Жители оккупированного Мелитополя бойкотируют продуктовые магазины, которые накануне открыли рашисты, - Федоров

В оккупированном Мелитополе 98% жителей ждут возвращения украинской государственности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявил мэр Иван Федоров.

"Сегодня я узнал о том, что жители Мелитополя массово бойкотируют продуктовые магазины, которые открыли рашисты, захватив супермаркеты АТБ. Туда не ходят люди. Все покупают продукты на рынках города, потому что не хотят даже так показывать свое содействие коллаборантам и оккупантам", - отмети глава города.

По словам Федорова, в Мелитополе растет сопротивление оккупантам.

"Жители города объединились с нашими защитниками – ВСУ, со спецслужбами и сегодня это сопротивление выливается в препятствие движению бронепоездов, движению по железной дороге…", - добавил мэр.

Он подчеркнул, что партизаны действуют точечно.

По словам Федорова, в Мелитополе "98% жителей ждут возвращения украинской государственности, возвращения Вооруженных Сил Украины".

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