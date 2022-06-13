Россия за сто дней полномасштабной войны заработала на экспорте энергоносителей 93 млрд евро, крупнейшим покупателем остается ЕС, - Центр исследований энергетики
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За первые сто дней полномасштабной войны против Украины Россия получила от экспорта ископаемых энергоносителей доход в размере 93 миллиарда евро.
Об этом говорится в докладе зарегистрированного в Финляндии Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Доклад вышел под названием "Финансирование войны Путина: импорт ископаемого топлива из России за первые 100 дней вторжения".
По данным исследования, ЕС остается крупнейшим покупателем российского газа и нефти – 61% российского экспорта ископаемого топлива, что составляет 57 миллиардов евро.
Из отдельных государств крупнейшим импортером был Китай (12,6 миллиарда евро), на втором месте – Германия (12,1 миллиарда евро), на третьем – Италия (7,8 миллиарда евро).
Объемы импорта в мае незначительно упали, примерно на 15% по сравнению со временем до вторжения, поскольку многие страны и фирмы избегали поставок из России. Уменьшение спроса и сниженная цена на российскую нефть в мае обошлись стране примерно в 200 млн. евро в день.
Однако увеличение спроса на ископаемые сырья привело к неожиданному результату: средние экспортные цены России были в среднем на 60% выше, чем в прошлом году, даже если они были снижены до международных цен.
Китай обогнал Германию как самый крупный импортер. Импорт Китая был по существу постоянным, в то время как Германии удалось умеренно сократить импорт нефти из России.
Польша и США больше всего способствовали уменьшению доходов России. Литва, Финляндия и Эстония достигли резкого процентного сокращения более чем на 50%.
В апреле-мае 68% поставок российской сырой нефти было осуществлено судами, принадлежащими компаниям ЕС, Великобритании и Норвегии, причем только греческие танкеры перевозили 43%. Что касается поставок в Индию и Ближний Восток, то эта доля была еще выше - 80%. 97% танкеров были застрахованы только в трех странах: Великобритании, Норвегии и Швеции.
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А хіба ви не знаєте?
"Российский McDonald's" украл логотип у португальского производителя корма для животных.
Вони ще й нічого не роблять, щоб позбавитись від нафто-газової залежності від росії! І чим ближче буде зима, тим гучніше будуть вимоги "мирних переговорів"....
сеть заведений быстрого питания "Вкусно и точка", который накануне открыли в Москве вместо McDonald's, судя по всему, заимствовал логотип у компании Matosmix.
Она находится в Португалии и занимается производством… кормов для животных. Этот факт невероятно насмешил пользователей социальных сетей так как продает корма для цыплят, кур, кроликов и поросят
Зробіть так - щоб їм за ті долари не було що купити, і нікуди витратити!
Так у банках купюри мітять...
Мразоти їм чхати на людські життя.
Україна за останні 3 роки купила російських нафтопродуктів,бітуму більш ніж десять мільярдів доларів США!!!
В это же время что делает старая Европа, в условиях мира олицетворяющая собой желанный достаток, культуру, комфортную жизнь, уважение к личности? Именно что делает, а не говорит?
Если ты желаешь победы союзнику, ты не ищешь предлоги не дать ему оружия, не считаешь скрупулезно каждый метр расстояния, на который могут бить те четыре пушки, которые ты все же (вроде бы) согласился поставить - чтобы, не дай бог, не задеть территорию агрессора. Ты не говоришь о спасении лица убийцы за счет жертвы. Ты не покупаешь товаров врага на миллиард в день, зная что эти деньги тут же пойдут на вооружения.
Германия, Франция, Италия и др. не желают Украине победы, но хотят скорейшего завершения войны. Война обычно завершается в чью-то пользу. Так на чью быструю победу надеется старая Европа?
Дело не в личной трусости их руководства. Они же демократически выбраны и представляют интересы своих стран, так как они их понимают. Они не ожидают российской агрессии с целью захвата. Они опасаются попасть под раздачу, если куйло разозлится и решит кинуть ядрену бомбу на какую-нибудь европейскую хиросиму для устрашения. А главное - сотрудничество с режимом куйла им выгодно, а Украина - проект очень затратный с неясным результатом. Не помогая Украине, продолжая покупать нефть и газ у врага, они работают на ее поражение.
Как же разочарованы должны быть участники майдана, да и все европейски ориентированные украинцы глядя на это ********! Такова реальность. Жить между людоедами и корыстолюбивыми трусливыми снобами, которые сами наложили в штаны и еще нос воротят: вы стандартам нашим высоким не соответствуете… Но делать нечего: придется искать пути что-бы как-то отбиться от тех, кого ненавидишь, чтобы приблизиться к тем, кого презираешь и кому доверять еже никогда не будешь