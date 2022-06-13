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Россия вывезла в Ростов уже третий корабль с украденным в Мариуполе металлом, - Андрющенко. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Россия украла уже третий корабль с металлом с заводов Азовсталь и ММК им. Ильича группы Метинвест: судно идет в Ростов.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Показательно, что это произошло в День России", – подчеркнул Андрющенко.

На днях российские СМИ сообщили, что в Ростов прибыло уже второе судно, нагруженное украденным в Мариуполе металлом.

Ранее вице-президент по экономическому образованию Киевской школы экономики Олег Нивьевский заявил, что украинская власть должна максимально документировать для суда каждое действие укравших зерно и металл, ведь вопрос выживания АПК и ГМК - это вопрос выживания Украины.

В свою очередь, генеральный директор Запорожстали Александр Мироненко заявил, что юристы компании Метинвест делают все возможное, чтобы привлечь к ответственности всех причастных к этой краже.

Смотрите: Рашисты смародерили очередную партию украинского металла из Мариупольского порта. ВИДЕО
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А світ і міжнародні організації тихо спостерігають за тим,що відбувається.
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13.06.2022 13:08 Ответить
...міжнародні організації думають,як після війни спілкуватися з мокшанами,думаю на глиняних табличках... ,але їх у них ніколи не було. Козломорді виховувались на народному сказанні про Ємелю та Івана дурня ....
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13.06.2022 17:42 Ответить
Мне интересно, если бы их добро вывозили, они бы тоже тихонечко сидели и не отсвечивали? Или таки что-то предприняли? А у нас если гребут, так им вроде бы и пофиг
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13.06.2022 22:44 Ответить
поки європа думає чи конфісковувати кацапські активи,

кацапи крадуть в України все підряд,
і зерно і метал і музейні цінності і майно громадян
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13.06.2022 13:46 Ответить
Европа считает, что их пронесёт, типа это не их война. Но они жестоко заблуждаются. И если они продолжат так нам "помогать", то они скоро в этом убедятся
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13.06.2022 22:49 Ответить
А что им ещё делать? Город они "отстраивать" будут только на словах. А так поскорее вывозить то, что к полу не прибито. При этом считают что поступают едва ли не правомерно. Если бы их, конечно, волновало право
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13.06.2022 22:29 Ответить
Росія, грабуючи Україну, намагається її таким чином знищити, обезкровити. І нас грабуватимуть і далі, захполюючи нові і нові території, якщо ми не зупинимо цих дикунів
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14.06.2022 10:43 Ответить
тоже самое, чем они занимались в ДНР и ЛНР, с предприятий вывозили в рашу оборудования, остальное резали на металл, это воровство продолжается
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14.06.2022 21:16 Ответить
 
 