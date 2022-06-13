В реестре членов незаконных вооруженных формирований уже более 2 млн записей, - Клименко
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В полицейской базе "Блокпост", через которую проходит проверка для выявления диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), уже содержится более 2 млн данных, в том числе о членах незаконных вооруженных формирований и аннексированного Крыма, и "ЛНР" и "ДНР".
Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Отвечая на вопрос о том, как так получилось, что огромное количество ДРГ оказалось в Киеве накануне войны, глава Нацполиции отметил, что обнаружение ДРГ не является прямой компетенцией полиции, однако с первого дня полномасштабного вторжения РФ в Украину полицейские помогали спецслужбам бороться с такими группами.
"Для этого у нас создана база "Блокпост", куда внесено более 2 млн данных о членах незаконных вооруженных формирований и аннексированного Крыма, и "ЛНР" и "ДНР". В этой базе - все преступники, которые есть в наших базах данных, которые могли быть, например, завербованные, коллаборанты и тому подобное", - подчеркнул глава Нацполиции.
Он уточнил, что эта база постоянно обновляется: "Она значительно расширилась с начала войны: была информация на 300 тысяч человек, а за эти месяцы мы увеличили ее до 2 млн человек".
"То есть всех, кто садится в поезд, всех, кто проезжает блокпост, мы проверяем через нашу систему и через этот реестр", – пояснил глава Нацполиции.
Клименко сообщил, что во время проверки с этой базы полицейские обнаружили более 230 находившихся в розыске людей и передали их соответствующим органам, а также установили более 1500 подозрительных лиц, которые могут быть причастны к диверсионной и коллаборационной деятельности.
Кроме того, как рассказал глава Нацполиции, международные партнеры предоставили украинским полицейским программу установления личности по лицу.
"Из 75% вероятности можем установить личность с помощью этой программы. Как это работает? У каждого полицейского есть планшет. И, например, дежурящий на вокзале полицейский может идентифицировать личность по этой программе, она более полная и мобильная, чем наша база ", – добавил Клименко.
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P.S. Сознательно не включал в расчеты женщин и мужчин от 18 до 20 и от 50 до бесконечности, они конечно там присутствуют в каком-то крайне минимальном количестве, но для понимания общей картины и упрощения расчетов их можно не принимать во внимание
Президент України Володимир Зеленський призначив начальником департаменту контррозвідки Служби безпеки України Олександра Поклада. Про це йдеться в указі голови держави, оприлюдненому на сайті президента 30 листопада.
Раніше він був начальником 5-го управління Департаменту контррозвідки СБУ. За президентства Віктора Януковича Поклад працював помічником на громадських засадах ексдепутата від Партії регіонів і «Опозиційного блоку» та колишнього начальника охорони олігарха Дмитра Фірташа Івана Мирного, повідомляють журналісти програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший).
Іншим указом Зеленський призначив начальником департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Іллю Вітюка.
29 листопада Зеленський звільнив із посади начальника департаменту контррозвідки СБУ Олександра Руснака, призначеного у вересні 2019 року.
Олександр Поклад працював також помічником і у ще одного регіонала - депутата 6-го скликання Равіля Сафіулліна. Протягом наступних двох скликань Поклад допомагав Івану Мирному, коли той був депутатом Партії регіонів, а згодом - «Опозиційного блоку».
У 1999 році Олександр Поклад заснував компанію «Олтекс», що займається наданням в оренду й експлуатацію нерухомого майна. Через три роки він вийшов із складу засновників, а у 2011 році однією із власників компанії стала його мати - Зоя Поклад. Наразі її внесок до статутного капіталу компанії становить 6,6 млн гривень.
Другою власницею «Олтексу» є Лідія Шаповалова - за даними аналітичної системи Youcontrol, вона є матір'ю народного депутата від групи «За майбутнє» Юрія Шаповалова. Також Лідія Шаповалова є бабусею іншого народного депутата від фракції «Слуга народу» Олексія Мовчана.
У 2006 році Поклад отримав посвідчення адвоката, дія кого була призупинена у 2015-му.
У 2017 році указом президента Порошенка Поклада нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня, а у 2020-му - Зеленський вручив йому орден «За мужність» ІІ ступеня.
Раніше «Схеми» повідомляли, що Іван Мирний був одним із гостей святкування дня народження олігарха Дмитра Фірташа разом із іншими впливовими українськими політиками та бізнесменами, серед яких народні депутати Сергій Льовочкін, Юрій Бойко, Іван Мирний, Михайло Папієв, Іван Фурсін та бізнесмени Ігор та Григорій Суркіси.