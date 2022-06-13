С 24 февраля в Польшу въехали более 4 млн человек из Украины, - Пограничная служба РП

С начала полномасштабного наступления России в Польшу въехали 4 миллиона 21 тысяча человек из Украины.

Как сообщила Пограничная служба Республики Польша, всего за семь часов 13 июня границу пересекло 6 тысяч украинцев, передает Цензор.НЕТ. За последние сутки в Польшу прибыли 21,5 тысяч человек из Украины.

В противоположном направлении, из Польши в Украину, за прошедшие сутки выехало 26 700 человек.

Также читайте: Канада одобрила более 130 тыс. заявок временной защиты украинцев