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Правительственные учреждения, госуслуги и строительные магазины. ІТ-армия за неделю атаковала почти 450 российских ресурсов, - Минцифры

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

хакер,дані

С 6 по 12 июня украинская IT-армия атаковала почти 450 российских онлайн-ресурсов, в том числе правительственные учреждения, госуслуги онлайн и строительные магазины.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Более 100 дней IT-армия продолжает защищать киберфронт и наносить врагу удары. С 6 по 12 июня было атаковано более 450 российских онлайн-ресурсов. А именно:

  1. Из-за DDoS-атак была остановлена работа сайтов государственных учреждений РФ.
  2. Информация, хранящаяся на ресурсах Роспотребнадзора, долгое время была недоступна.
  3. У россиян возникли трудности с получением государственных и муниципальных услуг онлайн из-за нестабильной работы сервиса "Мои Документы".
  4. В Крыму строительные магазины оккупантовв перешли в офлайн-режим, ведь онлайн-магазины так и не смогли оправиться после многочисленных атак.
  5. Еще больше российских СМИ отправилось за коллегами "отдыхать" на неопределенный срок", - сообщают в Минцифре.

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Нахрена атаковывать сайты? Толку с этого? Надо сервера с базами ит.п. класть
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13.06.2022 11:58 Ответить
щоб життя "малиной не казалось". Сервера з базами теж обробляють, якщо сайт не може працювати, то це не значить що логотип не завантажуються, це значить що база данних недоступна, або її взагалі гавкнули.
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13.06.2022 15:13 Ответить
 
 