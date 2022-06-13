Киссинджер, предлагавший Украине "поменять территории на мир", теперь считает, что оккупированные РФ земли должны быть освобождены

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер изменил свое мнение о войне РФ с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня".

По его словам, территории Украины, захваченные оккупантами после 24 февраля, не могут оставаться под их контролем и должны быть возвращены. Поэтому следует "заключать соглашение о прекращении огня и вести переговоры".

Также, Киссинджер отметил, что нынешнее соглашение России и Китая "без ограничений" не может длиться долго.

Эксгоссекретарь США считает, что ключевым вопросом, который стоит перед Штатами, являются отношения с КНР. Он отметил, что эти государства должны избегать сползания в состояние "перманентной конфронтации", где любое количество меньших конфликтов может перерасти в катастрофическую войну.

"Единственная альтернатива тому курсу, на который мы уже идем, - это привлечение Китая как участника общей международной системы. Как минимум, лидеры обеих стран должны регулярно встречаться и устанавливать готовые средства связи, чтобы избежать ошибочных суждений и просчетов, которые могут привести к войне ", – объяснил Киссинджер.

Напомним, ранее эксгоссекретарь США Киссинджер предложил отдать часть территорий Украины России взамен на прекращение войны.

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