-обладатели ядерного оружия. при всех противоречиях между ними, в одном они будут едины всегда - таких стран должно быть как можно меньше. лишняя конкуренция и дополнительные риски.

поэтому - нет.
показать весь комментарий
13.06.2022 11:54 Ответить
если были бы умными - то да (потому что наличие яо уже ничего не гарантирует, имхо, в принципе, как и оон и все остальное, а если следующий этап использование, то логично, что на себя всех собак никто добровольно вешать не станет. те же штаты вон пообещали что при использовании Хйлом яо симметричного ответа не будет (а будет чрезвычайная озабоченность и опупение, наверное), а это уже явный 100% разнос системы). но если были бы умными то и оккупации Крыма бы не допустили (и вместе с этим нарушения ядерного паритета и всего остального). так что скорее всего не вернут, но радиоактивная яма в Москве по факту скорее всего таки будет (не факт что нам это еще поможет конечно).
показать весь комментарий
13.06.2022 13:35 Ответить
показать весь комментарий
13.06.2022 11:17 Ответить
член КПСС Ірина Фаріон
показать весь комментарий
13.06.2022 11:51 Ответить
Ви не розумієте. Вона під час перебування членом КПСС розвалювала її зсередини. Це з її слів.
показать весь комментарий
13.06.2022 13:04 Ответить
риск сейчас больше, чем во время холодной войны.

во время холодной войны миром руководили деды, которые участвовали во второй мировой, помнили, что это такое, и третью мировую начинать не спешили.

а сейчас к власти пришли уроды, готовые к тому, что "как мученики, попасть в рай," если враги "просто сдохнут".
показать весь комментарий
13.06.2022 11:19 Ответить
Ага і бояться так подохнуть шо екскременти свої скрізь ховають щоб ніхто не взяв аналіз і не узнав і ванни з рогів оленя приймають в надії вилікувать рак. Воно б уже б подохло аби не ******* медицина і технології-та от понти кидає про мученіков а здохнуть боїться більше всіх. А понти кида бо всі європейці жопу йому лижуть 22 роки і ліцо хочуть сохраніть-дід себе переоцінив.Воно сцикло і ***** сцикливе
показать весь комментарий
13.06.2022 11:32 Ответить
кто выкормил поддерживает *****? бабло приоритет или угроза ядерного удара от кремлевского гнома здесь нужно определится... Сегодня все удары держит Украинский Народ!
показать весь комментарий
13.06.2022 11:20 Ответить
Злые языки говорят, что у Штатов есть возможность подорвать ядерные боеголовки Параши прямо в местах их боевого дежурства. Если это не прикол, ждём большую бавовну в Параше.
показать весь комментарий
13.06.2022 11:24 Ответить
достали вже всякі міжнародні інституті і подібні лівацькі грантові контори. "вищий, найвищих, видатний, неймовірний" - що завгодно будуть придумувати, щоб тільки злити Україну, не давати зброю і "зберегти жопу *****". Ліваки кончені, одні готові знову здатися за годину, другі готові знову півкраїни своєї і усю чужу здати, аби цим ********** (і звичайним і в переносному) жилося спокійно і сито. Аби тісною компанійкою качати кацапські ресурси і хер ложити на всіх і яка нах демократія.
показать весь комментарий
13.06.2022 11:31 Ответить
уничтожьте 1 орка и мир вздохнет спокойно, ну поехала у него кукуха, а международных врачей он врядли на освидетельствование пригласит
показать весь комментарий
13.06.2022 11:35 Ответить
Україна не в НАТО, але пуйло воює "із-за нати"
Україна не ущімляла рузкій ізик, але пуйло воює "із-за ізика"
Україна не нападала на рашку, не є нацистською державою т.ін, але пуйло воює "із-за" усього цього.

Тож пуйлу НЕ ТРЕБА реального приводу, аби застосовувати зброю, йому й вигаданого достатньо. Ядерна зброя - не виключення. "Вмовляння" України на капітуляцію не врятує макро-щольце-драгів від застосування рашкою ядерної зброї. Загоняти в кут, не загоняти в кут - значення не має. Бо це рашка! Хочете убезпечитися - позбавляйте рашку ядерної зброї, чи позбавляйтесь від рашки. Все. Ішного виходу немає
показать весь комментарий
13.06.2022 11:35 Ответить
Відносно КНДР все зрозуміло, під санкціями, дебіл кім чен ин, все ясно!
Але одне питання - Ізраїль!
Це що?
Як країна отримала ядерну зброю?
При чому всі спокійно констатують не те що в нього може бути ядерна зброя, а саме скільки!
А як же заборона на розробку яденної зброї, рішення Радбезу ООН!:
Якщо абсолютно люба країна може отримати ядерну зброю і не потрапити під санкції та практично відрізання від цивілізації, як кндр, тоді про що йде мова?
Право на захист має кожна країна, але коли мова йде про Україну, всі кажуть -навіть не думайте , а якщо почнете говорити то Вам Українці капєц?
Ізраїль має ядерну зброю, санкцій нуль, залізний купол має, а УКРАЇНА навіть патрона від нього не отримала не кажучи про "залізний купол"!
От і все - доки ми самі себе не захистимо та не створемо зброю здатну захистити УКРАЇНИ , всі будуть з нас просто знущатись!
Хто вирішив що Ізраїль може мати ядерну зброю, а Україна ні?
Цікаво а що буде з Іраном коли він заявить про створення ядерної зброї, що буде з ним?
Йому можна чи ні?
Ізраїлю можна, до Ірана -питання, а Україні ні!

СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
показать весь комментарий
13.06.2022 11:52 Ответить
У Ізраїля впливові друзі на Капітолійському пагорбі, і багато де ще.

Тобто, так, за законом не можна, але якщо буде дуже треба, то він (Ізраїль) її (зброю) застосує.
показать весь комментарий
13.06.2022 11:55 Ответить
Хто вирішив що Ізраїль може мати ядерну зброю, а Україна ні?

Справжнє, а не кучмівське, не коломойське, не арахамійське тощо, мистецтво перемовин. Хто заважав Україні домовлятися на вигідних не для якоїсь купки падлюк, що на двох стільціх між рашкою і Заходом сидіти прагнули, не для свого кармана, а для України умовах? Ізраїль зміг домовитися до вигідної для себе тактики "не підтвердження, не заперечення". Україна кепкувала з ізраїльтянської навички за все домовлятися і отримала собі Будапештський меморандум.
показать весь комментарий
13.06.2022 15:39 Ответить
До тех пор пока США, имея силу, будут боятся, до тех пор рашистами будет мусироваться "ризик застосування ядерної зброї". Как только США вспомнят зачем они имеют силу, сразу прекратятся разговоры про "ризиики". Силу имеют не для того что бы бояться, а для того что бы не бояться.
показать весь комментарий
13.06.2022 11:52 Ответить
Они не столько куйла боятся, сколько выборов. Избирателя, который в массе своей жаден, труслив и глуп, интересует только то, что касается его непосредственно: бензин, инфляция, налоги, и пр. Мы тебя зачем выбирали, чтобы ты впрягался за неведомо кого за наши кровные, да еще и подставлял под ядерный удар? Нет, так не пойдет. Иди-ка ты лесом, чувак, у нас вон другой есть кандидат, он говорит надо окуклиться, договориться, и делать вместе бизнес. Заодно и бензин подешевеет, и налоги снизит
показать весь комментарий
13.06.2022 22:13 Ответить
К«НДР» - член ядерного клубу. Це триндець, панове!

«Милостивий» демократичний західний світ, схоже, догрався.
показать весь комментарий
13.06.2022 11:54 Ответить
Боеголовки сравнительно легко выводятся из строя близким взрывом нейтронной бомбы. То есть достаточно знать где ее прячут (+\- 500м). А остальное - нейтронная волна, которая инициирует вялую цепную реакцию в боеголовке. Будет если не тепловое разрушение то значительный износ боевого плутония (либо ниже крит.массы, либо недостаточной для поджига термоядерной компоненты дейтерий-литий) - так что последующее использование будет маловероятно
показать весь комментарий
13.06.2022 13:16 Ответить
Человечество все-равно придет к ядерной войне.Так пусть лучше уже сейчас, пока у Запада есть хоть и маленький,но паритет с рашкой и Азией.
показать весь комментарий
13.06.2022 13:18 Ответить
та пішов ти ***** урод
показать весь комментарий
13.06.2022 13:18 Ответить
за Китай скромно умолчали. а то что Британия отказалась в 2021 году это немного показатель надвигающегося п*здеца вероятно после того как Байден сказал что если Хйло применит яо его громко отругают и заберут деньги с банка.
показать весь комментарий
13.06.2022 13:44 Ответить
всі ведуться на погрози х!йла і просто панікують,
замість того щоб щось робити і протидіяти цьому
показать весь комментарий
13.06.2022 14:03 Ответить
Панікують, бо - дурні і боягузи.
показать весь комментарий
14.06.2022 02:07 Ответить
 
 