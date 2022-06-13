В АРМА передано 645 вагонов, принадлежащих семье экс-министра обороны времен Януковича Лебедева

Прокуратура арестовала и передала АРМА 645 вагонов принадлежащих семье экс-министра обороны Украины Павла Лебедева. Его также разыскивают за государственную измену.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Отмечается, что арестовано 645 железнодорожных вагонов стоимостью около 650 млн грн, принадлежащих предприятиям семьи экс-чиновника.

По данным следствия, на территории Украины осуществляют свою деятельность ряд предприятий, конечным бенефициарным владельцем которых является семья бывшего Министра обороны Украины (2012-2014 г.г.). Они занимаются поставками и реализацией товаров на территории РФ, а также производят оборудование для оборонно-промышленного комплекса государства-агрессора.

Кроме того, по ходатайству прокуратуры наложен арест на другое имущество этой финансово-промышленной группы предприятий и их владельцев. В частности, арестованы 30 земельных участков, 30 объектов недвижимости, в том числе 6 цельных имущественных комплексов и корпоративные права 22 субъектов хозяйствования.

Досудебное расследование в уголовном производстве по фактам финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины и присвоение имущества (ч. 3 ст. 110-2 и ч. 3 ст. 191 УК Украины) осуществляют следователи СУ ГУ Нацполиции в г. Киеве, при оперативном сопровождении Департамента защиты национальной государственности СБУ.

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