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Киссинджер, предлагавший Украине "поменять территории на мир", теперь считает, что оккупированные РФ земли должны быть освобождены

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

кіссинджер

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер изменил свое мнение о войне РФ с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня".

По его словам, территории Украины, захваченные оккупантами после 24 февраля, не могут оставаться под их контролем и должны быть возвращены. Поэтому следует "заключать соглашение о прекращении огня и вести переговоры".

Также, Киссинджер отметил, что нынешнее соглашение России и Китая "без ограничений" не может длиться долго.

Эксгоссекретарь США считает, что ключевым вопросом, который стоит перед Штатами, являются отношения с КНР. Он отметил, что эти государства должны избегать сползания в состояние "перманентной конфронтации", где любое количество меньших конфликтов может перерасти в катастрофическую войну.

"Единственная альтернатива тому курсу, на который мы уже идем, - это привлечение Китая как участника общей международной системы. Как минимум, лидеры обеих стран должны регулярно встречаться и устанавливать готовые средства связи, чтобы избежать ошибочных суждений и просчетов, которые могут привести к войне ", – объяснил Киссинджер.

Напомним, ранее эксгоссекретарь США Киссинджер предложил отдать часть территорий Украины России взамен на прекращение войны.

Читайте: Госдепартамент США о заявлениях Киссинджера: "Лишь Украина имеет право решать собственное будущее"
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Топ комментарии
+28
Деменция - тяжелая болезнь.
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13.06.2022 12:33
+20
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13.06.2022 12:41
+15
Слухайте, Ви можете говорити скільки завгодно і що завгодно про конкретну людину, яка на те заслуговує, але узагальнювати і матірним словом називати народ, який тут в цілому не до чого, бо складається із безлічі різних по якостям і характеру індивідуумів, як і будь-який інший! Між іншим, багато євреїв воює в ЗСУ, хтось із них віддає своє життя за Україну, тоді коли чимало українців сидять на своїх диванах і пишуть образливі речі в бік їхнього народу. Так 11 червня загинув пілот Дмитро Фішер, український воїн, патріот та єврей. За чисте небо України загинув!
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13.06.2022 12:54
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stary marazmatik - otpravte evo na parashu pustj pozhivjot tam
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13.06.2022 12:32 Ответить
судячи за змістом "бурмотіння старого єврєя" китайські товарищи заплатили більше рашки
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13.06.2022 12:46 Ответить
да скока ему то жить то осталось
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13.06.2022 13:24 Ответить
nu pustj dozhive shastlivim
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13.06.2022 15:06 Ответить
Деменция - тяжелая болезнь.
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13.06.2022 12:33 Ответить
Альцгеймер и Паркинсон, а также Шизофреник в одном лице!
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13.06.2022 12:57 Ответить
А що так?
Маразм уже..
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13.06.2022 12:34 Ответить
кацапы не рассчитались кинули предложили рубли
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13.06.2022 12:38 Ответить
Йому йде 100-й рік від народження. Він просто дуже старий
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13.06.2022 12:47 Ответить
он и молодой был черт еще тот
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13.06.2022 13:04 Ответить
**** пейсатая. Пусть свою историческую землю меняет на право и на лево.
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13.06.2022 12:36 Ответить
Слухайте, Ви можете говорити скільки завгодно і що завгодно про конкретну людину, яка на те заслуговує, але узагальнювати і матірним словом називати народ, який тут в цілому не до чого, бо складається із безлічі різних по якостям і характеру індивідуумів, як і будь-який інший! Між іншим, багато євреїв воює в ЗСУ, хтось із них віддає своє життя за Україну, тоді коли чимало українців сидять на своїх диванах і пишуть образливі речі в бік їхнього народу. Так 11 червня загинув пілот Дмитро Фішер, український воїн, патріот та єврей. За чисте небо України загинув!
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13.06.2022 12:54 Ответить
А вам особысто кнопку "спам" вера не позволяет нажать?
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13.06.2022 16:15 Ответить
а сколько не фишеров погибло в отношении фишерам??? вам посчитать??!
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13.06.2022 23:40 Ответить
Какое право Вы имеете обесценивать человеческую жизнь и сравнивать количество погибших за, между прочим, наше с Вами государство, а не Израиль, где тоже все время горячо, но украинцы же не гибнут там в противостоянии с Палестиной? Между прочем, в Украине еврейского населения всего несколько процентов по сравнению с остальными, но они такие же граждане, и также любят эту землю, где родились.
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14.06.2022 14:12 Ответить
Антисемитизм, между прочим, в Украине наказуем. Смотрите, как бы не попасть под раздачу. Может быть больно. Достаточно на вас пожаловаться
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13.06.2022 13:56 Ответить
Где вы узрели антисемитизм? Какой признак?
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13.06.2022 16:17 Ответить
пейсатые не могут быть сук*ми по определению
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13.06.2022 23:41 Ответить
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13.06.2022 12:37 Ответить
Це ще по божеські. В основному там все обісцяне і обдристане.
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13.06.2022 13:04 Ответить
Почти столетнему деду наконец дошло.
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13.06.2022 12:39 Ответить
Ага, дошло...
Бабло дошло. И судя по всему китайское. Но в бОльшем размере, чем ранее полученное мокшанское.
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13.06.2022 13:19 Ответить
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13.06.2022 12:40 Ответить
Дєдушку який здав В'єтнам знову перекупили - чи це страчєскоє? Але ще не вечір - може ще щось ляпне.
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13.06.2022 12:40 Ответить
дедушка старенький, ему можна, не помнит что говорил вчера
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13.06.2022 12:41 Ответить
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13.06.2022 12:41 Ответить
Прочитал на плите "Владимир Балаболович")
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13.06.2022 12:52 Ответить
вато-болотович - теперь я видел все
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13.06.2022 12:53 Ответить
Оце півтораметрове припхалось нас вчити як нам жити?
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13.06.2022 13:07 Ответить
На памятнике такой счастливый. Это его фоткали, когда он 100 рублев в гей-клубе нашел?
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13.06.2022 13:09 Ответить
"укладати угоду про припинення вогню та вести переговори". Джерело: https://censor.net/ua/n3347602 - А что это , как не отдать территории ?
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13.06.2022 12:42 Ответить
Давно пора думати про Душу, а не втручатися в політику та ще роздавати дурні порати тим, хто їх не потребує!
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13.06.2022 12:42 Ответить
дішло до старого, що світовий порядок не може бути знищений
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13.06.2022 12:43 Ответить
Кісінддер передумав,непередумав,яке нам діло,то його думки. В нас життя
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13.06.2022 12:45 Ответить
Флюгер
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13.06.2022 12:46 Ответить
Деменция-она такая)
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13.06.2022 12:47 Ответить
сиарый маразматик
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13.06.2022 12:47 Ответить
Будем ждать, что завтра скажет!
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13.06.2022 12:48 Ответить
Склероз всегда лучше маразма, ведь ты просто забываешь что у тебя маразм!
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13.06.2022 12:51 Ответить
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13.06.2022 13:00 Ответить
Дед наконец-то вспомнил принять таблетку.
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13.06.2022 12:51 Ответить
Почему только те, которые после 24 февраля?
А за те, которые до 24 февраля, нам предлагают забыть?
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13.06.2022 12:53 Ответить
деменция - неприятная штука, и ее лучше не демонстрировать.
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13.06.2022 12:53 Ответить
Вони з Ніксоном свого часу якраз і проводили політику зближення з СРСР і КНР.
Тому, зовсім не дивно, що цей дідусь говорить те, що говорить
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13.06.2022 12:53 Ответить
Саме так, саме завдяки їм Китай отримав право ведо в Радбезі ООН. До того вето мав Тайвань, адже туди втік від комуняк законний уряд Китаю на чолі з Чан Кайші...
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13.06.2022 12:59 Ответить
Ось що дивотворяща качка по пекінськи робить
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13.06.2022 13:15 Ответить
Утка, да не та.
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13.06.2022 13:57 Ответить
Попрощалася с Генри потенция, зубы, волосы, пламенный пыл!
Хорошо, хоть осталась деменция - обоссался и тут же забыл…
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13.06.2022 13:00 Ответить
Треба посилання на Губермана робити, хоч трохи і перефразованого
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13.06.2022 13:14 Ответить
Затамувавши подих, з нетерпінням чекаємо третьої серії - "Кіссенджер в складі іноземного легіону приймає участь в обороні Сєверодонецька". Звісно, що я пожартував, але так швидко міняти свою позицію говорить про відсутність власних переконань і озвучування чиїхось думок, і швидше за все, не без користі для себе.
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13.06.2022 13:01 Ответить
То вже таке, як Горбачов: посидить вдома, телек подивиться - за путіна, потім поїде десь за кордон, поговорить з колишніми колегами на пенсії - вже проти. то вже не треба звертати уваги просто, людина пережила розум.
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13.06.2022 13:02 Ответить
Пішов ти в дупу, кісінжер. Звільнемо всю Україну.
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13.06.2022 13:03 Ответить
З кожним новим витком російської агресії,нам нав'язують потрохи забувати про окуповані раніше території,спочатку пропонували забути про Крим,щоб зберегти Донбас,зараз треба забути вже про Донбас,щоб залишити Херсон,Запоріжжя,а потім запропонують забути вже про ці території,щоб зберегти інші ,ще неокупованій землі...
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13.06.2022 13:04 Ответить
Схоже, хтось правильний нагодував дідугана качкою по пекінськи збільшеною порцією, ніж попередньо
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13.06.2022 13:10 Ответить
старий перець віщує все теж саме, що робить Єрмак угода про припинення вогню і переговори. Ю.Швець повідомляв, що він з кінця 60 був конфідентом КГБ і був утриманцем, але випадково став держсекретарем США. Його офіс очолює теж конфідент цієї установи, конспект його надісланий ще 50 років тому. Чекати чого не будь адекватного не слід.
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13.06.2022 13:14 Ответить
У продажної худоби кіссінджера (яке рило відіжрав) тридцять срібняків закінчились. Не той гешефт, тому це завуальоване звернення до ввх, щоб шекелів підкинув. А кацапо-бидло маса потерпить, хоть камні с *****.
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13.06.2022 13:14 Ответить
А се такое? Пуйло новые методички передало? Теперь ещё и китайцы чето там про переговоры. ******** не устаёт посылать «сигналы». Пукан горит. Готов уже чтоб как до 24 но февраля, а то приходу есть варианты и похуже
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13.06.2022 13:22 Ответить
Тут помню, тут не помню
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13.06.2022 13:28 Ответить
тут все просто: йому ***** рублями заплатило і дідок обурився.
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13.06.2022 13:33 Ответить
а він все своє майно віддасть задля миру і спокою
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13.06.2022 13:50 Ответить
эта тварь и Израиль 50 лет назад арабам сдавала!
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13.06.2022 13:50 Ответить
возможно он является другом донки трампаааа. тогда все ясно. СЛАВА УКРАИНЕ!
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13.06.2022 13:52 Ответить
Выбрали фото 30-летней давности.
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13.06.2022 13:55 Ответить
Старому марамою уже о Всевышнем думать нужно, а не зарабатывать копейку своими высерами. В гости к Богу не бывает опозданий и деньги там не нужны.
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13.06.2022 14:01 Ответить
Заголовок не соответствует

" ... території України, захоплені окупантами після 24 лютого, не можуть залишатися під їхнім контролем і мають бути повернені"

А раньше, то не оккупированные?
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13.06.2022 14:17 Ответить
Хто ще слухае цього пiдстаркуватого дурня?
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13.06.2022 14:30 Ответить
Ексдержсекретар США Генрі Кіссинджер - «ФЛЮГЕР», який змінює свою думку в залежності від напрямку вітру.
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13.06.2022 14:33 Ответить
Кого взагалі цікавить шо воно там верзе? Може йому памперси не встигли вчасно поміняти - у нього одразу виникає черговий "план"? Цей шматок маразматичного м'яса вже повинен думати хіба шо про те як раптом не обісратись - коли в нього якісь журношльондри питають його "думку"!
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13.06.2022 15:12 Ответить
Так безжально обісрати такого політика.
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13.06.2022 15:21 Ответить
Этот недоумок кстати обвиняется в пособничестве карательных операций в Аргентине и других странах.
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13.06.2022 16:22 Ответить
 
 