Войска РФ в Николаевской области в наступление не идут, но постоянно обстреливают все прифронтовые громады, - председатель ОВА Ким

В Николаевской области враг в наступление не идет, но постоянно обстреливает все прифронтовые громады и город Николаев.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким во время национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Враг в наступление не идет, но постоянно обстреливает все прифронтовые громады. Сегодня особенно горячо было в Широковской и Березнеговатской громадах Баштанского района. Обстреливали и город Николаев, в том числе и из ствольной артиллерии. Погибших нет, но есть раненые", - сказал Ким.

Он также отметил, что люди в оставшихся там прифронтовых селах обеспечены необходимым минимумом продуктов питания. Хотя таких жителей пока немного, потому что уже месяц там продолжаются постоянные обстрелы.

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"Там остались только те, кто отказывается уехать, они присматривают за селом и имуществом соседей", - подчеркнул глава ОВА.

Как сообщалось, в Николаевской области за весь период войны погибли около 400 гражданских людей.