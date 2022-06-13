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Новости Происшествия
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арест (10376) Лебедев (136) прокуратура (4863) вагоны (178) АРМА (90)

В АРМА передано 645 вагонов, принадлежащих семье экс-министра обороны времен Януковича Лебедева

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

лебедев

Прокуратура арестовала и передала АРМА 645 вагонов принадлежащих семье экс-министра обороны Украины Павла Лебедева. Его также разыскивают за государственную измену.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Отмечается, что арестовано 645 железнодорожных вагонов стоимостью около 650 млн грн, принадлежащих предприятиям семьи экс-чиновника.

По данным следствия, на территории Украины осуществляют свою деятельность ряд предприятий, конечным бенефициарным владельцем которых является семья бывшего Министра обороны Украины (2012-2014 г.г.). Они занимаются поставками и реализацией товаров на территории РФ, а также производят оборудование для оборонно-промышленного комплекса государства-агрессора.

Кроме того, по ходатайству прокуратуры наложен арест на другое имущество этой финансово-промышленной группы предприятий и их владельцев. В частности, арестованы 30 земельных участков, 30 объектов недвижимости, в том числе 6 цельных имущественных комплексов и корпоративные права 22 субъектов хозяйствования.

Досудебное расследование в уголовном производстве по фактам финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины и присвоение имущества (ч. 3 ст. 110-2 и ч. 3 ст. 191 УК Украины) осуществляют следователи СУ ГУ Нацполиции в г. Киеве, при оперативном сопровождении Департамента защиты национальной государственности СБУ.

Также читайте: В АРМА переданы активы российского предприятия на 150 млн грн, – Офис генпрокурора
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Топ комментарии
+8
Есть вопросы, почему нас не приняли в НАТО, если министрами обороны(и не только) у нас работали граждане расии?
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13.06.2022 11:45
+5
министр обороны, а по совместительству крупный и успешный предприниматель..., это у нас сплошь и рядом..., интересно, чтобы свести концы с концами на Западе чиновники также вынуждены заниматься крупным и успешным бизнесом...
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13.06.2022 12:01
+4
А потом в Украине удивляется, почему вступление в ЕС и НАТО тормозит.
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13.06.2022 12:04
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Але вчасно... уроди... Слава України та Польщі та Англії та США !!! Смерть москві та москалям !!!
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13.06.2022 11:44 Ответить
Есть вопросы, почему нас не приняли в НАТО, если министрами обороны(и не только) у нас работали граждане расии?
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13.06.2022 11:45 Ответить
ЗЕдегинират когда вопрошал к Байдену "почему Украина не в НАТО",то этот тупой криворожский обкурышь не понимает,что коды от натовских подводных лодок ему никто не доверит.НАТО,это одна единая система.
****** из Зеленского клоун.
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13.06.2022 12:10 Ответить
Михаил Гурин

Все думали, что в чемоданчике находится кнопка, а тут облом!

Задумались комментаторы и о человеке, которому досталась эта неблагодарная работа.
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13.06.2022 11:57 Ответить
Все, что нажито непосильным трудом одними из рыгоаналов?? А если еще поискать..................................................................
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13.06.2022 11:57 Ответить
министр обороны, а по совместительству крупный и успешный предприниматель..., это у нас сплошь и рядом..., интересно, чтобы свести концы с концами на Западе чиновники также вынуждены заниматься крупным и успешным бизнесом...
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13.06.2022 12:01 Ответить
Ні, вони можуть бути політичними корупціонерами, і мати після цього посади у Газпромі
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13.06.2022 12:42 Ответить
А потом в Украине удивляется, почему вступление в ЕС и НАТО тормозит.
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13.06.2022 12:04 Ответить
645 вагонів-це мабуть напіввагонів.Перше-чому так довго це вирішували?Війна йде уже 8 років.Тепер друге питання,куди АРМА ці вагони діне?Чи передасть в управління Укрзалізниці.
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13.06.2022 12:08 Ответить
Щас лєщ хвостом вдарить
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13.06.2022 12:44 Ответить
отобрали все, что было нажито непосильным трудом
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13.06.2022 12:12 Ответить
МОСКАЛИ -ПРЕДАТЕЛИ ЛЕБЕДЕВЫ ,ВООБЩЕ ДОЛЖНЫ ПОЖИЗНЕННО СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ
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13.06.2022 12:16 Ответить
я вірно розумію, що ця потвора, яка розпродала залишки ЗСУ до 2013 року, на ці кошти реалізовувала свій бізнес в Україні і ніякі спецслужбі ні при Петі ні при Зелі це не цікавило. А скільки ще таких кацапобіснесів у нас?
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13.06.2022 12:31 Ответить
Щось якось гидко стало ходити в герегівські ********* - в Криму вони новоцентрами називаються. Прямо в тему новорасєї якось
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13.06.2022 12:46 Ответить
Із зеленою владою все зрозуміло, а от чим займалася і куди дивилася влада попередня влада. Прокуратура пана Луценка, що так була пригнічена спостеріганням видовища труби Медведчука і схемою Роттердам+, що ступор її попустив тільки після звільнення генерального?!
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13.06.2022 13:04 Ответить
 
 