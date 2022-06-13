Погибли более 30 человек, в том числе 5 детей, во время обстрелов оккупантами "зеленых коридоров", - глава Нацполиции Клименко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Полиция Украины зафиксировала более полусотни фактов вражеских обстрелов эвакуационных маршрутов мирных украинцев.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
"У нас начато более 80 уголовных производств именно за нарушение функционирования "зеленых коридоров". Процессуально зафиксировано более полусотни обстрелов эвакуационных направлений движения", - рассказал Клименко.
Он добавил: "Во время обстрелов "зеленых коридоров" погибли более 30 человек, среди которых пятеро детей. И это только имеющиеся официальные данные".
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