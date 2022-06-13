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В реестре членов незаконных вооруженных формирований уже более 2 млн записей, - Клименко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бойовик

В полицейской базе "Блокпост", через которую проходит проверка для выявления диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), уже содержится более 2 млн данных, в том числе о членах незаконных вооруженных формирований и аннексированного Крыма, и "ЛНР" и "ДНР".

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос о том, как так получилось, что огромное количество ДРГ оказалось в Киеве накануне войны, глава Нацполиции отметил, что обнаружение ДРГ не является прямой компетенцией полиции, однако с первого дня полномасштабного вторжения РФ в Украину полицейские помогали спецслужбам бороться с такими группами.

"Для этого у нас создана база "Блокпост", куда внесено более 2 млн данных о членах незаконных вооруженных формирований и аннексированного Крыма, и "ЛНР" и "ДНР". В этой базе - все преступники, которые есть в наших базах данных, которые могли быть, например, завербованные, коллаборанты и тому подобное", - подчеркнул глава Нацполиции.

Он уточнил, что эта база постоянно обновляется: "Она значительно расширилась с начала войны: была информация на 300 тысяч человек, а за эти месяцы мы увеличили ее до 2 млн человек".

"То есть всех, кто садится в поезд, всех, кто проезжает блокпост, мы проверяем через нашу систему и через этот реестр", – пояснил глава Нацполиции.

Клименко сообщил, что во время проверки с этой базы полицейские обнаружили более 230 находившихся в розыске людей и передали их соответствующим органам, а также установили более 1500 подозрительных лиц, которые могут быть причастны к диверсионной и коллаборационной деятельности.

Также читайте: РФ изменила тактику набора в ДРГ: преимущественно это украиноязычные жители из ОРДЛО и Крыма, - МВД

Кроме того, как рассказал глава Нацполиции, международные партнеры предоставили украинским полицейским программу установления личности по лицу.

"Из 75% вероятности можем установить личность с помощью этой программы. Как это работает? У каждого полицейского есть планшет. И, например, дежурящий на вокзале полицейский может идентифицировать личность по этой программе, она более полная и мобильная, чем наша база ", – добавил Клименко.
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Топ комментарии
+4
Единая база данных и планшеты у полицейских с возможностью мгновенной проверки - это очень позитивно, но ещё не менее важно отключить от госбюджета и наших многочисленных выплат весь этот мусор, а также не дать выехать в Европу под видом "беженцев от войны" всей этой сепарской шушере. А народ в ЕС уже жалуется на отдельных наших "клиентов", которые ведут себя там некрасиво, да и Бункерного хвалят, при этом являясь "пострадавшими от войны". Вот такой вот сок головного мозга
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13.06.2022 14:15
+3
Безпека проспала ДРГ перед війною, бо займалася економікою, корупцією та контрабандою. Поліція тут дійсно ні до чого.
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13.06.2022 14:15
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Безугла может быть дура-дурой, но то что СБУ провалилось она права.
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13.06.2022 14:20 Ответить
Причем тут Безугла, ее слушая СБУ провалилась именно в вопросе с Бутусовым, а вот в вопросе с вагнеровцами Дерьмаком и т.д. они красавцы
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13.06.2022 14:34 Ответить
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13.06.2022 14:43 Ответить
Безпека проспала ДРГ перед війною, бо займалася економікою, корупцією та контрабандою. Поліція тут дійсно ні до чого.
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13.06.2022 14:15 Ответить
Літінант Баканов виконував замовлення зеленого ушльопка.
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13.06.2022 14:20 Ответить
Единая база данных и планшеты у полицейских с возможностью мгновенной проверки - это очень позитивно, но ещё не менее важно отключить от госбюджета и наших многочисленных выплат весь этот мусор, а также не дать выехать в Европу под видом "беженцев от войны" всей этой сепарской шушере. А народ в ЕС уже жалуется на отдельных наших "клиентов", которые ведут себя там некрасиво, да и Бункерного хвалят, при этом являясь "пострадавшими от войны". Вот такой вот сок головного мозга
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13.06.2022 14:15 Ответить
Так они не через Украину едут. Мало того торговлей беженцами промышляли еще в начале марта, сейчас не знаю. Когда африканцы-мигранты, которые не говорят ни на украинском, ни на русском припхались в условную Германию с справкой и поддельными паспортами. Может эту проблему решили, может нет
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13.06.2022 14:22 Ответить
2 млн членів незаконних збройних формувань????? вы серьезно????? что за бред я только что прочитал???? очень и очень сомнительно звучит эта цифра. 2 млн - это если только ВСЁ взрослое (от 20 до 50) мужское население жителей ОРДЛО и Крыма
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13.06.2022 14:31 Ответить
Вы наивно полагаете, что коллаборанты и участники ДРГ размножаются и проживают исключительно на территориях ордлы и Крыма?
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13.06.2022 14:38 Ответить
ну хорошо... берем всё население Украины (далее цифры примерны, но на общий результат никак не влияют) - 41 млн, из них +/- половина мужчин 20,5 млн Интересующий нас диапазон от 20 до 50лет составляет 43% (данные по последней переписи), т.е. 8 млн 800 тыс.. Т.е. каждый 4-5-й взрослого активного мужского населения ВСЕЙ Украины - это не просто сепар или совок, но ёще и активный участник всяческих незаконных вооруженных формирований?

P.S. Сознательно не включал в расчеты женщин и мужчин от 18 до 20 и от 50 до бесконечности, они конечно там присутствуют в каком-то крайне минимальном количестве, но для понимания общей картины и упрощения расчетов их можно не принимать во внимание
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13.06.2022 14:56 Ответить
А статью мы читаем жопой...
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13.06.2022 15:04 Ответить
Готувались до вторгнення як могли.

Президент України Володимир Зеленський призначив начальником департаменту контррозвідки Служби безпеки України Олександра Поклада. Про це йдеться в указі голови держави, оприлюдненому на сайті президента 30 листопада.

Раніше він був начальником 5-го управління Департаменту контррозвідки СБУ. За президентства Віктора Януковича Поклад працював помічником на громадських засадах ексдепутата від Партії регіонів і «Опозиційного блоку» та колишнього начальника охорони олігарха Дмитра Фірташа Івана Мирного, повідомляють журналісти програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший).

Іншим указом Зеленський призначив начальником департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Іллю Вітюка.

29 листопада Зеленський звільнив із посади начальника департаменту контррозвідки СБУ Олександра Руснака, призначеного у вересні 2019 року.

Олександр Поклад працював також помічником і у ще одного регіонала - депутата 6-го скликання Равіля Сафіулліна. Протягом наступних двох скликань Поклад допомагав Івану Мирному, коли той був депутатом Партії регіонів, а згодом - «Опозиційного блоку».

У 1999 році Олександр Поклад заснував компанію «Олтекс», що займається наданням в оренду й експлуатацію нерухомого майна. Через три роки він вийшов із складу засновників, а у 2011 році однією із власників компанії стала його мати - Зоя Поклад. Наразі її внесок до статутного капіталу компанії становить 6,6 млн гривень.

Другою власницею «Олтексу» є Лідія Шаповалова - за даними аналітичної системи Youcontrol, вона є матір'ю народного депутата від групи «За майбутнє» Юрія Шаповалова. Також Лідія Шаповалова є бабусею іншого народного депутата від фракції «Слуга народу» Олексія Мовчана.

У 2006 році Поклад отримав посвідчення адвоката, дія кого була призупинена у 2015-му.

У 2017 році указом президента Порошенка Поклада нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня, а у 2020-му - Зеленський вручив йому орден «За мужність» ІІ ступеня.

Раніше «Схеми» повідомляли, що Іван Мирний був одним із гостей святкування дня народження олігарха Дмитра Фірташа разом із іншими впливовими українськими політиками та бізнесменами, серед яких народні депутати Сергій Льовочкін, Юрій Бойко, Іван Мирний, Михайло Папієв, Іван Фурсін та бізнесмени Ігор та Григорій Суркіси.
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13.06.2022 14:41 Ответить
Ложь! Встречал родственников на Жд вокзале в Киеве, проверяли через планшет только одного из ста. Остальная толпа мужчин призывного возраста полицию не интересовала
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13.06.2022 14:41 Ответить
Можливо, це тому, що залізничні квитки є іменними, й перевірка за базами даних проводиться негласно, а на вокзалі вже зустрічають з планшетами тих, відносно кого виникли питання.
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13.06.2022 15:20 Ответить
Відповідаючи на запитання про те, як так вийшло, що величезна кількість ДРГ опинилась у Києві напередодні війни, голова Нацполіції зазначив, що виявлення ДРГ не є прямою компетенцією поліції, наша компетенция крышевание наркопритонов, и получение бабла с людей которым якобы светит срок, но мы же не звери можем порешать.
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13.06.2022 15:10 Ответить
Вже четвертий місяць повномаштабноі війни а візовий режим з рф досі не введений ,це стосуєтся Криму і лднр досить гратись в "наші люди" ,війна і там ворог.
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13.06.2022 15:14 Ответить
100 млрд, бл.
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13.06.2022 15:38 Ответить
Досвід МОССАД вам у поміч
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13.06.2022 17:02 Ответить
 
 