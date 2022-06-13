Войска РФ в Николаевской области в наступление не идут, но постоянно обстреливают все прифронтовые громады, - председатель ОВА Ким
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В Николаевской области враг в наступление не идет, но постоянно обстреливает все прифронтовые громады и город Николаев.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким во время национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Враг в наступление не идет, но постоянно обстреливает все прифронтовые громады. Сегодня особенно горячо было в Широковской и Березнеговатской громадах Баштанского района. Обстреливали и город Николаев, в том числе и из ствольной артиллерии. Погибших нет, но есть раненые", - сказал Ким.
Он также отметил, что люди в оставшихся там прифронтовых селах обеспечены необходимым минимумом продуктов питания. Хотя таких жителей пока немного, потому что уже месяц там продолжаются постоянные обстрелы.
"Там остались только те, кто отказывается уехать, они присматривают за селом и имуществом соседей", - подчеркнул глава ОВА.
Как сообщалось, в Николаевской области за весь период войны погибли около 400 гражданских людей.
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