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Погибли более 30 человек, в том числе 5 детей, во время обстрелов оккупантами "зеленых коридоров", - глава Нацполиции Клименко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,київщина,злочини

Полиция Украины зафиксировала более полусотни фактов вражеских обстрелов эвакуационных маршрутов мирных украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"У нас начато более 80 уголовных производств именно за нарушение функционирования "зеленых коридоров". Процессуально зафиксировано более полусотни обстрелов эвакуационных направлений движения", - рассказал Клименко.

Он добавил: "Во время обстрелов "зеленых коридоров" погибли более 30 человек, среди которых пятеро детей. И это только имеющиеся официальные данные".

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Автор: Анастасія Потіха
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Это те зеленые коридоры про которые говорил агрохамия? Коридоры абрамовича?
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13.06.2022 14:07 Ответить
Верещучка приклалась до цього по повній, у неї вже і пика вся в крові.
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13.06.2022 14:18 Ответить
За договорняк невеликої купки зміїного кубла чиновників і кремлівських агентів Україна щодня платить дуже велику ціну. Російські кроти не вичищені, владні дибілоїди бикують.
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13.06.2022 14:12 Ответить
Всё вернётся на кацапячи головы. Руzzкие будут страдать так же. А нам будет пох, мы будем рисовать карты с Новоукраиной на их территории
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13.06.2022 14:13 Ответить
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13.06.2022 14:45 Ответить
і толку від цих фіксацій ... хтось поніс покарання за такі ж обстріли в 2014 році чи може хоч комусь компенсацію виплатили за загиблого родича ? - поскиглили і далі терпимо ..
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13.06.2022 15:10 Ответить
завше є сенс у фіксаціях.
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13.06.2022 15:30 Ответить
 
 