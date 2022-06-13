Ненависть - движущая сила, благодаря которой продолжается российская война против Украины, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что движущей силой России в войне против Украины является ненависть ко всему украинскому, в частности, к культуре, а также свободам в Европе и мире.
Об этом он заявил в обращении к участникам American Jewish Committee Global Forum, передает Цензор.НЕТ.
"Именно ненависть является той движущей силой, благодаря которой продолжается эта российская война против Украины и против свободы в Европе, в мире. Ненависть к украинскому - к культуре украинцев, к истории Украины и к тому, что, несмотря на все ужасы, которые были в прошлом, Украина осталась хорошей, открытой страной для разных культур. Разнообразие – это важная характеристика Украины", - сказал Зеленский.
Он напомнил, что российские снаряды сжигают в Украине даже российские церкви, российская армия уничтожала громады, в которых веками проживало греческое сообщество, а крымские татары на оккупированном полуострове испытывают больше всего репрессий.
"Российские ракеты били по Бабьему Яру в Киеве, российская артиллерия повредила Менору в Дробицком Яру вблизи Харькова. Откровенно антисемитские высказывания министра иностранных дел России повлекли за собой скандал мирового уровня. Этого мало", - отметил президент.
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Отсутствие мозгов, раболепство перед "царём", комлеккс неполноценности, возможность узаконенно мародёрить, убивать и насиловать - вот что является их "движущей силой".
А ненависть к "асвабадителям" является именно украинской движущей силой к отпору агрессии лаптекопытных.
---->Зеленський планував ПОВНУ ЗДАЧУ УКРАЇНИ. Відмову від Криму. Відмову від НАТО. Прийняття федералізації (поділу) України. Від Зеленського вийшли на мерів міст і руками Філатова схиляли їх до публічного одобрямса в разі, якщо "президент прийме якісь рішення".
- (Добре якби) мери обложених міст, Маріуполя, Сум, мають висловились в підтримку, "що ми проти подальшого кровопролиття". (с)
Ось такий боневтік.
Готував. Здачу. України.
Але нас врятували генерали.
Коли зелені "рятівники" підняли лапки і полетіли в Білорусь на поклон, генерал Марченко, генерал Залужний, генерал Муженко, генерал Ніколюк стали до бою. Це вони - генерали, офіцери, солдати і звичайні громадяни - вирішили битися. І втримали нашу країну.
А потім зелені повилазили із своїх нір і стали корчити із себе героїчних захисників з закатаними рукавами і позувати для обкладинки Тайм.
Зараз Філатов почав істерити на Доніка і виставляти його нєгодяєм, але все це лише тому, що тепер в майбутній справі про злочинне угрупування, яке готувало злочин - зраду України, він - організатор. Організатор злочину в його частині зі схилення мерів міст до підтримки злочину босів мафії.
І ще одне. Все це - дуже важливо. Все це НА ЧАСІ. Бо історія і правда це такий самий актив, як і єдність. Ми не маємо права дозволити негідникам знову виставити себе рятівниками. Бо вони знову виставлять наших героїв - негідниками. Вже почали.
Кожному по заслугам!
https://www.facebook.com/johnsmith4enko/posts/2917162441914155
"попри всі жахи, які були в минулому, Україна залишилася доброю, відкритою країною для різних культур." - про що він меле?
"Ненависть до того, що ... Україна залишилася доброю, відкритою країною для різних культур." - ху*ло і політики рашистської федерації прямим текстом заявили, що України і українців не повинно існувати - і як держави, і як нації. Вони напали на нас не тому, що ми "добрі і різні", а тому, що ми - Україна. Виглядає як спроба применшити антиукраїнський характер дій московії.
"Різноманіття - це важлива характеристика України" - ******* зельоним світлом харошим ріzzкім. На фоні випилювання усього московитського з України це виглядає як спроба загальмувати даний процес.
Без "скріпного" газу та нафти вони позбавляються звичних їм "благ цивілізації" та користі свого "європейського вибору".
Саме тому вони й виторговують "мирний договір" і цим пояснюється їхнє небажання бачити Україну в Європі. Вона їм зручніша як буферна зона.
Типу, нічого особистого, просто бізнес.