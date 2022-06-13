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Войска РФ в Николаевской области в наступление не идут, но постоянно обстреливают все прифронтовые громады, - председатель ОВА Ким

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кім

В Николаевской области враг в наступление не идет, но постоянно обстреливает все прифронтовые громады и город Николаев.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким во время национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Враг в наступление не идет, но постоянно обстреливает все прифронтовые громады. Сегодня особенно горячо было в Широковской и Березнеговатской громадах Баштанского района. Обстреливали и город Николаев, в том числе и из ствольной артиллерии. Погибших нет, но есть раненые", - сказал Ким. 

Он также отметил, что люди в оставшихся там прифронтовых селах обеспечены необходимым минимумом продуктов питания. Хотя таких жителей пока немного, потому что уже месяц там продолжаются постоянные обстрелы.

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"Там остались только те, кто отказывается уехать, они присматривают за селом и имуществом соседей", - подчеркнул глава ОВА.

Как сообщалось, в Николаевской области за весь период войны погибли около 400 гражданских людей.
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Зібрав зграю популістів які тільки язиками тріпати та матюкатись на всю країну здатні. Справжні герої в тіні роблять свою роботу.
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13.06.2022 14:07 Ответить
Это от страха.
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13.06.2022 14:10 Ответить
Так я не понял радоваться или плакать. Сначала орки стерли с лица Земли Мариуполь, сейчас сносят "под ноль" Северодонецк и Лисичанск, потом вплотную займутся Харьковом. Какой город рашисты разрушат следующим? Нынешняя власть НИЧЕГО кроме эвакуации гражданскому населению предложить просто не в состоянии. А единственная более или менее безопасная область в Украине это Закарпатская. И почему ?
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13.06.2022 14:17 Ответить
Коли Марченко керував обороною міста, Кім весь час позитив демонстрував і веселі відосіки записував. А зараз якийсь вимучений і засмучений.
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13.06.2022 14:29 Ответить
 
 