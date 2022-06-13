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Ненависть - движущая сила, благодаря которой продолжается российская война против Украины, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что движущей силой России в войне против Украины является ненависть ко всему украинскому, в частности, к культуре, а также свободам в Европе и мире.

Об этом он заявил в обращении к участникам American Jewish Committee Global Forum, передает Цензор.НЕТ.

"Именно ненависть является той движущей силой, благодаря которой продолжается эта российская война против Украины и против свободы в Европе, в мире. Ненависть к украинскому - к культуре украинцев, к истории Украины и к тому, что, несмотря на все ужасы, которые были в прошлом, Украина осталась хорошей, открытой страной для разных культур. Разнообразие – это важная характеристика Украины", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что российские снаряды сжигают в Украине даже российские церкви, российская армия уничтожала громады, в которых веками проживало греческое сообщество, а крымские татары на оккупированном полуострове испытывают больше всего репрессий.

"Российские ракеты били по Бабьему Яру в Киеве, российская артиллерия повредила Менору в Дробицком Яру вблизи Харькова. Откровенно антисемитские высказывания министра иностранных дел России повлекли за собой скандал мирового уровня. Этого мало", - отметил президент.

Также читайте: Без мощного наступательного оружия для Украины война только затягивается, - Зеленский
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Топ комментарии
+6
"Именно ненависть является той движущей силой, благодаря которой продолжается эта российская война против Украины".

Отсутствие мозгов, раболепство перед "царём", комлеккс неполноценности, возможность узаконенно мародёрить, убивать и насиловать - вот что является их "движущей силой".
А ненависть к "асвабадителям" является именно украинской движущей силой к отпору агрессии лаптекопытных.
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13.06.2022 14:50
+3
Цель орков - уничтожить все население Украины независимо от национальности, "освобожденные " территории как они сами излагают, заселить мокшами, которые будут славить карлика, петра 1, ленина, сталина. берию, великого гундяя, запивая все это стекломоем и заедая щами с кислой капустой и готовится к захватам следующих стран.
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13.06.2022 14:51
+2
Крім ненависті , війну підживлюють європейські гроші наших "партнерів" з ЄС . ******* , шольци макрони та інша нечисть . Про це теж потрібно пам'ятати .
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13.06.2022 15:29
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Вот где разрушительная сила которая перемалывает оккупантов вместе с их ненавистью. https://www.youtube.com/watch?v=0aq7inZ25QA
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13.06.2022 14:34 Ответить
"Якби містер Гітлер послухав вчорашню промову містера Моттрема по Бі-Бі-Сі, і зрозумів би її, хоча я дуже сумніваюсь, що він розуміє англійську, то йому стало б дуже соромно" (Івлін Во, "Повернення до Брайтсхеду", Епілог).
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13.06.2022 14:43 Ответить
"Именно ненависть является той движущей силой, благодаря которой продолжается эта российская война против Украины".

Отсутствие мозгов, раболепство перед "царём", комлеккс неполноценности, возможность узаконенно мародёрить, убивать и насиловать - вот что является их "движущей силой".
А ненависть к "асвабадителям" является именно украинской движущей силой к отпору агрессии лаптекопытных.
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13.06.2022 14:50 Ответить
Цель орков - уничтожить все население Украины независимо от национальности, "освобожденные " территории как они сами излагают, заселить мокшами, которые будут славить карлика, петра 1, ленина, сталина. берию, великого гундяя, запивая все это стекломоем и заедая щами с кислой капустой и готовится к захватам следующих стран.
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13.06.2022 14:51 Ответить
Тебе , того хто не підготував ЗСУ та закатував бабки у асфальт - ненавидять трохи меньше від х@йла
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13.06.2022 14:54 Ответить
Вайважливіша частина відео Філатова. Не його ця істерика, не готовність здати місто. Його свідчення! ---->

---->Зеленський планував ПОВНУ ЗДАЧУ УКРАЇНИ. Відмову від Криму. Відмову від НАТО. Прийняття федералізації (поділу) України. Від Зеленського вийшли на мерів міст і руками Філатова схиляли їх до публічного одобрямса в разі, якщо "президент прийме якісь рішення".

- (Добре якби) мери обложених міст, Маріуполя, Сум, мають висловились в підтримку, "що ми проти подальшого кровопролиття". (с)

Ось такий боневтік.

Готував. Здачу. України.

Але нас врятували генерали.

Коли зелені "рятівники" підняли лапки і полетіли в Білорусь на поклон, генерал Марченко, генерал Залужний, генерал Муженко, генерал Ніколюк стали до бою. Це вони - генерали, офіцери, солдати і звичайні громадяни - вирішили битися. І втримали нашу країну.

А потім зелені повилазили із своїх нір і стали корчити із себе героїчних захисників з закатаними рукавами і позувати для обкладинки Тайм.

Зараз Філатов почав істерити на Доніка і виставляти його нєгодяєм, але все це лише тому, що тепер в майбутній справі про злочинне угрупування, яке готувало злочин - зраду України, він - організатор. Організатор злочину в його частині зі схилення мерів міст до підтримки злочину босів мафії.

І ще одне. Все це - дуже важливо. Все це НА ЧАСІ. Бо історія і правда це такий самий актив, як і єдність. Ми не маємо права дозволити негідникам знову виставити себе рятівниками. Бо вони знову виставлять наших героїв - негідниками. Вже почали.

Кожному по заслугам!

https://www.facebook.com/johnsmith4enko/posts/2917162441914155
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13.06.2022 14:58 Ответить
саня,а нахера ты по-украински вещаешь,это чтобы все подумали,что ты,типа,украинец ?
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13.06.2022 16:30 Ответить
Сейчас все больше ненависть против детоубийц , садистов , мародеров,насильников становится определяющим чувством украинцев по отношению к зверорашистам. Это чувство будет у украинцев к свинособакам лет сто.Все больше европейцев понимают, что такое орды орков. Они все время по нарастающей будут шантажировать мир ядерным оружием и развяжут войну. Их нужно уничтожить сейчас. Бешенство,, лечится,, только утилизацией. От любви к деньгам цивилизованный мир може променять демократические ценности на бешенство , которым заразится от раши. В мире должна быть сила способная (.из за либерализма) к решительным действиям. Если кто то ( в начальной желательно стадии) угрожает странам яд оружием - его нужно полностью уничтожить. Лучше потери будут 1 млд чем потом 5 млд. Все страны должны признавать международные суды и жить по общим обязательным к исполнению правилам. В мире должно быть наказание за зло, но наказания нет, есть ООН - без наказания Человечество вымрет , процесс идёт.
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13.06.2022 14:58 Ответить
"Да какая разница", "русскиє харошиє, то путін плахой", 2потрібно зійтися посередині" (краще посередині своєх квартира Володя, а не України).
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13.06.2022 15:02 Ответить
Толя! А вот обьективно, без патриотической бравады, как ты думаешь война закончится???
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13.06.2022 15:07 Ответить
Все кончается, и это тоже.
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13.06.2022 15:24 Ответить
закончится она тем,что расия будет отстраивать Донбасс при любом исходе..
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13.06.2022 16:32 Ответить
Якась трохи дивна заява.
"попри всі жахи, які були в минулому, Україна залишилася доброю, відкритою країною для різних культур." - про що він меле?

"Ненависть до того, що ... Україна залишилася доброю, відкритою країною для різних культур." - ху*ло і політики рашистської федерації прямим текстом заявили, що України і українців не повинно існувати - і як держави, і як нації. Вони напали на нас не тому, що ми "добрі і різні", а тому, що ми - Україна. Виглядає як спроба применшити антиукраїнський характер дій московії.

"Різноманіття - це важлива характеристика України" - ******* зельоним світлом харошим ріzzкім. На фоні випилювання усього московитського з України це виглядає як спроба загальмувати даний процес.
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13.06.2022 15:21 Ответить
Крім ненависті , війну підживлюють європейські гроші наших "партнерів" з ЄС . ******* , шольци макрони та інша нечисть . Про це теж потрібно пам'ятати .
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13.06.2022 15:29 Ответить
Ви не розумієте.
Без "скріпного" газу та нафти вони позбавляються звичних їм "благ цивілізації" та користі свого "європейського вибору".
Саме тому вони й виторговують "мирний договір" і цим пояснюється їхнє небажання бачити Україну в Європі. Вона їм зручніша як буферна зона.
Типу, нічого особистого, просто бізнес.
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13.06.2022 15:39 Ответить
Ненависть це основа на якій народилась і розширялась завойовувавши чужі території і народи російська імперія...
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13.06.2022 15:43 Ответить
 
 