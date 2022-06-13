Кремль держит россиян в темноте по поводу своих зверств против народа Украины, - Блинкен
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Кремль ведет неспровоцированную и неоправданную войну против суверенного соседнего государства.
Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена по случаю Национального дня РФ 12 июня, передает Цензор.НЕТ.
"Множество российских граждан находятся за решеткой за "преступления" выражения правды о действиях своего правительства. Эти внутренние репрессии происходят в то время, когда Кремль ведет неспровоцированную и неоправданную войну против суверенного соседнего государства. Российское правительство пытается держать своих граждан в темноте по поводу зверств, которые он поступает против народа Украины", - убеждены в США.
От имени Соединенных Штатов Америки Блинкен выразил желание более мирного открытого будущего для народа России.
Пожалуйста, подождите...
Хотя моё мнение что там кроме безтолкового мяса и совкового металлолома ничего не осталось
_______________________________________________________________________________
У сто тисячний раз знову те ж саме - на Заході впевнені, що поганий російський уряд обманює хороший російський народ. А якщо народу сказати правду, то він усе зрозуміє та скине кремлівських злочинців.
Наївні!
Немає жодної різниці між російським урядом і російським народом, злочинці і ті і ті , і всі і стоять один одного.
Всі вони злочинці, від пахана Путіна до найостаннішої "тьоті Моті"з Усть-Зажопинска , яка впевнена, що так їм і треба і цим "хахлам" давно треба було урок надати.
- Есть,. Это - "Русский Мир".
- А в чем его смысл?
- Сделать так, чтобы везде в мире жили так же хреново, как в России.
хремль приподносить ті звірства як визвольний подвиг, їх благословляє гундяй а пересічні бездумно радіють що гинуть і страждають міфічні нацики і бандери а насправді діти і жінки...
русня - нація злодіїв, п"яниць, мародерів і гвалтівників... від них і не треба щось приховувати - вони це знають і самі відмивають намарадерені речі від крові, сподіваючись на нову халяву...
вбивати і катувати, знущатися і брехати, принижувати і гвалтувати - це в генах стукачів і вертухаїв...
Пусть блинкинд заберет этот русский народ себе домой, нам спокойнее станет