В реестре членов незаконных вооруженных формирований уже более 2 млн записей, - Клименко

В полицейской базе "Блокпост", через которую проходит проверка для выявления диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), уже содержится более 2 млн данных, в том числе о членах незаконных вооруженных формирований и аннексированного Крыма, и "ЛНР" и "ДНР".

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос о том, как так получилось, что огромное количество ДРГ оказалось в Киеве накануне войны, глава Нацполиции отметил, что обнаружение ДРГ не является прямой компетенцией полиции, однако с первого дня полномасштабного вторжения РФ в Украину полицейские помогали спецслужбам бороться с такими группами.

"Для этого у нас создана база "Блокпост", куда внесено более 2 млн данных о членах незаконных вооруженных формирований и аннексированного Крыма, и "ЛНР" и "ДНР". В этой базе - все преступники, которые есть в наших базах данных, которые могли быть, например, завербованные, коллаборанты и тому подобное", - подчеркнул глава Нацполиции.

Он уточнил, что эта база постоянно обновляется: "Она значительно расширилась с начала войны: была информация на 300 тысяч человек, а за эти месяцы мы увеличили ее до 2 млн человек".

"То есть всех, кто садится в поезд, всех, кто проезжает блокпост, мы проверяем через нашу систему и через этот реестр", – пояснил глава Нацполиции.

Клименко сообщил, что во время проверки с этой базы полицейские обнаружили более 230 находившихся в розыске людей и передали их соответствующим органам, а также установили более 1500 подозрительных лиц, которые могут быть причастны к диверсионной и коллаборационной деятельности.

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Кроме того, как рассказал глава Нацполиции, международные партнеры предоставили украинским полицейским программу установления личности по лицу.

"Из 75% вероятности можем установить личность с помощью этой программы. Как это работает? У каждого полицейского есть планшет. И, например, дежурящий на вокзале полицейский может идентифицировать личность по этой программе, она более полная и мобильная, чем наша база ", – добавил Клименко.