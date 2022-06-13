1 278 6
С 24 февраля в Польшу въехали более 4 млн человек из Украины, - Пограничная служба РП
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
С начала полномасштабного наступления России в Польшу въехали 4 миллиона 21 тысяча человек из Украины.
Как сообщила Пограничная служба Республики Польша, всего за семь часов 13 июня границу пересекло 6 тысяч украинцев, передает Цензор.НЕТ. За последние сутки в Польшу прибыли 21,5 тысяч человек из Украины.
В противоположном направлении, из Польши в Украину, за прошедшие сутки выехало 26 700 человек.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
5 копійок
показать весь комментарий13.06.2022 14:25 Ответить Мне нравится 4
Alfalcon 30b8e09d
показать весь комментарий13.06.2022 14:39 Ответить Мне нравится 6
✘
Oleg S. 416831fd
показать весь комментарий13.06.2022 14:59 Ответить Мне нравится 0
Volodymyr eabbb2d0
показать весь комментарий13.06.2022 15:01 Ответить Мне нравится 0
Volynianyn 6
показать весь комментарий13.06.2022 15:13 Ответить Мне нравится 3
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...