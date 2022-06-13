Враг обстрелял Харьков из артиллерии и РСЗО "Смерч" и "Ураган". Горячим остается Изюмское направление, - Синегубов
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Прошедшие сутки враг обстреливал жилые районы Харькова из артиллерии и РСЗО "Смерч" и "Ураган". Было несколько ракетных ударов по промышленным зданиям.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в результате дневных обстрелов 1 гражданский получил ранения. Также оккупанты обстреляли Чугуевский и Изюмский районы области. В Коробочкином 1 ранен.
"На севере и северо-восточном направлении от Харькова продолжаются активные боевые действия. Враг пытается компенсировать потери своей живой силы. Горячим остается Изюмское направление. Там враг пытается атаковать наши позиции, однако успехов не имеет. Это направление для врага принципиально, ведь через него он направляет дополнительные силы в Донецкую и Луганскую области", – отмечает Синегубов.
По данным главы региона, наши защитники удерживают свои позиции.
Он также напоминает, что вчера в районе Изюма наши ВСУ сбили истребитель-бомбардировщик Су-34. Самолет упал на временно оккупированную территорию. Ударная авиация Воздушных Сил Украины нанесла мощные удары по скоплению техники и живой силе врага, уничтожили состав ракетно-артиллерийского вооружения.
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