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Расследуем производство по фактам гибели более 12 тыс. украинцев, около 1,2 тыс. жертв российской агрессии не идентифицированы, - Клименко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

могила,буча,братська,ексгумація

Полиция Украины расследует уголовные производства по фактам гибели более 12 тыс. украинцев, 1200 тел, в том числе найденных в братских могилах, еще не идентифицированы.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"По Украине мы получили сообщения, открыли соответствующие уголовные производства по гибели более 12 тысяч человек, которые были найдены, в частности, в братских могилах", - рассказал Клименко.

Он отметил, что более 1500 гражданских погибли только на территории Киевской области.

"В Буче, Ирпене, Гостомеле, Бородянке была масса убитых людей, которые лежали прямо на улицах – снайперы расстреливали их из танков, из бронетранспортеров, несмотря на белые повязки, которые российские военные заставляли людей носить", – сказал глава Нацполиции.

Клименко добавил, что большое количество людей было найдено погибшими в своих домах и квартирах: "И когда наши взрывотехники, эксперты-криминалисты, следователи заходили в квартиры, они находили эти тела. Как правило, эти люди умирали от минно-взрывных травм".

Что касается братских могил, то, как отметил Клименко, пока рано называть конкретные цифры, поскольку еженедельно правоохранители находят по несколько тел.

"В Буче в одной такой могиле было похоронено 116 человек, были захоронения меньше - по 5-7 человек. Жители собирали тела погибших и хоронили в парках", - добавил он.

По словам главы Нацполиции, всего примерно 75% погибших - это мужчины, около 2% - дети, остальные - женщины.

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"Это гражданское население, люди не имели никакого отношения к военным или правоохранительным структурам", - обратил внимание Клименко.

Говоря о процедуре эксгумации, глава Нацполиции отметил продолжительность и сложность процесса.

"На сегодняшний день не идентифицировано около 1200 тел погибших. Это длительный процесс, достаточно кропотливый, потому что очень много тел в состоянии гнилостного распада. У тех родственников, которые обращались к нам на горячую линию, отбираем ДНК, затем профили этих родственников сравниваем с профилями погибших, которые были похоронены, расстреляны, которых не смогли узнать. Родственники должны быть только прямые - отец-мать-родные дети. Только так мы работаем", - подытожил Клименко.
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Есть конец всему на свете. Злую муку и тревогу Побеждает тишина
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13.06.2022 13:00 Ответить
Невже візьмуться за тих хто проїбав?
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13.06.2022 13:12 Ответить
 
 