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Жители оккупированного Мелитополя бойкотируют продуктовые магазины, которые накануне открыли рашисты, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мелітополь

В оккупированном Мелитополе 98% жителей ждут возвращения украинской государственности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявил мэр Иван Федоров.

"Сегодня я узнал о том, что жители Мелитополя массово бойкотируют продуктовые магазины, которые открыли рашисты, захватив супермаркеты АТБ. Туда не ходят люди. Все покупают продукты на рынках города, потому что не хотят даже так показывать свое содействие коллаборантам и оккупантам", - отмети глава города.

По словам Федорова, в Мелитополе растет сопротивление оккупантам.

"Жители города объединились с нашими защитниками – ВСУ, со спецслужбами и сегодня это сопротивление выливается в препятствие движению бронепоездов, движению по железной дороге…", - добавил мэр.

Он подчеркнул, что партизаны действуют точечно.

По словам Федорова, в Мелитополе "98% жителей ждут возвращения украинской государственности, возвращения Вооруженных Сил Украины".

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это хорошо, что бойкотируют, но я не стала бы на этом акцентироваться..., хорошо, что у людей есть альтернатива..., а если нет, тогда точно не до патриотических поступков, надо выживать, вот и весь нехитрый рецепт..., выживать и, если у тебя нет возможности выехать - не привлекать к себе внимания, не участвовать ни в каких ихних концертах и праздниках, не брать паспорт, вернее, не сдавать украинский..., наши люди там должны выжить в оккупации...
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13.06.2022 12:31 Ответить
Навіть якщо в місті 100 000 людей проти русского міра, і 1-2 - кацапи, раша буде намагатися встановити "народную рєспубліку"
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13.06.2022 12:34 Ответить
Зачем говорить о партизанах и точечном поражении врага, для кого такое словоблудие? Это от скудоумия?
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13.06.2022 12:56 Ответить
Думка людини, яка зареєструвалась 13 червня це звісно не "скудоуміє", це маразм.
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13.06.2022 13:32 Ответить
Не пались так відкрито Лахта.
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13.06.2022 14:07 Ответить
Ты-то что тут забыло, парнокопытное?
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13.06.2022 14:49 Ответить
робили б москалям хоча б дрібні диверсії, щоб падли знали нех@й шастать в чужій оселі
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13.06.2022 13:52 Ответить
А цим 2 % хто за руцкій мір краще зараз тікати у Сибір.
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13.06.2022 14:06 Ответить
Цей опір повинен бути кругом.Потрібно давно було працювати с мешканцями і тими людьми які там зосталися.До влади тільки дійшло що партизанщина це великий опір і допомога ЗСУ
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13.06.2022 14:24 Ответить
Естественно.... Вы цены там видели? На рынке 20-30% дешевле....
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13.06.2022 18:39 Ответить
 
 