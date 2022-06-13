РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4748 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
1 278 6
беженцы (1463) война (46615) пограничники (1466) Польша (7463) переселенцы (517)

С 24 февраля в Польшу въехали более 4 млн человек из Украины, - Пограничная служба РП

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

служба,прикордонники,польща,прикордонна

С начала полномасштабного наступления России в Польшу въехали 4 миллиона 21 тысяча человек из Украины.

Как сообщила Пограничная служба Республики Польша, всего за семь часов 13 июня границу пересекло 6 тысяч украинцев, передает Цензор.НЕТ. За последние сутки в Польшу прибыли 21,5 тысяч человек из Украины.

В противоположном направлении, из Польши в Украину, за прошедшие сутки выехало 26 700 человек.

Также читайте: Канада одобрила более 130 тыс. заявок временной защиты украинцев
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кругообіг лохторату в природі.
показать весь комментарий
13.06.2022 14:25 Ответить
Коли голосуєш "по приколу" у 2019 чомусь дуже не прикольно у 2022
показать весь комментарий
13.06.2022 14:39 Ответить
А ти якої статі?
показать весь комментарий
13.06.2022 14:59 Ответить
Ну і чудово. Хоч поживуть нормально у цивілізованій країні.
показать весь комментарий
13.06.2022 15:01 Ответить
Це вже в основному заробітчанки їдуть на польові роботи. А заробітчани сидять вдома. Це прям збільшує любов до нашої влади. Особливо у молоді.
показать весь комментарий
13.06.2022 15:13 Ответить
 
 