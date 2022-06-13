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Россия за сто дней полномасштабной войны заработала на экспорте энергоносителей 93 млрд евро, крупнейшим покупателем остается ЕС, - Центр исследований энергетики

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

россия,газ

За первые сто дней полномасштабной войны против Украины Россия получила от экспорта ископаемых энергоносителей доход в размере 93 миллиарда евро.

Об этом говорится в докладе зарегистрированного в Финляндии Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Доклад вышел под названием "Финансирование войны Путина: импорт ископаемого топлива из России за первые 100 дней вторжения".

По данным исследования, ЕС остается крупнейшим покупателем российского газа и нефти – 61% российского экспорта ископаемого топлива, что составляет 57 миллиардов евро.

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Из отдельных государств крупнейшим импортером был Китай (12,6 миллиарда евро), на втором месте – Германия (12,1 миллиарда евро), на третьем – Италия (7,8 миллиарда евро).

Объемы импорта в мае незначительно упали, примерно на 15% по сравнению со временем до вторжения, поскольку многие страны и фирмы избегали поставок из России. Уменьшение спроса и сниженная цена на российскую нефть в мае обошлись стране примерно в 200 млн. евро в день.

Однако увеличение спроса на ископаемые сырья привело к неожиданному результату: средние экспортные цены России были в среднем на 60% выше, чем в прошлом году, даже если они были снижены до международных цен.

Китай обогнал Германию как самый крупный импортер. Импорт Китая был по существу постоянным, в то время как Германии удалось умеренно сократить импорт нефти из России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия, вероятно, сейчас зарабатывает на нефти больше, чем до войны с Украиной, – Госдеп

Польша и США больше всего способствовали уменьшению доходов России. Литва, Финляндия и Эстония достигли резкого процентного сокращения более чем на 50%.

В апреле-мае 68% поставок российской сырой нефти было осуществлено судами, принадлежащими компаниям ЕС, Великобритании и Норвегии, причем только греческие танкеры перевозили 43%. Что касается поставок в Индию и Ближний Восток, то эта доля была еще выше - 80%. 97% танкеров были застрахованы только в трех странах: Великобритании, Норвегии и Швеции.
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Топ комментарии
+11
Немчура давая кацапне 12 лярдов$ одновременно не дает Украине тяжелого вооружения. Что это,как не пособничество терроризму?
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13.06.2022 13:19
+9
А що зробила за цей час Україна, може хоча б введений візовий режим з агресором? Та ні, муйня якась, нехай їздять...
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13.06.2022 13:06
+7
Мало того, що ЕС став спонсором війни.....
Вони ще й нічого не роблять, щоб позбавитись від нафто-газової залежності від росії! І чим ближче буде зима, тим гучніше будуть вимоги "мирних переговорів"....
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13.06.2022 13:16
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Після цієї новини на кацапських помийках шабаш та перемога.
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13.06.2022 13:04 Ответить
Да, вы забskb упомянуть, что по трубе "Дружба" через Украину прокачивается сырьё
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13.06.2022 13:05 Ответить
Це ненадовго
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13.06.2022 13:06 Ответить
причем по трубе, которая принадлежит порошенко.
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13.06.2022 14:01 Ответить
Мало того, він також є власником усієї землі, що знаходиться по обидва боки від нафтопроводу на 20км.
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13.06.2022 17:36 Ответить
Чого їдуть Драгі, Шольц та Макрон ?
А хіба ви не знаєте?
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13.06.2022 13:05 Ответить
А що зробила за цей час Україна, може хоча б введений візовий режим з агресором? Та ні, муйня якась, нехай їздять...
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13.06.2022 13:06 Ответить
Триллион долларов в год чистого дохода. Губа не дура
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13.06.2022 13:10 Ответить
Не, тут тоже манипуляции, откуда там чистый доход? Огромные затраты, да еще куча прокладок, до глубинного кацапа там хрен на блюде доезжает...
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13.06.2022 13:15 Ответить
С чего вдруг чистый? Скорее валовый.
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13.06.2022 13:17 Ответить
В году 300 дней, а не 1000)
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13.06.2022 16:00 Ответить
Ты головой удареный или математику прогуливал? Валовый доход 332 млрд., чистый около 230 млрд. Триллион положи себе в свой аналоговнет.
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13.06.2022 16:09 Ответить
Хтось заробив, хтось просрав, хто на що вчився...
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13.06.2022 13:11 Ответить
в союзе тоже у людей, не у всех конечно, денег было дохера, вот только купить было нечего
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13.06.2022 13:11 Ответить
вот смотрите. вроде и денег много у них, а
"Российский McDonald's" украл логотип у португальского производителя корма для животных.
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13.06.2022 13:19 Ответить
Україна за цей час розірвала повністю дип відносини з засрашкою і не купила в засрашки взагалі нічого, а от за продажні країни Європи дуже обідно
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13.06.2022 13:14 Ответить
Мало того, що ЕС став спонсором війни.....
Вони ще й нічого не роблять, щоб позбавитись від нафто-газової залежності від росії! І чим ближче буде зима, тим гучніше будуть вимоги "мирних переговорів"....
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13.06.2022 13:16 Ответить
потрібен 39тий пакет санкцій ось ось єкономіка майже вмирає в мордорі порібно дотиснути і війна буде не по зубах оркам
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13.06.2022 13:16 Ответить
Немчура давая кацапне 12 лярдов$ одновременно не дает Украине тяжелого вооружения. Что это,как не пособничество терроризму?
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13.06.2022 13:19 Ответить
Лого "российского McDonald's" украли не у украинцев: все еще смешнее

сеть заведений быстрого питания "Вкусно и точка", который накануне открыли в Москве вместо McDonald's, судя по всему, заимствовал логотип у компании Matosmix.

Она находится в Португалии и занимается производствомкормов для животных. Этот факт невероятно насмешил пользователей социальных сетей так как продает корма для цыплят, кур, кроликов и поросят
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13.06.2022 13:26 Ответить
Все що треба знати про цю війну і Европу в загалі.
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13.06.2022 13:29 Ответить
лживые,продажные,лицимерные европейцы!забыли как их кацапы имели 45 лет,так скоро те им вмиг напомнят!
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13.06.2022 13:47 Ответить
Заробити - не вопрос!
Зробіть так - щоб їм за ті долари не було що купити, і нікуди витратити!
Так у банках купюри мітять...
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13.06.2022 13:50 Ответить
З такими цифрами ще довго буде війна.
Мразоти їм чхати на людські життя.
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13.06.2022 13:57 Ответить
залишу тут для пам'яті

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13.06.2022 13:58 Ответить
5 крупнейших нефтедобывающих стран. так что цены на горючку будут только расти.
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13.06.2022 14:03 Ответить
Без промислової революції цей нафто-газовий шабаш не перемогти
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13.06.2022 17:33 Ответить
Однозначно привітав і єлдак, але закритими каналами зв'язку, отримавши нове завдання.
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13.06.2022 14:20 Ответить
Війна триває з 2014 року...
Україна за останні 3 роки купила російських нафтопродуктів,бітуму більш ніж десять мільярдів доларів США!!!
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13.06.2022 14:08 Ответить
Тим часом жодного ********* танку для ЗСУ не було замовлено.На себе в першу чергу потрібно дивитися,влада-дзеркало суспільства!
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13.06.2022 14:10 Ответить
А врахували гроші з українського бюджету, за які Беня і його молода неголена команда, чотирижди відкосивша від призову на службу, одягаючись у військові однострої, порушуючи правила її носіння, зливши південь, купували і купують вугілля на росії.
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13.06.2022 14:19 Ответить
І вєсь хрєн до копєйкі.
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13.06.2022 14:35 Ответить
Тобто у програму европейськіх цінностей вже більше 100 днів входить новий пакет - фінансування тероризму, війна та знищення руками РФ України.
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13.06.2022 14:39 Ответить
т.т. центр досліджень енергетики підтверджує що широкомасштабна агресія рф підвищила світові ціни на енергоносії і що країни що запасаються енергоносіями задля енергетичної беспеки своїх країн зможуть в найближчі дві зими викрутити руки агресору - не купуючі її у рф. . .. дуже сумнівно адже заспокійливо лише для дурнів у владі . . . а ми будемо купувати дизель-бензин-газ у ЕС що їм поставляла рф. ? це просто самий безоплатний білет на концерт 95 кварталу за все моє життя
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13.06.2022 15:51 Ответить
Кому війна,а кому і мати рідна...
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13.06.2022 16:10 Ответить
Владислав Носковский А почему бы и нет , так можно воевать до бесконечности , расия на эти деньги может позволить купить и солдат и вооружение , на солдатах можно сэкономить , солдат можно брать бесплатно В Херсонской и Запорожской области , северо корейцев , негров , арабов . Воюй не хочу .
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13.06.2022 16:35 Ответить
Вы Керченский мост помните ,вы и вправду думаете , что санкции будут работать . Ну может быть первый месяц , а дальше как в Иране и Северной Корее . На москалей нужно навалиться всем миром ,а иначе никак . А еще маячит продовольственный кризис .
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13.06.2022 16:39 Ответить
мир не хочет наваливаться на москалей..
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13.06.2022 23:24 Ответить
Захід на даний момент є ГЕНЕРАЛЬНИМ спонсором

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13.06.2022 17:00 Ответить
Украина прошла через две революции, потерю территорий, войну, и сейчас вот уже 110 дней героически бьется с во много раз превосходящими силами врага. И все - во имя мечты снова быть частью Европы.

В это же время что делает старая Европа, в условиях мира олицетворяющая собой желанный достаток, культуру, комфортную жизнь, уважение к личности? Именно что делает, а не говорит?

Если ты желаешь победы союзнику, ты не ищешь предлоги не дать ему оружия, не считаешь скрупулезно каждый метр расстояния, на который могут бить те четыре пушки, которые ты все же (вроде бы) согласился поставить - чтобы, не дай бог, не задеть территорию агрессора. Ты не говоришь о спасении лица убийцы за счет жертвы. Ты не покупаешь товаров врага на миллиард в день, зная что эти деньги тут же пойдут на вооружения.

Германия, Франция, Италия и др. не желают Украине победы, но хотят скорейшего завершения войны. Война обычно завершается в чью-то пользу. Так на чью быструю победу надеется старая Европа?

Дело не в личной трусости их руководства. Они же демократически выбраны и представляют интересы своих стран, так как они их понимают. Они не ожидают российской агрессии с целью захвата. Они опасаются попасть под раздачу, если куйло разозлится и решит кинуть ядрену бомбу на какую-нибудь европейскую хиросиму для устрашения. А главное - сотрудничество с режимом куйла им выгодно, а Украина - проект очень затратный с неясным результатом. Не помогая Украине, продолжая покупать нефть и газ у врага, они работают на ее поражение.

Как же разочарованы должны быть участники майдана, да и все европейски ориентированные украинцы глядя на это ********! Такова реальность. Жить между людоедами и корыстолюбивыми трусливыми снобами, которые сами наложили в штаны и еще нос воротят: вы стандартам нашим высоким не соответствуете… Но делать нечего: придется искать пути что-бы как-то отбиться от тех, кого ненавидишь, чтобы приблизиться к тем, кого презираешь и кому доверять еже никогда не будешь
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13.06.2022 17:40 Ответить
 
 