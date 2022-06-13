Правительственные учреждения, госуслуги и строительные магазины. ІТ-армия за неделю атаковала почти 450 российских ресурсов, - Минцифры

С 6 по 12 июня украинская IT-армия атаковала почти 450 российских онлайн-ресурсов, в том числе правительственные учреждения, госуслуги онлайн и строительные магазины.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Более 100 дней IT-армия продолжает защищать киберфронт и наносить врагу удары. С 6 по 12 июня было атаковано более 450 российских онлайн-ресурсов. А именно:

Из-за DDoS-атак была остановлена работа сайтов государственных учреждений РФ. Информация, хранящаяся на ресурсах Роспотребнадзора, долгое время была недоступна. У россиян возникли трудности с получением государственных и муниципальных услуг онлайн из-за нестабильной работы сервиса "Мои Документы". В Крыму строительные магазины оккупантовв перешли в офлайн-режим, ведь онлайн-магазины так и не смогли оправиться после многочисленных атак. Еще больше российских СМИ отправилось за коллегами "отдыхать" на неопределенный срок", - сообщают в Минцифре.

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